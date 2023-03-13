الإثنين, مارس 13, 2023
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كونها حليفا مهما لروسيا.. بوريل يدعو الجزائر للدخول على خط الحرب الأوكرانية.. وهذا ماطلبه من تبون (فيديو)

جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي قدم إلى الجزائر، أمس الأحد، في زيارة عمل تستمر ليومين التقى خلالها عددا من المسؤولين على رأسهم رئيس الدولة عبد المجيد تبون

كتب فهمي الورغمي
بوريل يدعو الجزائر للدخول على الحرب الأوكرانية watanserb.com
بوريل يدعو الجزائر للدخول على الحرب الأوكرانية
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وطن- قدم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال زيارته الجزائر، اليوم الإثنين، الرئيس عبد المجيد تبون للانضمام إلى الجهود المبذولة لوقف “الحرب غير المبررة” ضد أوكرانيا، وسط ترحيب كبير بهذه الدعوة في الأوساط الإعلامية الجزائرية.

بوريل يزور الجزائر

وصل جوزيب بوريل، مساء أمس الأحد، إلى الجزائر العاصمة في زيارة عمل تستمر يومين، وفور وصوله أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ثم جمعه اليوم الإثنين لقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون.

بوريل يزور الجزائر
بوريل يزور الجزائر
بوريل يزور الجزائر
بوريل يزور الجزائر

وقال جوزيب بوريل، في تصريحات صحفية أعقبت لقائه مع تبون، بقصر الرئاسة في العاصمة، تناولت حرب أوكرانيا، وملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب، واسترجاع أموال الجزائر المهربة للخارج.

وقال بوريل، إن “الحرب في أوكرانيا ليست نزاعا أوروبيا فحسب، بل تمثل تحديا للعالم بأسره، لأنها عدوان ينتهك القانون الدولي، لهذا السبب فالاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا، وسيبقى كذلك قدر الإمكان”.

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وتابع مسؤول السياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي: “أدعو الجزائر للانضمام إلى الجهود المبذولة لوقف هذه الحرب غير المبررة، وتخفيف تداعياتها الاقتصادية والإنسانية على العالم”.

بوريل يزور الجزائر
بوريل يزور الجزائر

مكافحة الإرهاب واسترجاع الأموال الجزائرية المهربة في أوروبا

تحدث بوريل كذلك عن مكافحة الإرهاب، ووصف الجزائر بـ”الشريك الأساسي”، لافتا إلى أنه “بحكم تجربة الجزائر الطويلة بهذا المجال، فإن الاتحاد الأوروبي يعول عليها في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل”.

وأكد في السياق أنه جرى “الاتفاق مع السلطات الجزائرية، على بحث الحوار حول المسائل الأمنية على أعلى مستوى، وسيتم عقد اجتماع في هذا السياق قبل نهاية السنة الجارية (2023)”.

كما وتطرق المسؤول الأوروبي إلى ملف الطاقة، وعنه قال إن “الجانبين (الجزائري والأوروبي) يرتبطان بشراكة جيدة، لأن 90 بالمئة من صادرات الجزائر من الغاز تذهب نحو أوروبا”.

وأضاف: “يمكننا التعويل على الجزائر، كونها شريك موثوق في هذا المجال، وقد كانت كذلك في الظروف الصعبة، ونريد تعزيز هذه الشراكة مستقبلا في مجال الطاقات المتجددة”.

جوزيب بوريل، تحدث كذلك عن الأموال الجزائرية المهربة، وأكد أن “الاتحاد الأوروبي سيُضاعف جهوده للتعاون مع الجزائر لاسترجاعها”، في إشارة لأصول جرى تهريبها إبان فترة حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019).

يذكر أن الجزائر هي من الدول القليلة التي تحظي بعلاقات جيدة إلى حد ما مع الاتحاد الأوروبي وروسيا، طرفي الصراع الحاليين في الحرب الروسية الأوكرانية.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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