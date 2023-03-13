الإثنين, مارس 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدقيمته ربع مليون دولار.. عقد آية السيسي من الألماس الخالصة خلال زفاف...
الهدهد

قيمته ربع مليون دولار.. عقد آية السيسي من الألماس الخالصة خلال زفاف الأميرة إيمان يستفز المصريين (شاهد)

بعض النشطاء أشار أن العقد من البلاتين عيار 900 ويزن 55 قيراط ألماسي خام غير مُعالج، ويبلغ سعره 275.000 دولار

كتب شيراز ماضي
عقد آية السيسي من الألماس watanserb.com
عقد آية السيسي من الألماس
- Advertisement -

وطن- أثار العقد الماسي الذي ارتدته “آية السيسي” ابنة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، أمس الأحد خلال زفاف “الأميرة إيمان” كريمة العاهل الأردني “الملك عبد الله الثاني”، حفيظة الكثير من المصريين الذين قرر بعضهم التدقيق في سعره، ليكتشفوا في لاحق أنه يساوي مئات الآلاف من الدولارات.

عقد آية السيسي يثير غضب المصريين

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن العقد الألماسي الذي ارتدته آية السيسي، صُمم من البلاتين عيار 900 ويزن 55 قيراط ألماسي طبيعي غير معالج، ويبلغ طول العقد 41 سم وسعره 275.000 دولار أمريكي.

وحضرت عقيلة الرئيس المصري انتصار السيسى وابنتها آية حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني، مساء أمس الأحد.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في استقبال السيدة انتصار السيسي وابنتها، بحديقة بيت الأردن.

وذكرت مذيعات الحفل أن ثمة علاقة صداقة قوية تجمع بين عائلة ملك الأردن وعائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

آية السيسي تمضع العلكة وتتصرف بغرابة في حفل زفاف الأميرة إيمان
آية السيسي تمضع العلكة وتتصرف بغرابة في حفل زفاف الأميرة إيمان

تصرف غريب

- Advertisement -

والتقطت عدسات بعض المصورين خلال حفل الزفاف ابنة السيسي وهي تتصرف بطريقة غريبة وغير رسمية، بعيدة عن البروتوكالات الخاصة ونظم الإتيكيت التي يجب اتباعها حيث بدت وهي تمضغ اللبنان وسط المدعوين.

مما أثار سخرية واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من طالبها ببعض الاحترام للمناسبة الخاصة التي حضرتها، وبين من دعاها لمتابعة دروس مختصة في التعامل مع حفلات الزفاف الملكية.

آية السيسي تثير الجدل في حفل زفاف الأميرة إيمان
آية السيسي تثير الجدل في حفل زفاف الأميرة إيمان

بيت الملك

وأُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس؛ في بيت الأردن “بيت الملك” مساء أمس الأحد

وحضر حفل الزفاف عدد من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الأردنية.

وقبل بدء مراسم الزفاف استأذن إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة الملك بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر.

ما مصدر أموال آية السيسي؟

ظهور آية السيسي وهي مرتدية لعقد باهض الثمن، أثار ردود فعل واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك الصحفي “سامي كمال الدين” بكون صورة عقد ألماس آية بنت السيسي المتداولة صحيحة”.

قبل أن يستدرك قائلا “هذا لا يمنعنا من الحديث عن مليارات الدولارات التي أضاعها السيسي في بناء القصور و العاصمة الإدارية، و قناة السويس الجديدة، وصندوق تحيا مصر الذي لا أحد يعرف عن ميزانيته شيئا وغيره وغيره”.

حساب باسم “الملاك الحزين” تفاعل هو الآخر وقال “السيسي رايح يأخد قرض من صندوق النقد بيتشاور عشان قيمة القرض وعدد الاقساط والفوائد وهنا-كما قال- ظهرت أية السيسي ترتدى عقد ألماس ثمنه ٢٧٥ الف”.

في السياق أيضا، قال “عبد الحسنين” عبر حسابه على تويتر “المدهش ان آية السيسي تتلألأ علي صدرها عقد المجوهرات بالملايين وهو اللى قال انه قعد 10 سنين تلاجته مفيهاش غير المية …والمزرى أن أبوها طمعان فى حلق الحاجة زينب +نسبة من شقا العاملين بالخارج.!!!”.

وقال آخر “ايه بنت #السيسي حضرت فرح #الاميره ايمان فالاردن وهى لابسه عقد ألماس ب 10 مليون جنيه وابوها مرتبه 42 الف جنيه من اين لك هذا؟… وخلى البلد فيها ازمه اقتصادية طاحنه المصريين حرفيا نزلوا تحت خط الفقر ومش لاقيين الاكل #لازم_ثوره عالسيسي ونظامه الحراميه ونرجع بلدنا اللى نهبوها و فقروها”.

وآية السيسي هي الابنة الوحيدة لعبد الفتاح السيسي من جملة أربع أبناء، وهي خريجة الأكاديمية البحرية ومتزوجة من اللواء خالد فودة منذ سنوات.

ويعتبر ظهور آية السيسي أمرا نادر الحدوث في الإعلام المصري، عكس ما كانت عليه عائلات باقي القادة العسكريين الذين حكموا مصر منذ منتصف خمسينات القرن الماضي وفترة العهد الملكي في مصر .

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

الملكة رانيا تنشر فيديو وترفقه بكلمات مؤثرة بعد زفاف الأميرة إيمان

حياتنا

إليسا تكشف كواليس أغنيتها بمناسبة زواج الأميرة إيمان بإطلالة كشفت صدرها حتى بطنها!

حياتنا

زفاف الأميرة إيمان.. هذه أسعار فساتين كل من الملكة رانيا ورجوة آل سيف والعروس!

حياتنا

طفلتان خطفتا الأنظار في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت الملك عبدالله.. من هما؟ (فيديو)

الهدهد

جمال رجوة آل سيف خطيبة الحسين لفت الأنظار بحفل زفاف الأميرة إيمان

الهدهد

الملكة رانيا متأثرة وكادت تبكي في وداع الأميرة إيمان بحفل زفافها (شاهد)

الهدهد

آية السيسي تمضغ العلكة وتتصرف بغرابة في حفل زفاف الأميرة إيمان

الهدهد

كواليس حفل زفاف الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر اعتنق الإسلام (شاهد)

الهدهد

غياب الأميرة سلمى عن حفل حناء شقيقتها الأميرة إيمان.. مصدر يكشف السبب! (شاهد)

حياتنا

أول ظهور لحماة الأمير الحسين والدة رجوة آل سيف (شاهد)

حياتنا

الأميرة إيمان تتألق في حفل حنتها.. وظهور مميز لـ “رجوة آل سيف” (شاهد)

الهدهد

أسطوري.. فستان زفاف الأميرة إيمان والملكة رانيا تضع اللمسة الأخيرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بينهم محمد رمضان.. ضيوف “رامز نيفر إند” في رمضان 2023 وتفاصيل أخرى (شاهد)

The Sun: رمضان قديروف يرتعش ويعاني من صعوبة في التنفس خلال لقاءه بوتين.. هل تعرض للتسمم (فيديو)

“للأذكياء فقط”… رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يتحدى متابعيه بحيلة مُعقدة… ما هي؟

جورجينا رودريغز في أحدث جلسة تصوير.. ارتدت الحجاب لدقائق وصدرها المكشوف يفضحها (شاهد)

“سببه نهر يوم القيامة”.. تقرير صادم يُحذر من تواصل ذوبان الجليد في القطبين وارتفاع مستوى المحيطات

استغرق تصميمه 1000 ساعة.. آنا دي أرماس وإطلالة ساحرة بفستان فخم في حفل الأوسكار

دركية مغربية في وصلة رقص مثيرة بالزي الرسمي على “تيك توك” (فيديو)

بأمر من قيس سعيد.. الشرطة تمنع الصحفيين من دخول أولى جلسات البرلمان الجديد في تونس

العدالة والتنمية المغربي يُهاجم التطبيع مع إسرائيل وبيان ناري من الديوان الملكي.. ما علاقة بوريطة (شاهد)

هل يمكن أن يقلل البرتقال من التوتر والقلق؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC