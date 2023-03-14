الثلاثاء, مارس 14, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدبعد تصريحات شكري.. هل تُقدم مصر على عمل عسكري ضد سد النهضة؟
الهدهد

بعد تصريحات شكري.. هل تُقدم مصر على عمل عسكري ضد سد النهضة؟

وزير الخارجية المصري سامح شكري شدد في مداخلة هاتفية له على أن كل الخيارات متاحة أمام مصر في الدفاع عن حقها فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي

كتب باسل النجار
سامح شكري سد النهضة watanserb.com
وزير الخارجية المصري سامح شكري
- Advertisement -

وطن – أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بخصوص “سد النهضة” الإثيوبي تزامنا مع استعداد إثيوبيا لعملية الملء الرابع للسد في أغسطس المقبل، جدلا في الشارع المصري حيث صرح بأن “كل الخيارات متاحة لدى مصر” في الدفاع عن حقها.

تصريحات خطيرة لسامح شكري عن سد النهضة

ويشار إلى أن إثيوبيا تستعد للتخزين الرابع في، أغسطس، عن طريق زيادة ارتفاع سد النهضة حوالي 20 متر لتخزين حوالي 13 مليار متر مكعب. ليصبح إجمالي التخزينات الأربعة 30 مليار متر مكعب، والاستعدادات الإثيوبية تعتبر الانتهاك السادس للاتفاقيات والأعراف الدولية وهذا ما ترفضه مصر والسودان.

وخلال مداخلة له مع الإعلامي خيري رمضان على قناة “القاهرة والناس”، أوضح سامح شكري أن مصر تتابع وتراقب الموقف بكل دقة وتقيم الأمر بشكل كامل.

مضيفا أن رد الفعل مرتبط بالضرر “وطالما لم يقع ضرر لن نتخذ مواقف مبالغة وعند حدوث ضرر سيكون هناك موقف وتحرك سريع.”

كما شدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كافة الاعتبارات والعلاقات.

- Advertisement -

وقال في مداخلته الهاتفية: “كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة وتظل كافة البدائل متاحة.. ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها.”

كما لفت الوزير المصري إلى أن عدم تأثر مصر من عمليات الملء السابقة لسد النهضة، كان بفضل الأمطار الغزيرة التي هبطت وعوضت النقص.

وأضاف أن “عدم تأثرنا من هذا الملء في يد الله، من خلال كميات الأمطار التي من الممكن أن تسقط في المستقبل، والفضل بهطول الأمطار في الماضي كان سببًا في عدم تأثرنا وعدم الإضرار بالمخزون الاستراتيجي لمصر.”

وشدد “شكري” على أنه يجب أن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية عند الملء الرابع وعدم احتجاز المياه الذي يمنع التدفق الطبيعي لمصر والسودان.

وتابع: قدرات الشعب المصري لا نهائية ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي.

موضحا أن تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة.

وقال: “لا أستطيع التحدث عن الملء الرابع، ونراقب ونتابع الموقف بكل دقة.”

كما أوضح سامح شكري أن توقيع مصر على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا كانت تعبير عن حسن نيتها، مضيفا “لكن للأسف لم نجد مرونة من الجانب الاثيوبي، مطالبا إثيوبيا العمل بمسئولية أثناء ملء السد حتى لا تتضرر دولتا المصب مصر والسودان.”

تصريحات “شكري” اعتبرها البعض تهديدا صريحا لإثيوبيا، باحتمالية قيام مصر بعمل عسكري ضد السد، في حال إلحاقه ضررا بمياه النيل في مصر والتي تعد قضية أمن قومي.

أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

ويشار إلى أنه قبل أيام التقطت الأقمار الصناعية صورا حديثة لسد النهضة الإثيوبي أثارت غضب القيادة المصرية، وزادت من الأزمة بين مصر وإثيوبيا لعدم التزام الأخيرة باتفاقيات حفظ حقوق دول حوض النيل في حقها من مياهه.

صور الأقمار الصناعية، التي حصلت عليها وكالة “سند للتحقق الإخباري” من شركة “ماكسار” الأمريكية، أظهرت عملية الإنشاءات الجارية والتعلية في سد النهضة لتجهيزه للتعبئة الرابعة.

صور جديدة لسد النهضة تظهر الملء الرابع الذي تعمل عليه إثيوبيا

وكانت أديس أبابا أكدت مضيها قدما لاستكمال بناء السد، ودعت لحل الخلاف داخل البيت الأفريقي.

ويرى العديد من المعارضين للنظام المصري، أن سبب هذه الأزمة وتجرأ إثيوبيا على تهديد أمن مصر، هو ما فعله السيسي عام 2015 عندما وقع اتفاق إعلان مبادئ سمح لإثيوبيا ببناء السد.

ولم تعرض الاتفاقية على البرلمان في ذلك الوقت للتصديق عليها أو رفضها مما وضعها موضع التنفيذ.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى لملء سد النهضة، كانت في يوليو 2020، وخزّنت إثيوبيا خلالها نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه.

وفي العام التالي، استهدفت أديس أبابا من المرحلة الثانية للملء تخزين نحو 13.5 مليار متر مكعب من المياه.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها أكملت التعبئة الثالثة لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب من المياه.

أما التعبئة الرابعة المرتقبة في، أغسطس خلال العام الجاري، فتستهدف الوصول بحجم المياه التي سيَجري تخزينها في السد إلى 40 مليار متر مكعب.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

أحضان وإذلال وقبلات جماعية.. مصري يصالح زوجته بوساطة عائلة إماراتية (فيديو)

الهدهد

قيمته ربع مليون دولار.. عقد آية السيسي من الألماس الخالصة خلال زفاف الأميرة إيمان يستفز المصريين (شاهد)

الهدهد

مكايدة سياسية.. مصر تغير اسم محور الملك سلمان إلى الفريق كمال عامر!

حياتنا

مقطع فيديو لشخص يغني فوق قبر يثير حفيظة السودانيين (شاهد)

الهدهد

آية السيسي تمضغ العلكة وتتصرف بغرابة في حفل زفاف الأميرة إيمان

حياتنا

مخدرات وعلاقة جنسية مُحرمة.. تفاصيل جديدة بقضية البلوجر آية إيهاب ومفاجأة

الهدهد

ما سرقه اللصوص من فيلا محمد صلاح وطريقة دخولهم لا تُصدق

الهدهد

سارة محمد تفقد بصرها نهائيا.. ما موقف خطيبها الذي فدته بنفسها وتخلى عنها؟

الهدهد

جريمة تهز مصر.. أجنبي يقتل طفليه وينتحر انتقاما من زوجته (تفاصيل صادمة)

تقارير

مصر.. سعر الدولار بالسوق السوداء يقفز لرقم خيالي قبل التعويم المتوقع

حياتنا

ببطنٍ عارٍ وأفخاذ مكشوفة.. غادة عادل تجوب المغرب بملابس فاضحة (شاهد)

غير مصنف

مفاجأة عن سبب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ما لا تعرفه عن خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الصاعد وقصة لقب “كفارادونا” (شاهد)

“ذو القرنين”.. أكبر مُعمر يمني توفي بعد بتر قرنيه بطريقة بدائية (شاهد)

بعد رقص المعلاية.. امرأة بملابس مخلة في شوارع عُمان تثير جدلا (شاهد)

والد ميسي في السعودية رفقة مقرب من وزير الرياضة والبرغوث يقترب من الهلال

محكمة فرنسية تسدل الستار على قضية “ابتزاز محمد السادس” بهذا الحكم

اعتداء وحشي على المتظاهرين في السودان لمنعهم من اقتحام قصر الرئاسة (فيديو)

7 دروس قيمة يمكن أن تتعلمها بعد زواج فاشل..

علامة قد تظهر على يدك قد تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة

تشكيلة نابولي ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2023

4 علامات تشير إلى أن كاميرا الكمبيوتر قد تم اختراقها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC