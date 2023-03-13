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بينهم محمد رمضان.. ضيوف “رامز نيفر إند” في رمضان 2023 وتفاصيل أخرى (شاهد)

من المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جلال الجديد على قناة إم بي سي مصر، مع انطلاق شهر رمضان

كتب خالد الأحمد
رامز نيفر إند watanserb.com
رامز نيفر إند
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وطن- كعادته كل عام خلال شهر رمضان، يُطل الممثل المصري “رامز جلال” من جديد بنسخة أخرى من نفس البرنامج المقالب المشهور به، و يحمل اسم ” رامز نيفر إند”.

تفاصيل رامز نيفر إيند رمضان 2023

ونشر الفنان رامز جلال، بوسترين لبرنامجه لأول مرة عبر حسابه الشخصي على انستغرام وفيسبوك وتويتر، ويظهر رامز وهو يمتطي ظهر ثور وممسك بفانوس رمضان.

وعلق الفنان رامز جلال على بوستر برنامجه الجديد «رامز نيفر إند»، قائلاً: «بسم الله توكلنا علي الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنه وانتوا طيبين، بعون الله رامز نيفر إند في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان».

رامز نيفر إند..رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه لرمضان 2023
رامز نيفر إند..رامز جلال يكشف عن بوستر برنامجه لرمضان 2023

وظهر في البوستر الثاني، وهو ممسك بسلاح في يد وبالأخرى فانوس، ويطير في الهواء، كما أظهر البوستر شخصًا يسقط من السماء، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.

وكانت منصة «شاهد» الرقمية شاركت البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وعلقت: «رامز جلال نجم اليوتيوب دا واد شقي وكمان محبوب، انتظروه في رامزنيفرإند، أقوى نجوم العالم العربي في مكان واحد على شاهد».

 

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وينقسم البرنامج وهو برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية إلى جزئين، في كل منهما مقلب مختلف، وفق ما أعلن الصحفي المصري هاني عزب في فيديو نشره عبر خاصية الستوري في انستغرام أوضح خلاله أن “البرنامج هذا العام مختلف، وسيقدَّم به مقلبان للمرة الأولى، النصف الأول من رمضان سيكون المقلب عبارة عن وجود الضيف في حلبة مصارعة مع ثور، والجزء الثاني سيكون المقلب بمطعم معلق في السماء”.

سلاح وطيران وأشخاص يتساقطون.. طرح البوستر الرسمي الثاني لبرنامج رامز جلال في رمضان 2023
سلاح وطيران وأشخاص يتساقطون.. طرح البوستر الرسمي الثاني لبرنامج رامز جلال في رمضان 2023

ضيوف رامز في رمضان 2023

سيكون أبرز ضيوف رامز جلال هذا العام “محمد رمضان، وفاء عامر، نسرين أمين، لاعب كرة القدم كهربا، أحمد عبد القادر، إمام عاشور، الحكم المصري إبراهيم نور الدين، محمد فؤاد، ومحمد فراج، وبسنت شوقي”.

ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض برنامج رامز جلال الجديد «رامز نيفر إند» على قناة إم بي سي مصر، خلال الأيام المقبلة ضمن قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023، ومن المحتمل عرض برنامج رامز جلال الجديد عقب أذان المغرب كالسنوات الماضية.

ورامز جلال توفيق، من مواليد 20 أبريل 1973 ، ممثل ومقدم برامج مصري، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الأدوار الثانوية حتى قام بأول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في 2007.

قام بإنتاج العديد من برامج المقالب والتي بدأت منذ عام 2011 في برنامج رامز قلب الأسد وانطلقت بعدها العديد من البرامج التي تحمل اسمه.ومنا رامز قلب الأسد 2011 ورامز ثعلب الصحراء 2012 و رامز عنخ آمون 2013 ورامز قرش البحر 2014 ورامز تحت الأرض 2017

المصدرانستجرام، فيسبوك، منصة شاهد، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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