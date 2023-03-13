قيمته ربع مليون دولار.. عقد آية السيسي من الألماس الخالصة خلال زفاف الأميرة إيمان يستفز المصريين (شاهد)

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وطن- أثار العقد الماسي الذي ارتدته “آية السيسي” ابنة الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، أمس الأحد خلال زفاف “الأميرة إيمان” كريمة العاهل الأردني “الملك عبد الله الثاني”، حفيظة الكثير من المصريين الذين قرر بعضهم التدقيق في سعره، ليكتشفوا في لاحق أنه يساوي مئات الآلاف من الدولارات.

عقد آية السيسي يثير غضب المصريين

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن العقد الألماسي الذي ارتدته آية السيسي، صُمم من البلاتين عيار 900 ويزن 55 قيراط ألماسي طبيعي غير معالج، ويبلغ طول العقد 41 سم وسعره 275.000 دولار أمريكي.

وحضرت عقيلة الرئيس المصري انتصار السيسى وابنتها آية حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني، مساء أمس الأحد.

وكانت الملكة رانيا العبدالله، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في استقبال السيدة انتصار السيسي وابنتها، بحديقة بيت الأردن.

وذكرت مذيعات الحفل أن ثمة علاقة صداقة قوية تجمع بين عائلة ملك الأردن وعائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الفيديو دا أحلى بكتير .. السيدة انتصار السيسي وابنتها آية السيسي في حفل زفاف الأميرة ايمان pic.twitter.com/HIpYlYvLkH — و َ رْ دّ .. 🇪🇬 (@floraegy) March 12, 2023

تصرف غريب

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والتقطت عدسات بعض المصورين خلال حفل الزفاف ابنة السيسي وهي تتصرف بطريقة غريبة وغير رسمية، بعيدة عن البروتوكالات الخاصة ونظم الإتيكيت التي يجب اتباعها حيث بدت وهي تمضغ اللبنان وسط المدعوين.

#آية_السيسي في فرح الاميرة ايمان بنت ملك الاردن، بتفرقع اللبانة زي الخدامين بالظبط pic.twitter.com/KJW3DDqK99 — Eman Farid (@Emy4freedom) March 13, 2023

مما أثار سخرية واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من طالبها ببعض الاحترام للمناسبة الخاصة التي حضرتها، وبين من دعاها لمتابعة دروس مختصة في التعامل مع حفلات الزفاف الملكية.

بيت الملك

وأُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن على جميل ألكساندر ترميوتس؛ في بيت الأردن “بيت الملك” مساء أمس الأحد

وحضر حفل الزفاف عدد من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، حسب ما نقلته وسائل الإعلام الأردنية.

وقبل بدء مراسم الزفاف استأذن إمام الحضرة الهاشمية، أحمد الخلايلة الملك بعقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر.

ما مصدر أموال آية السيسي؟

ظهور آية السيسي وهي مرتدية لعقد باهض الثمن، أثار ردود فعل واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك الصحفي “سامي كمال الدين” بكون صورة عقد ألماس آية بنت السيسي المتداولة صحيحة”.

قبل أن يستدرك قائلا “هذا لا يمنعنا من الحديث عن مليارات الدولارات التي أضاعها السيسي في بناء القصور و العاصمة الإدارية، و قناة السويس الجديدة، وصندوق تحيا مصر الذي لا أحد يعرف عن ميزانيته شيئا وغيره وغيره”.

صورة عقد ألماس آية بنت السيسي غير صحيحة.. كبر الصورة علشان تشوف بنفسك.. لا تبيع دماغك للهبيدة بتوع الشير واللايك..هذا لا يمنعنا من الحديث عن مليارات الدولارات التي أضاعها السيسي في بناء القصور و العاصمة الإدارية، و قناة السويس الجديدة، وصندوق تحيا مصر الذي لا أحد يعرف عن ميزانيته… https://t.co/dni9fEZzC4 pic.twitter.com/anqnRFcxUZ — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 13, 2023

حساب باسم “الملاك الحزين” تفاعل هو الآخر وقال “السيسي رايح يأخد قرض من صندوق النقد بيتشاور عشان قيمة القرض وعدد الاقساط والفوائد وهنا-كما قال- ظهرت أية السيسي ترتدى عقد ألماس ثمنه ٢٧٥ الف”.

السيسي رايح يأخد قرض م صندوق النقد بيتشاور عشان قيمة القرض وعدد الاقساط و الفوائد ،وهنا ظهرت أية السيسي ترتدى عقد ألماس ثمنه ٢٧٥ الف $ فسأل رئيس صندوق النقد م اين جابت ثمن العقد فهنا استحى السيسي وقال ال بيعجبنى ف البت اية العفريتة دى ان كل ده م مصروفها #لازم_ثوره_عالسيسي_ونظامه pic.twitter.com/62N94B9X2W — المﻻك الحزين (@Lido8080) March 13, 2023

في السياق أيضا، قال “عبد الحسنين” عبر حسابه على تويتر “المدهش ان آية السيسي تتلألأ علي صدرها عقد المجوهرات بالملايين وهو اللى قال انه قعد 10 سنين تلاجته مفيهاش غير المية …والمزرى أن أبوها طمعان فى حلق الحاجة زينب +نسبة من شقا العاملين بالخارج.!!!”.

المدهش ان آية السيسي تتلألأ علي صدرها عقد المجوهرات بالملايين

وهو اللى قال انه قعد 10 سنين تلاجته مفيهاش غير المية …

🤔😳

والمزرى .. أن أبوها طمعان فى حلق الحاجة زينب +نسبة من شقا العاملين بالخارج.!!! pic.twitter.com/mm6vum7Spp — abdalahasanin (@abdalahasanin14) March 13, 2023

وقال آخر “ايه بنت #السيسي حضرت فرح #الاميره ايمان فالاردن وهى لابسه عقد ألماس ب 10 مليون جنيه وابوها مرتبه 42 الف جنيه من اين لك هذا؟… وخلى البلد فيها ازمه اقتصادية طاحنه المصريين حرفيا نزلوا تحت خط الفقر ومش لاقيين الاكل #لازم_ثوره عالسيسي ونظامه الحراميه ونرجع بلدنا اللى نهبوها و فقروها”.

ايه بنت #السيسي حضرت فرح #الاميره_ايمان فالاردن وهى لابسه عقد ألماس ب 10 مليون جنيه وابوها مرتبه 42 الف جنيه من اين لك هذا؟

وخلى البلد فيها ازمه اقتصادية طاحنه المصريين حرفيا نزلوا تحت خط الفقر ومش لاقيين الاكل #لازم_ثوره_عالسيسي_ونظامه الحراميه ونرجع بلدنا اللى نهبوها و فقروها pic.twitter.com/2fwvXZpz4c — قاهر الفلول (@ahmed_al3abed) March 13, 2023

وآية السيسي هي الابنة الوحيدة لعبد الفتاح السيسي من جملة أربع أبناء، وهي خريجة الأكاديمية البحرية ومتزوجة من اللواء خالد فودة منذ سنوات.

ويعتبر ظهور آية السيسي أمرا نادر الحدوث في الإعلام المصري، عكس ما كانت عليه عائلات باقي القادة العسكريين الذين حكموا مصر منذ منتصف خمسينات القرن الماضي وفترة العهد الملكي في مصر .