جورجينا رودريغيز.. شاهد الصورة التي تتمنى أن يتم اختفائها!

- Advertisement -

وطن- الموسم الثاني من “أنا جورجينا” سيعرض لأول مرة في شهر مارس.

جورجينا رودريغيز هي البطل مرة أخرى في برنامج الواقع هذا، حيث ستتباهى مرة أخرى برفاهيتها ومجوهراتها وأسلوب حياتها.

بداية قصة الحب

ومع ذلك ، ستظهر جورجينا رودريغيز اللحظات الصعبة أيضًا على المستوى الشخصي ، كل يوم مع أصدقائها وعائلتها ، إلخ.

تعد شريكة كريستيانو رونالدو اليوم أحد أقوى المؤثرين في العالم ، لكن لم يكن لديها دائمًا تلك السمعة ومستوى المعيشة هذا.

نشأت قصة الحب في صيف عام 2016. كانت جورجينا مساعدة في متجر للحقائب الفاخرة ووقع كريستيانو في حبها.

صور باريس

تجرأ النجم البرتغالي على طلب رقم هاتفها وبدأوا في المواعدة ، على الرغم من أنه لم يكن الأمر كذلك إلا بعد بضعة أشهر حتى جعل كلاهما علاقتهما الرومانسية رسمية.

- Advertisement -

من هناك ، احتكرت جورجينا كل شيء الصفحات الأولى والأخبار الرقمية.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

تقول جورجينا: “في البداية كان الأمر جيدًا جدًا حتى ظهرت صور باريس مع كريستيانو. ضايقتني الصحافة واضطررت لتغيير المتاجر. كنت في غوتشي لمدة 8 أشهر فقط ، من أبريل إلى ديسمبر 2016. كنت مختبئة، لكنهم كانوا سيبحثون عني في المتجر “.

أنظر إلى الأمام

لم تكن حياتها سهلة كمل تقول جورجينا: “توقفت عن الرقص في سن السابعة عشر. تركت المدينة للبحث عن حياة لأنني لم أرغب في العيش في بلدة صغيرة حيث لا يوجد الكثير لأفعله. لطالما كنت أنظر إلى الأمام ولم أكن خائفة”.

وتابعت: ” كنت واضحة جدًا بشأن ما أريد أن أفعله في حياتي. فكرت في دراسة درجة علمية ، لكنني علمت أنه يجب علي أولاً أن أذهب إلى العمل إذا أردت القدوم إلى مدريد. نظرًا لأنه كان واضحًا لي أنني إذا بقيت في مدينتي فلن أدخر أي شيء ، فقد عملت نادلة في بلدة صغيرة في ويسكا حيث لم يكن هناك أحد تقريبًا. حيث استأجرت شقة وشاركت غرفًا مع بعض المعلمين المؤقتين”.

وأضافت: “عندما اكتفيت ، أتيت إلى مدريد. وصلت وحدي في سن ال 19 وارتديت درعًا ، لكن صحيح أنني كنت خائفة قليلاً في البداية”.

صور قديمة

بعد سنوات ، تبدو جورجينا رودريغيز مختلفة. بين التغيير الجسدي مع مرور الوقت واللمسات الجمالية ، مرت المؤثرة بتحول ملحوظ.

في الأيام الأخيرة ، استعادت الشبكات بعض الصور التي نشرتها جورجينا ذات مرة على “انستجرام” من ذلك الوقت ، قبل أن تكون مع رونالدو.

كثير من الصور في إنجلترا ، حيث أمضت بعض الوقت. إنها صور قديمة شوهدت فيها جورجينا رودريغيز مختلفة تمامًا.