أرسنال يُحافظ على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

- Advertisement -

وطن- حافظ فريق أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوزه النظيف على منافسه فولهام بثلاثية نظيفة دون مقابل، مع نهاية الجولة ال27.

وسجل ثلاثية فريق أرسنال داخل شباك مرمى فولهام، اللاعب غابرييل سانتوس في الدقيقة ال21، وغابرييل مارتينيلي في الدقيقة ال26، ومارتين أوديغارد في الدقيقة ال45+2.

كما وشهدت الجولة ال27، فوز حامل اللقب مانشستر سيتي على نظيره كريستيال بالاس، بهدف نظيف دون مقابل، وتلقى ليفربول الخسارة أمام بورنموث بذات النتيجة، وفوز تشيلسي على ليستر سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فيما تعثر نيوكاسل يونايتد بالخسارة أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، كما وتعادل وست هام يونايتد أمام أستون فيلا بهدف لكليهما.

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، مع نهاية الجولة ال27، على النحو الآتي:

أرسنال 66 نقطة.

مانشستر سيتي 61 نقطة.

مانشستر يونايتد 50 نقطة.

توتنهام 48 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

ليفربول 42 نقطة.

How did your team get on this weekend? 🤔 pic.twitter.com/aSCHoCGZhL

— Premier League (@premierleague) March 12, 2023