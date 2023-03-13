الإثنين, مارس 13, 2023
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شاب سوري يقتل والده ويدفنه بحديقة المنزل ثم يبلغ والدته

القاتل كان محبوسا لثلاث سنوات وخرج قبل شهرين فقط

كتب خالد السعدي
شاب يقتل والده في إدلب watanserb.com
37 جريمة قتل منذ بداية العام 2023 وقعت في مناطق سيطرة النظام السوري
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وطن – شهدت محافظة إدلب السورية، جريمة قتل مروعة حيث أقدم شاب على قتل والده ودفنه في حديقة منزله، في واقعة أضيفت إلى سجل الجرائم الدامية التي تشهدها مناطق النظام.

وأقدم الشاب السوري نصر معري، على ارتكاب جريمة قتل عمد بحق والده المسن حسن علي معري في مدينة سرمين وقام بدفنه بحديقة بيته، ثم أبلغ والدته بالجريمة بعد أيام من ارتكابها.

وكان هذا الشاب القاتل مسجوناً لمدة ثلاث سنوات وتم الإفراج عنه قبل نحو شهرين، ليقوم بعد ذلك بجريمته البشعة، فيما لم يُعرف حتى الآن سبب إقدامه على ارتكاب جريمة قتل والده.

بدورها، أعلنت أجهزة الأمن في المنطقة إلقاء القبض على الشاب “نصر معري” وإحالته للقضاء، فيما اتهم آخرون عناصر أمنية في هيئة تحرير الشام بارتكاب الجريمة وإلصاقها بالابن الذي خرج من سجنهم حديثاً.

جريمة قتل أخرى في ريف إدلب

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وتأتي الجريمة البشعة بعد يومين من قيام مجهولين بقتل رجل أربعيني ببلدة دركوش في ريف إدلب الغربي بظروف غامضة في حين قامت الشرطة المختصة بمعاينة المكان والجثة ورفع البصمات وفتح تحقيق بالجريمة.

تفاقم وتيرة جرائم القتل في مناطق النظام

وتشهد المناطق التابعة للنظام السوري حالة من “الفوضى والانفلات الأمني”، حيث وقعت 37 جريمة قتل منذ بداية العام 2023 حتى نهاية فبراير الماضي، وفق ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأظهرت أرقام المرصد أن شهر فبراير الماضي شهد ارتكاب 16 جريمة قتل في المناطق التابعة للنظام، ومن بين الضحايا طفلين وسيدتين.

وعلى صعيد تقسيم المناطق، وثق المرصد وقوع سبع جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها ستة رجال وسيدة وطفل، تلاها وقوع ست جرائم في اللاذقية والتي راح ضحيتها ثلاثة رجال وثلاث نساء، وست جرائم في درعا، قتل فيها خمسة رجال وسيدة، وخمس جرائم في السويداء قتل فيها أربعة رجال وطفل.

وشهدت مناطق في دمشق وحمص وحماة وحلب ودير الزور العديد من الجرائم، والتي راح ضحيتها رجال ونساء وحتى أطفال.

وفيما لا تزال أسباب وقوع بعض الجرائم مجهولة، فإن سوريا تعيش على وقع نزاع دامٍ منذ عام 2011، تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدرالمرصد السوري لحقوق الإنسان + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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