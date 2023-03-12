هذه هي أفضل الأوقات لحجز الرحلات الصيفية

وطن–قد يكون الحجز في الوقت المناسب لرحلة طيران دولية في الصيف أمرًا مزعجًا للعديد من المسافرين.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف موقع Cheapair.com عن دراسة أوضحت بالتفصيل عن أفضل الأوقات لحجز الرحلات الجوية المحلية والدولية لتوفير المال والوقت.



على الرغم من أن شراء تذاكر الطائرة مبكرًا هو على الأرجح أهم ميزة للحصول على رحلات طيران دولية جيدة وأرخص، إلا أن هناك مزايا أخرى كثيرة كشفها موقع “traveloffpath“.

وفقًا لموقع Cheapair.com، فإن أفضل وقت لشراء تذكرة للحجز هو قبل عشرة أشهر من التاريخ المحدد.

كندا



إذا كنت تخطط للتوجه إلى كندا هذا الصيف، ففكر في الحجز لشهر أغسطس أو حتى أوائل سبتمبر. أرخص شهور السفر هي فبراير ومارس للمسافرين الذين لا يمانعون في السفر في موسم آخر غير الصيف.

المكسيك

المكسيك وجهة مفضلة لكثير من المسافرين. إذا كنت ترغب في رؤية مدن مذهلة مثل غوادالاخارا أو مكسيكو سيتي، فمن المستحسن حجز رحلاتك قبل شهر ونصف.

منطقة البحر الكاريبي

منطقة البحر الكاريبي عبارة عن جزر شاسعة تضم ثقافات متنوعة. يمكن أن يختلف شراء الرحلات اعتمادًا على الجزيرة التي تخطط لزيارتها.

ستوفر بعض الأموال إذا اشتريت تذكرة السفر قبل شهرين على الأقل ويجب أن تحجز مغادرتك في وقت ما في منتصف الأسبوع، مثل يوم الثلاثاء.

وللتذكير، فإن موسم الأمطار في منطقة البحر الكاريبي يستمر من مايو إلى نوفمبر، وتكون التذاكر في تلك الفترة معقولة بشكل عام.

أمريكا الوسطى والجنوبية

كما هو الحال في منطقة البحر الكاريبي، يمكن أن تختلف أسعار التذاكر إلى أمريكا الوسطى والجنوبية حسب المكان الذي تتجه إليه.

يُنصح بالحجز قبل ثلاثة أشهر على الأقل وشهر مايو تكون فيها التذاكر أرخص.



بالنسبة لأولئك الذين لا يمانعون تغيير المواسم، بشكل عام، الربيع هو أفضل وقت للسفر إلى أمريكا الوسطى.

أوروبا

تمامًا مثل المكسيك، ارتفع الطلب على أوروبا بشكل كبير.

احجز رحلاتك مبكراً بحوالي شهر ونصف وحاول السفر يوم الثلاثاء.

أفريقيا

القارة الأخرى التي شهدت ارتفاعًا هائلاً في الاهتمام بالسفر هي إفريقيا.

كما هو الحال في أوروبا، ينصح دائما بزيارتها خلال فصل الصيف. أفضل فترة حجز تذاكر لأفريقيا هي قبل شهرين من الوقت المحدد. والثلاثاء، كالعادة، هو أفضل يوم للسفر.

آسيا

إذا كنت تخطط للسفر إلى جنوب المحيط الهادئ، ففكر في شراء تذكرة رحلتك قبل شهرين من إجازتك.

تختلف البلدان في آسيا، وينصح كالعادة بحجز التذكرة قبل أربعة أشهر على الأقل والسفر في الصيف.