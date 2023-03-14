الثلاثاء, مارس 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناصور تشير لحضور أوبرا وينفري حفل زفاف الأميرة إيمان في الأردن (شاهد)
حياتنا

صور تشير لحضور أوبرا وينفري حفل زفاف الأميرة إيمان في الأردن (شاهد)

ظهرت المذيعة الأمريكية الأشهر أوبرا وينفري، في "المغطس بالأردن" ويرجح أنها حضرت حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

كتب باسل النجار
أوبرا وينفري زفاف الأميرة إيمان watanserb.com
مقدمة البرنامج الحواري الأشهر "The Oprah Winfrey Show" أوبرا وينفري
- Advertisement -

وطن – أفادت وسائل إعلام أردنية أن مقدمة البرنامج الحواري الأشهر “The Oprah Winfrey Show”، أوبرا وينفري قامت بزيارة للمغطس ـ معلم سياحي شهير بالأردن ـ، ويرجح أنها شاركت في زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الذي اقيم، مساء الأحد، في بيت الأردن “بيت الملك”.

أوبرا وينفري في الأردن

ويعتقد أن المغطس هو المكان الذي تعمد به يسوع على يد يوحنا المعمدان حسب المعتقدات المسيحية. وقد تم الكشف عن هذه المعلومات على اثر الحفريات الأثرية التي تمت على امتداد «وادي الخرار» منذ عام 1996.

ويُعتبر الموقع نقطة جذب للسياح وموقع حج مسيحي. وفي عام 2015، تم تصنيف الموقع كموقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو، باستثناء الجانب الغربي من النهر. زار الموقع حوالي 81,000 شخص في عام 2016، معظمهم من السياح الأوروبيين والأمريكيين والعرب.

أوبرا وينفري زفاف الأميرة إيمان
أوبرا وينفري في نهر المغطس بالأردن

الملكة رانيا في ضيافة أوبرا وينفري

وكانت أوبرا قد استضافت 17 أيار 2006 عبر برنامجها الذي يشاهده الملايين من سائر دول العالم الملكة رانيا العبد الله، وتحدثت الملكة عن أسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة وقضايا المرأة في الوطن العربي والعالم.

- Advertisement -

وعندما سألتها كيف تربي أطفالها وهم أمراء، قالت الملكة رانيا: “الخدم ممنوع أن يدخلوا غرف أولادي أو يرتبوها أو يغسلوا أطباقهم وممنوع أن يطلبوا من الخدم كوب ماء أو عصير فيجب أن يجلبوه بأنفسهم.”

وأضافت :”هم يرتبون غرفهم وألعابهم ويغسلون أطباقهم ويحضروا لأنفسهم الماء والعصائر”.

كذلك يمنع الألعاب أو الهدايا إلا بالعيدين فقط وأعياد ميلادهم، حتى نجاحهم بالمدرسة غرست فيهم أنه لأنفسهم فقط وأن دراستهم شأن يخصهم.

أوبرا وينفري زفاف الأميرة إيمان
صورة لأوبرا وينفري في الأردن

حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله

وأُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس، في بيت الأردن “بيت الملك”، مساء الأحد.

وحضر حفل الزفاف عددٌ من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الأردنية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وقبل بَدء مراسم الزفاف، استأذنَ إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة، الملك بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر.

من هي أوبرا وينفري؟

أوبرا جايل وينفري، هي مقدمة برامج حوارية أمريكية، ومنتجة تلفزيونية، وممثلة، ومؤلفة، وفاعلة خير. اشتهرت ببرنامجها الحواري، برنامج أوبرا وينفري، الذي بُث من شيكاغو، وهو البرنامج التلفزيوني الأعلى تقييمًا من نوعه في التاريخ.

انتقلت وينفري إلى ميلووكي ، ويسكونسن ، في سن السادسة لتعيش مع والدتها. في سن المراهقة المبكرة تم إرسالها إلى ناشفيل للعيش مع والدها ، الذي أثبت أنه كان له تأثير إيجابي في حياتها.

وفي سن التاسعة عشرة أصبحت مذيعة أخبار لمحطة تلفزيون سي بي إس المحلية.

وأُطلق عليها لقب «ملكة جميع وسائل الإعلام»، وكانت أغنى أمريكية من أصل أفريقي في القرن العشرين، وكانت ذات يوم المليارديرة السوداء الوحيدة في العالم وأعظم فاعلة خير سوداء في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدرتويتر + يوتيوب + انستغرام - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

قيمته ربع مليون دولار.. عقد آية السيسي من الألماس الخالصة خلال زفاف الأميرة إيمان يستفز المصريين (شاهد)

الهدهد

الملكة رانيا تنشر فيديو وترفقه بكلمات مؤثرة بعد زفاف الأميرة إيمان

حياتنا

إليسا تكشف كواليس أغنيتها بمناسبة زواج الأميرة إيمان بإطلالة كشفت صدرها حتى بطنها!

حياتنا

زفاف الأميرة إيمان.. هذه أسعار فساتين كل من الملكة رانيا ورجوة آل سيف والعروس!

حياتنا

طفلتان خطفتا الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله.. من هما؟ (فيديو)

الهدهد

جمال رجوة آل سيف خطيبة الحسين لفت الأنظار بحفل زفاف الأميرة إيمان

الهدهد

الملكة رانيا متأثرة وكادت تبكي في وداع الأميرة إيمان بحفل زفافها (شاهد)

الهدهد

آية السيسي تمضغ العلكة وتتصرف بغرابة في حفل زفاف الأميرة إيمان

الهدهد

كواليس حفل زفاف الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر اعتنق الإسلام (شاهد)

الهدهد

غياب الأميرة سلمى عن حفل حناء شقيقتها الأميرة إيمان.. مصدر يكشف السبب! (شاهد)

حياتنا

أول ظهور لحماة الأمير الحسين والدة رجوة آل سيف (شاهد)

حياتنا

الأميرة إيمان تتألق في حفل حنتها.. وظهور مميز لـ “رجوة آل سيف” (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

البيتكوين تقفز لأعلى مستوياتها منذ يونيو وحققت هذه المكاسب بـ 4 أيام

اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.. هل تصعد أمريكا؟

العراقي منتظر الزيدي يفجر مفاجأة بعد 20 عاما على واقعة الحذاء وإهانة بوش

علا غانم تخرج عن صمتها وتكشف المستور في حياتها وخيانة زوجها (فيديو)

باحث مصري سبق العالم الهولندي بـ30 عاما في هذا العلم و”هوغربيتس” يشيد به

ملك المغرب يعلن تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 (فيديو)

انهيار عمرو الليثي على الهواء ودخوله في نوبة بكاء (فيديو)

ما لا تعرفه عن خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الصاعد وقصة لقب “كفارادونا” (شاهد)

“ذو القرنين”.. أكبر مُعمر يمني توفي بعد بتر قرنيه بطريقة بدائية (شاهد)

بعد تصريحات شكري.. هل تُقدم مصر على عمل عسكري ضد سد النهضة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC