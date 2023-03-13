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هبة عبوك في مشهد جنسي كامل وصور عارية تماماً لم تشاهد من قبل!(شاهد)

هبة عبوك خضعت أيضا لجلسة تصوير عارية تماما لم تنشرها على حساباتها على مواقع التواصل من قبل

كتب سالم حنفي
هبة عبوك مشهد جنسي watanserb.com
هبة عبوك في فيلم "مالك" تمثل مشهدا جنسيا كاملا
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وطن – على الرغم من جرأتها المعهودة التي يعلمها الجميع، إلا أن الملايين من العرب ربما قد يتفاجئوا مما تم تداوله مؤخرا عن الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك، زوجة لاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، واللذان يستعدان للإنفصال عقب فضيحة الاغتصاب المزعومة.

ومع تصدر هبة عبوك وزوجها أشرف حكيمي وسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الأخيرة عقب زعم فتاة بقيام لاعب باريس سان جيرمان باغتصابها في منزله بفرنسا، أكدت وسائل إعلام إسبانية بأن “عبوك” التي لا زالت تلتزم الصمت قد بدأت فعليا في إجراءات الطلاق.

وسائل الإعلام الإسبانية، نقلت عن مقربين من هبة عبوك بأن مسببات الطلاق لم تحددها الفضيحة الأخيرة لزوجها، وأشارت إلى أنها أخبرتهم في وقت سابق عن الاختلافات الجوهرية بينهما والتي تتعلق بالعمر وطريقة التفكير، وكذلك عدم ارتياحها للعلاقة في وقت قررت فيه التفرغ لرعاية أبنائها والعيش في ظل أسرة متماسكة، تفرغ “حكيمي” لمواصلة احتفالاته يوما بعد يوم.

هبة عبوك في مشهد جنسي كامل

وفي ظل هذه الانباء التي لا زالت غير مؤكدة حتى اللحظة، نشرت حسابات إسبانية على موقع التدوين المصغر “تويتر” مشاهد وصور للممثلة هبة عبوك، بدت غريبة ومفاجئة للمشاهد العربي الذي يطلع عليها للمرة الأولى.
حساب إسباني شهير (تتحفظ وطن على نشر اسمه)، فاجأ الجميع بنشره مشهدا جنسيا كاملا لهبة عبوك في فيلم “مالك” الذي تم إنتاجه عام 2019، أي قبل ارتباطها بأشرف حكيمي عام 2020.

هبة عبوك في مشاهد جنسي كامل

وفي المشهد المذكور -الذي تتحفظ وطن عن نشره حفاظا على مشاعر متابعيها- ظهرت هبة عبوك عارية وهي تعتلي بطل الفيلم، حيث صور المشهد العلاقة الجنسية منذ بدايتها حتى نهايتها.

هبة عبوك في فيلم “مالك” تمثل مشهدا جنسيا كاملا

هبة عبوك في جلسة تصوير جريئة

كما نشر الحساب الشهير، صورا جريئة للممثلة هبة عبوك تم التقاطها في جلسة تصوير حديثة، لم تنشرها سابقا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت هبة غبوك في الصور عارية تماما، وهو ما شكل صدمة للتابعين العرب للحساب، الذين أبدوا استهحانهم واستنطروا جرأتها الكبيرة، في حين وجه لبعض انتقادات لزوجها أشرف حكيمي لقبوله الزواج منها على الرغم مما يظهره للعامة بأنه متدين.

وبحسب الصورة الاولى التي أخذت الجزء العلوي من جسدها، فقد ظهرت هبة عبوك عارية تماما من الناحية الامامية موجهة وجهها نحو الكاميرا، في حين قامت بحجب نهديها عبر اعتراضها بيديها.

جلسة تصوير حديثة للممثلة هبة عبوك

الصورة الثانية، اظهرت جسد هبة عبوك العاري بشكل كامل، ولكن بزاوية تصوير جانبية، في حين اعترضت ظهور نهديه برفع يدها اليسرى نحو وجهها.

هبة عبوك في جلسة تصوير وهي عارية تماما

من هي هبة عبوك؟

يشار إلى أن هبة عبوك ممثلة إسبانية لأب ليبي وأم تونسية أصبحت من أبرز مشاهير أوروبا بعد أن لمع نجمها في المسلسلات التلفزيونية الإسبانية، ولا سيما دور فاطمة في فيلم “البرينسيبي” (الأمير).

ولدت هبة بوخريس بن سليمان، المعروفة باسم هبة عبوك، في مدريد عام 1986، بعد هجرة والديها من تونس إلى إسبانيا.

وهبة عبوك هي أصغر إخوتها الأربعة، حيث نشأت في بيئة عائلية مسلمة، ودرست في معهد فرنسي في مدريد حتى سن 18 عامًا، ثم تخصصت في اللغة العربية، ولاحقاً حصلت على شهادة في الفنون الدرامية كما أنها تتقن 5 لغات فإلى جانب الإسبانية والفرنسية والعربية، تتحدث هبة عبوك الإنجليزية والإيطالية.

وبدأت هبة عبوك مسيرتها التمثيلية في عام 2010 ، في “جزيرة المرشحين” ، وهي سلسلة بثتها قناة “كواترو” الإسبانية .

وفي فبراير 2014، برزت في مسلسل “El Príncipe” ، وهي سلسلة من الدراما والرومانسية والإثارة والتشويق ، بثتها Telecinco مع جمهور يتجاوز عمومًا 5 ملايين مشاهد ، حيث لعبت دور البطولة بشخصية فاطمة والذي يروي قصة قصة حب بين شرطي غربي (إسباني) ، وشابة مسلمة (هبة في دور فاطمة). والذي كذلك تم تصوير أغلب مشاهده في سبتة على الحدود المغربية.

واستمرت السلسلة لمدة عامين (من فبراير 2014 إلى أبريل 2016) ودفعت هبة إلى أعلى هرم النجومية في إسبانيا و أوروبا.

وعن ارتباط أشرف حكيمي بالممثلة هبة عبوك، فإنه وأثناء وجوده في ألمانيا في عام 2018، التقى حكيمي بزوجته البالغة من العمر حاليا 36 عاما.

وبعد عامين من لقائهما أعلنا زواجهما في عام 2020، حيث استقبل حكيمي، البالغ من العمر الآن 24 عاما، ابنا اسمه أمين في نفس العام وصبيا آخر يدعى نعيم العام الماضي.

وقيل إن الأيام الأولى من علاقتهما الرومانسية كانت تتكون من السفر المستمر لمسافات طويلة عبر أوروبا أثناء وجود حكيمي في ألمانيا، قبل أن تنتقل هبة في النهاية إلى دورتموند.

واستقر الزوجان لاحقا في باريس، حيث يلعب أشرف حكيمي مع نادي باريس سان جيرمان، قبل أن تقرر هبة عبوك إنهاء رحلتها الاخيرة من دبي والتوجه إلى إسبانيا، في إشارة قوية لاحتمالات الانفصال بين النجمين.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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