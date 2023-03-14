صور تشير لحضور أوبرا وينفري حفل زفاف الأميرة إيمان في الأردن (شاهد)

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وطن – أفادت وسائل إعلام أردنية أن مقدمة البرنامج الحواري الأشهر “The Oprah Winfrey Show”، أوبرا وينفري قامت بزيارة للمغطس ـ معلم سياحي شهير بالأردن ـ، ويرجح أنها شاركت في زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الذي اقيم، مساء الأحد، في بيت الأردن “بيت الملك”.

أوبرا وينفري في الأردن

ويعتقد أن المغطس هو المكان الذي تعمد به يسوع على يد يوحنا المعمدان حسب المعتقدات المسيحية. وقد تم الكشف عن هذه المعلومات على اثر الحفريات الأثرية التي تمت على امتداد «وادي الخرار» منذ عام 1996.

أوبرا وينفري مقدمة البرنامج الحواري الأشهر The OprahWinfrey Show، في زيارة للمغطس، ويرجح أنها شاركت في زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله. pic.twitter.com/TxpUHN22mv — عمان نت | Amman Net (@AmmanNet) March 14, 2023

ويُعتبر الموقع نقطة جذب للسياح وموقع حج مسيحي. وفي عام 2015، تم تصنيف الموقع كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو، باستثناء الجانب الغربي من النهر. زار الموقع حوالي 81,000 شخص في عام 2016، معظمهم من السياح الأوروبيين والأمريكيين والعرب.

الملكة رانيا في ضيافة أوبرا وينفري

وكانت أوبرا قد استضافت 17 أيار 2006 عبر برنامجها الذي يشاهده الملايين من سائر دول العالم الملكة رانيا العبد الله، وتحدثت الملكة عن أسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة وقضايا المرأة في الوطن العربي والعالم.

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وعندما سألتها كيف تربي أطفالها وهم أمراء، قالت الملكة رانيا: “الخدم ممنوع أن يدخلوا غرف أولادي أو يرتبوها أو يغسلوا أطباقهم وممنوع أن يطلبوا من الخدم كوب ماء أو عصير فيجب أن يجلبوه بأنفسهم.”

وأضافت :”هم يرتبون غرفهم وألعابهم ويغسلون أطباقهم ويحضروا لأنفسهم الماء والعصائر”.

كذلك يمنع الألعاب أو الهدايا إلا بالعيدين فقط وأعياد ميلادهم، حتى نجاحهم بالمدرسة غرست فيهم أنه لأنفسهم فقط وأن دراستهم شأن يخصهم.

حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله

وأُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس، في بيت الأردن “بيت الملك”، مساء الأحد.

وحضر حفل الزفاف عددٌ من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الأردنية.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وقبل بَدء مراسم الزفاف، استأذنَ إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة، الملك بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر.

من هي أوبرا وينفري؟

أوبرا جايل وينفري، هي مقدمة برامج حوارية أمريكية، ومنتجة تلفزيونية، وممثلة، ومؤلفة، وفاعلة خير. اشتهرت ببرنامجها الحواري، برنامج أوبرا وينفري، الذي بُث من شيكاغو، وهو البرنامج التلفزيوني الأعلى تقييمًا من نوعه في التاريخ.

انتقلت وينفري إلى ميلووكي ، ويسكونسن ، في سن السادسة لتعيش مع والدتها. في سن المراهقة المبكرة تم إرسالها إلى ناشفيل للعيش مع والدها ، الذي أثبت أنه كان له تأثير إيجابي في حياتها.

وفي سن التاسعة عشرة أصبحت مذيعة أخبار لمحطة تلفزيون سي بي إس المحلية.

وأُطلق عليها لقب «ملكة جميع وسائل الإعلام»، وكانت أغنى أمريكية من أصل أفريقي في القرن العشرين، وكانت ذات يوم المليارديرة السوداء الوحيدة في العالم وأعظم فاعلة خير سوداء في تاريخ الولايات المتحدة.