بينهم محمد رمضان.. ضيوف “رامز نيفر إند” في رمضان 2023 وتفاصيل أخرى (شاهد)

- Advertisement -

وطن- كعادته كل عام خلال شهر رمضان، يُطل الممثل المصري “رامز جلال” من جديد بنسخة أخرى من نفس البرنامج المقالب المشهور به، و يحمل اسم ” رامز نيفر إند”.

تفاصيل رامز نيفر إيند رمضان 2023

ونشر الفنان رامز جلال، بوسترين لبرنامجه لأول مرة عبر حسابه الشخصي على انستغرام وفيسبوك وتويتر، ويظهر رامز وهو يمتطي ظهر ثور وممسك بفانوس رمضان.

وعلق الفنان رامز جلال على بوستر برنامجه الجديد «رامز نيفر إند»، قائلاً: «بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين، بعون الله رامز نيفر إند في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان».

وظهر في البوستر الثاني، وهو ممسك بسلاح في يد وبالأخرى فانوس، ويطير في الهواء، كما أظهر البوستر شخصًا يسقط من السماء، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.

وكانت منصة «شاهد» الرقمية شاركت البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وعلقت: «رامز جلال نجم اليوتيوب دا واد شقي وكمان محبوب، انتظروه في رامزنيفرإند، أقوى نجوم العالم العربي في مكان واحد على شاهد».

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

- Advertisement -

وينقسم البرنامج وهو برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية إلى جزئين، في كل منهما مقلب مختلف، وفق ما أعلن الصحفي المصري هاني عزب في فيديو نشره عبر خاصية الستوري في انستغرام أوضح خلاله أن “البرنامج هذا العام مختلف، وسيقدَّم به مقلبان للمرة الأولى، النصف الأول من رمضان سيكون المقلب عبارة عن وجود الضيف في حلبة مصارعة مع ثور، والجزء الثاني سيكون المقلب بمطعم معلق في السماء”.

ضيوف رامز في رمضان 2023

سيكون أبرز ضيوف رامز جلال هذا العام “محمد رمضان، وفاء عامر، نسرين أمين، لاعب كرة القدم كهربا، أحمد عبد القادر، إمام عاشور، الحكم المصري إبراهيم نور الدين، محمد فؤاد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي”.

ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض برنامج رامز جلال الجديد «رامز نيفر إند» على قناة إم بي سي مصر، خلال الأيام المقبلة ضمن قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023، ومن المحتمل عرض برنامج رامز جلال الجديد عقب أذان المغرب كالسنوات الماضية.

ورامز جلال توفيق، من مواليد 20 أبريل 1973 ، ممثل ومقدم برامج مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الأدوار الثانوية حتى قام بأول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في 2007.

قام بإنتاج العديد من برامج المقالب والتي بدأت منذ عام 2011 في برنامج رامز قلب الأسد وانطلقت بعدها العديد من البرامج التي تحمل اسمه.ومنا رامز قلب الأسد 2011 ورامز ثعلب الصحراء 2012 و رامز عنخ آمون 2013 ورامز قرش البحر 2014 ورامز تحت الأرض 2017