الإثنين, مارس 13, 2023
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دركية مغربية في وصلة رقص مثيرة بالزي الرسمي على “تيك توك” (فيديو)

قررت السلطات المغربية إيداعها رهن الحبس الإداري بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، قبل أن تعيدها إلى عملها لاحقا

كتب خالد الأحمد
دركية مغربية في وصلة رقص watanserb.com
دركية مغربية في وصلة رقص
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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابة مغربية تعمل الدرك، وقد كانت ترقص بلباس الدرك الملكي المغربي عبر منصة تيك توك، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب والإستياء في أوساط المغاربة.

وظهرت الدركية التي تعمل بمركز “أولاد سعيد التابع لسرية سطات، في فيديو انتشر بشكل واسع على تطبيق “تيك توك” وهي تغني وترقص وتتمايل على إيقاع موسيقى الراي، وتبدو بالزي الرسمي.

كما وثق مقطع آخر ظهورها قرب سيارة تابعة لخدمة الدرك في إحدى الطرق العمومية، مما استنفر مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد ودفع القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات بسرعة إلى التدخل وتطوبق الحدث المثير، حسب مانقلت وسائل إعلام محلية.

دركية مغربية في وصلة رقص مثيرة بالزي الرسمي
دركية مغربية في وصلة رقص مثيرة بالزي الرسمي

وحسب ذات المصادر، قررت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات الجمعة 10 مارس/آذار 2023 توقيف الدركية التي لم يٌعرف اسمها وإيداعها رهن الحبس الإداري بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، لتعميق البحث معها على خلفية تورطها في القيام بسلوكات تسيء لصورة جهاز الدرك وتمس بهيبة ووقار جهاز الدرك.

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وتمت إحالة الشريط على المختبر العلمي التابع للدرك الملكي بالرباط للتأكد من صحته..

وأشار موقع “أنفاس برس” المغربي نقلاً عن مصادره المطلعة أن الأبحاث التي أجريت في الغرض خلصت إلى أن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه المعنية وهي ترقص بالزي الرسمي وبجانب سيارتها الوظيفية، كان بحسن نية، ما دفع القيادة إلى اتخاذ قرار باستئناف عملها بعدما تأكد للقيادة أنها لم تقصد نشر الفيديو.

دركية تيك توك تستأنف عملها بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات
دركية تيك توك تستأنف عملها بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات

وهو الحادث الذي جعل المعنية بالأمر تخرج عن صمتها في فيديو شرحت فيه حيثيات المقطع متهمة زميلتها بتسريبه.

وأضافت أن المقطع لم يكن بدافع النشر، وأن تصويره كان بحسن نية وثقة في إحدى زميلاتها بالعمل.

المصدريوتيوب، فيسبوك، موقع "أنفاس برس" المغربي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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