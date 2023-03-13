دركية مغربية في وصلة رقص مثيرة بالزي الرسمي على “تيك توك” (فيديو)

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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابة مغربية تعمل الدرك، وقد كانت ترقص بلباس الدرك الملكي المغربي عبر منصة تيك توك، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب والإستياء في أوساط المغاربة.

وظهرت الدركية التي تعمل بمركز “أولاد سعيد التابع لسرية سطات، في فيديو انتشر بشكل واسع على تطبيق “تيك توك” وهي تغني وترقص وتتمايل على إيقاع موسيقى الراي، وتبدو بالزي الرسمي.

كما وثق مقطع آخر ظهورها قرب سيارة تابعة لخدمة الدرك في إحدى الطرق العمومية، مما استنفر مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد ودفع القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات بسرعة إلى التدخل وتطوبق الحدث المثير، حسب مانقلت وسائل إعلام محلية.

وحسب ذات المصادر، قررت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات الجمعة 10 مارس/آذار 2023 توقيف الدركية التي لم يٌعرف اسمها وإيداعها رهن الحبس الإداري بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، لتعميق البحث معها على خلفية تورطها في القيام بسلوكات تسيء لصورة جهاز الدرك وتمس بهيبة ووقار جهاز الدرك.

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وتمت إحالة الشريط على المختبر العلمي التابع للدرك الملكي بالرباط للتأكد من صحته..

وأشار موقع “أنفاس برس” المغربي نقلاً عن مصادره المطلعة أن الأبحاث التي أجريت في الغرض خلصت إلى أن مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه المعنية وهي ترقص بالزي الرسمي وبجانب سيارتها الوظيفية، كان بحسن نية، ما دفع القيادة إلى اتخاذ قرار باستئناف عملها بعدما تأكد للقيادة أنها لم تقصد نشر الفيديو.

وهو الحادث الذي جعل المعنية بالأمر تخرج عن صمتها في فيديو شرحت فيه حيثيات المقطع متهمة زميلتها بتسريبه.

وأضافت أن المقطع لم يكن بدافع النشر، وأن تصويره كان بحسن نية وثقة في إحدى زميلاتها بالعمل.