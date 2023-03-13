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لحظات لا تنسى في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023

أصبحت الممثلة الماليزية ميشيل يو أول امرأة من أصل آسيوي تفوز بأوسكار كأفضل ممثلة

كتب ايمان الباجي
لحظات لا تنسى في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 watanserb.com
حفل الأوسكار
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وطن انطلقت يوم أمس الأحد الدورة 95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

وقد شهد الحفل هذا العام لحظات مميزة وطريفة بين مقدمي العرض والفائزين وجمهور هوليوود.

وفي هذا السياق، تطرق تقرير نشره موقع “hollywoodreporter” إلى أبرز لحظات لا تنسى مر بها الحفل هذا العام وهي:

المضيف جيمي كيميل يسخر من صفعة ويل سميث

كان لدى جيمي كيميل، الممثل الكوميدي الذي تم اختياره لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، الكثير ليقوله عن واقعة صفع ويل سميث لزميله كريس رووك خلال الدورة الـ 94.

وقال كيميل منتقداً: “لدينا سياسات صارمة في هذا المكان، في حال أراد أي شخص في هذا المسرح أن يقدم على فعل عنف لأي سبب خلال الحفل، سيتم منحك جائزة أفضل ممثل. كما يُسمح لك بأن تلقي خطاباً لنحو 19 دقيقة”.

جيمي كيميل

“كل شئ في كل مكان مرة واحدة ” يفوز بعدة جوائز أوسكار

حصد فيلم “كل شيء في كل مكان في وقت واحد” على جوائز الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، وأفضل مخرج التي ذهبت لدانيال كوان ودانيال شاينرت، وجائزة أفضل مونتاج، وأفضل ممثل مساعد جوناثان كي كوان، وأفضل ممثلة مساعدة جيمي لي كورتيس.

أول امرأة من أصول آسيوية تفوز بجائزة أفضل ممثلة رئيسية

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فازت النجمة ميشيل يوه بجائزة أوسكار لعام 2023 كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم“كل شئ في كل مكان مرة واحدة”، لتصبح أول امرأة أسيوية تحصد الجائزة.

تدور قصة الفيلم حول مهاجرة صينية في منتصف العمر تتورط إلى مغامرة مجنونة، تستطيع فيها وحدها إنقاذ الوجود من خلال استكشاف أكوان أخرى والتواصل مع الحياة التي كان من الممكن أن تعيشها.

ميشيل يوه

وقالت ميشيل لدى تسلمها الجائزة على المسرح:لجميع الفتيان والفتيات الذين يشبهونني ويشاهدونني هذه الليلة، هذه الجائزة تشكل بارقة أمل وفرص.”

وتوجهت في كلمتها على مسرح الأوسكار إلى النساء قائلة: “لا تدعن أي شخص يخبركن أن أفضل مراحل العمر باتت خلفكن”.

مفاجأة غير متوقعة لجائزة أفضل ممثل مساعد

فاز الممثل “كي هوي كوان” بجائزة أفضل ممثل مساعد عن أدائه في فيلم ” Everything Everywhere All at One”

بالنسبة للكثيرين، كان ظهور كوان في هذا الفيلم بمثابة مفاجأة لأنه ابتعد لسنوات عن الساحة الفنية.

كي هوي كوان

الممثل “كي هوي كوان”وقال كي هوي كوان في خطابه على مسرح الأوسكار: “بدأت رحلتي في مركب وقضيت سنة في معسكر لاجئين وبطريقة ما انتهى بي المطاف هنا. لا أصدق أن هذا يحدث لي، يقولون أن هذا يحدث فقط في الأفلام. لا أصدق أن هذا يحدث لي. هذا هو الحلم الأمريكي.”

ليدي غاغا تقدم أداءً قويًا في الحفل

على الرغم من أن أكاديمية السينما أشارت إلى إن ليدي غاغا لن تغني في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023، إلا أن هذه الأخيرة ظهرت في الحفل وخطفت الأنظار وهي تؤدي أغنيتها “Hold My Hand“، المرشحة لجائزة أفضل أغنية أصلية، من فيلم “Top Gun: Maverick”.

ليدي غاغا

ريهانا في أول مشاركة لها بحفل الأوسكار

غنت كذلك النجمة ريهانا أغنية “Lift Me Up” على مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار، بعد ترشيحها لجائزة أفضل أغنية.

ريهانا

وقد كانت الأغنية تكريمًا للممثل شادويك لبوسمان، الذي توفي بعد معركة استمرت أربع سنوات مع سرطان القولون.

المصدرموقع "hollywoodreporter"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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