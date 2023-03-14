الثلاثاء, مارس 14, 2023
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حلا شيحة في أحدث ظهور بعدما تركت الحجاب رسمياً.. ماذا تفعل في كندا؟ (شاهد)

بدت حلا شيحة سعيدة وفي أفضل حالاتها بعدما قامت بحذف جميع الصور وبدأت بإضافة صور جديدة فقط لها وبلا حجاب

كتب رفيف عبدالله
حلا شيحة في أحدث ظهور بعدما تركت الحجاب رسمياً.. ماذا تفعل في كندا؟ (شاهد) watanserb.com
حلا شيحة
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وطن– تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة إلى هجوم من متابعيها بعد أحدث ظهور لها بدون حجاب.

لحظات ومشاعر

وظهرت حلا شيحة في أحد المطاعم بكندا، وكتبت على الصورة: ” أجمل الأشياء في الحياة ليست مجرد أماكن وصور ، إنها لحظات ومشاعر ، ابتسامات وضحك”.

حلا في إحدى مطاعم كندا
ظهرت بدون حجاب رسميا

كما نشرت حلا فيديو لها وهي في المطبخ، معقبة: “بطبخ”.

وبدت حلا شيحة سعيدة وفي أفضل حالاتها، بعدما قامت بحذف جميع الصور وبدأت بإضافة صور جديدة فقط لها، وبلا حجاب.

قدرات حقيقية

أما الصورة الشخصية التي وضعتها حلا شيحة، كانت بتسريحة الكيرلي، والكثير من مساحيق التجميل على وجهها.

تعليق الفنانة المصرية على الصورة لفت الأنظار أكثر، حيث كتبت: “تعلمت خلال رحلتي في الحياة أن أخطائي ومخاوفي وقراراتي الخاطئة أبعدتني عن حقيقتي. ولكني أدركت أنها منحتني القوة التي أعيشها الآن، وجعلتني أرى قدراتي الحقيقية”.

 

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A post shared by Hala Shiha (@halashihanew)

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هذا ولا يزال معز مسعود يلتزم الصمت حول تصرفات حلا، وأنباء انفصالهما.

كما لا يزال الداعية المصري يحتفظ بصور حلا شيحة عبر حسابه على “انستغرام”.

“الحجاب مش هزار”

وجاء في تعليقات المتابعين :” بجد والله الحجاب مش هزار وملوش علاقه بالزواج”.

وقالت أخرى: ” هيا حرة في حياتها لكن هيا غير متزنة نفسيا. كل مرة تلبس و تقلع اخر مرة قلعت و صورت فلم مع تامر حسني. و بعدين رجعت لبست و رفعت قضية بدها توقف الفلم لان شعرها مبين. و هلا اقل من سنة رجعت قلعت ما ترسي على بر واحد احسنلك”.

وسخر متابع قائلا: ” كم ضاع من عمرها.. ثم عادت إلى ما كانت عليه الشيخة حلا؟”.

وكتب ناشط بسخرية أيضا: ” أهو كدا صح. مش تلبسي حجاب وبتاع. الحجاب كان هيحرمك من أشياء كثيرة جدا مهمة، أقلها أحضان (تامر حسني)، وطبطبة (رامز جلال) بعدما يقلعك البنطلون، ويعمل فيك مقلب!””.

رسائل غامضة

وسبق أن نشرت حلا شيحة رسائل غامضة عبر حسابها على “انستجرام“، في خاصية القصص القصيرة.

واستعانت حلا بفيديو قديم للإعلامي مصطفى الآغا، وهو يقول: “أحيانا بنقول كلام واضح ومفهوم. بعد شوي بتلاقي مين فسره غلط أو على هواه، بترجع بتقراه بتلاقيه ما بيحتاج تفسير.. بتحتار شو تعمل؟ تسكت ..”.

كما نشرت حلا فيديو آخر لشاب في أثناء حفل تخرجه، وهو يقول: “الله لديه شيء لك، ليس مهماً من سيقف في وجهه. الله سيحرك شخصاً يحاول إبعادك عن الباب ويضع آخراً سيفتحه لك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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