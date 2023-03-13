كونها حليفا مهما لروسيا.. بوريل يدعو الجزائر للدخول على خط الحرب الأوكرانية.. وهذا ماطلبه من تبون (فيديو)

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وطن- قدم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال زيارته الجزائر، اليوم الإثنين، الرئيس عبد المجيد تبون للانضمام إلى الجهود المبذولة لوقف “الحرب غير المبررة” ضد أوكرانيا، وسط ترحيب كبير بهذه الدعوة في الأوساط الإعلامية الجزائرية.

بوريل يزور الجزائر

وصل جوزيب بوريل، مساء أمس الأحد، إلى الجزائر العاصمة في زيارة عمل تستمر يومين، وفور وصوله أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ثم جمعه اليوم الإثنين لقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال جوزيب بوريل، في تصريحات صحفية أعقبت لقائه مع تبون، بقصر الرئاسة في العاصمة، تناولت حرب أوكرانيا، وملف الطاقة، ومكافحة الإرهاب، واسترجاع أموال الجزائر المهربة للخارج.

وقال بوريل، إن “الحرب في أوكرانيا ليست نزاعا أوروبيا فحسب، بل تمثل تحديا للعالم بأسره، لأنها عدوان ينتهك القانون الدولي، لهذا السبب فالاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا وماليا، وسيبقى كذلك قدر الإمكان”.

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وتابع مسؤول السياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي: “أدعو الجزائر للانضمام إلى الجهود المبذولة لوقف هذه الحرب غير المبررة، وتخفيف تداعياتها الاقتصادية والإنسانية على العالم”.

#يحدث_الآن

غداء عمل يجمع في هذه الأثناء الرئيس الجزائري، عبد المجيد #تبون وجوزيب #بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس اللجنة الأوروبية، بحضور إطارات سامية، من الجانبين. pic.twitter.com/KAShUpGFDq — AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) March 13, 2023

مكافحة الإرهاب واسترجاع الأموال الجزائرية المهربة في أوروبا

تحدث بوريل كذلك عن مكافحة الإرهاب، ووصف الجزائر بـ”الشريك الأساسي”، لافتا إلى أنه “بحكم تجربة الجزائر الطويلة بهذا المجال، فإن الاتحاد الأوروبي يعول عليها في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل”.

وأكد في السياق أنه جرى “الاتفاق مع السلطات الجزائرية، على بحث الحوار حول المسائل الأمنية على أعلى مستوى، وسيتم عقد اجتماع في هذا السياق قبل نهاية السنة الجارية (2023)”.

#عاجل| #بوريل: الاتحاد الأوروبي يعوّل على #الجزائر في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل pic.twitter.com/nByOVaLTL0 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 13, 2023

كما وتطرق المسؤول الأوروبي إلى ملف الطاقة، وعنه قال إن “الجانبين (الجزائري والأوروبي) يرتبطان بشراكة جيدة، لأن 90 بالمئة من صادرات الجزائر من الغاز تذهب نحو أوروبا”.

وأضاف: “يمكننا التعويل على الجزائر، كونها شريك موثوق في هذا المجال، وقد كانت كذلك في الظروف الصعبة، ونريد تعزيز هذه الشراكة مستقبلا في مجال الطاقات المتجددة”.

جوزيب بوريل، تحدث كذلك عن الأموال الجزائرية المهربة، وأكد أن “الاتحاد الأوروبي سيُضاعف جهوده للتعاون مع الجزائر لاسترجاعها”، في إشارة لأصول جرى تهريبها إبان فترة حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019).

يذكر أن الجزائر هي من الدول القليلة التي تحظي بعلاقات جيدة إلى حد ما مع الاتحاد الأوروبي وروسيا، طرفي الصراع الحاليين في الحرب الروسية الأوكرانية.