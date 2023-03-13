أرسنال يُحافظ على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

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وطن- حافظ فريق أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوزه النظيف على منافسه فولهام بثلاثية نظيفة دون مقابل، مع نهاية الجولة ال27.

وسجل ثلاثية فريق أرسنال داخل شباك مرمى فولهام، اللاعب غابرييل سانتوس في الدقيقة ال21، وغابرييل مارتينيلي في الدقيقة ال26، ومارتين أوديغارد في الدقيقة ال45+2.

أبرز نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

كما وشهدت الجولة ال27، فوز حامل اللقب مانشستر سيتي على نظيره كريستيال بالاس، بهدف نظيف دون مقابل، وتلقى ليفربول الخسارة أمام بورنموث بذات النتيجة، وفوز تشيلسي على ليستر سيتي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فيما تعثر نيوكاسل يونايتد بالخسارة أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، كما وتعادل وست هام يونايتد أمام أستون فيلا بهدف لكليهما.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، ترتيب الدوري الإنجليزي 2023، مع نهاية الجولة ال27، على النحو الآتي:

أرسنال 66 نقطة.

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مانشستر سيتي 61 نقطة.

مانشستر يونايتد 50 نقطة.

توتنهام 48 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

ليفربول 42 نقطة.

How did your team get on this weekend? 🤔 pic.twitter.com/aSCHoCGZhL — Premier League (@premierleague) March 12, 2023

برايتون 39 نقطة.

برينتفورد 38 نقطة.

تشيلسي 37 نقطة.

أستون فيلا 35 نقطة.

كريستيان بالاس 27 نقطة.

وولفرهامبتون 27 نقطة.

نوتينغهام فورست 26 نقطة.

إيفرتون 25 نقطة.

ليستر سيتي 24 نقطة.

وست هام يونايتد 24 نقطة.

بورنموث 24 نقطة.

ليدز 23 نقطة.

ساوثهامبتون 22 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال27، كما يلي:

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 28 هدفاً.

هاري كين (توتنهام) 20 هدفاً.

إيفان توني (برينتفورد) 15 هدفاً.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 14 هدفاً.

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 12 هدفاً.

كما وستنطلق منافسات الجولة ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، الجمعة، بمواجهة نيوكاسل يونايتد ونتينغهام فورست، وستنتهي بمواجهة أرسنال وكريستال بالاس، الأحد.