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هذه هي أفضل الأوقات لحجز الرحلات الصيفية

السفر دوليًا هذا الصيف ليس بالأمر الصعب إذا كنت تعرف كيف تختار الوقت المناسب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
هذه هي أفضل الأوقات لحجز الرحلات الصيفية watanserb.com

وطنقد يكون الحجز في الوقت المناسب لرحلة طيران دولية في الصيف أمرًا مزعجًا للعديد من المسافرين.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف موقع Cheapair.com عن دراسة أوضحت بالتفصيل عن أفضل الأوقات لحجز الرحلات الجوية المحلية والدولية لتوفير المال والوقت.

على الرغم من أن شراء تذاكر الطائرة مبكرًا هو على الأرجح أهم ميزة للحصول على رحلات طيران دولية جيدة وأرخص، إلا أن هناك مزايا أخرى كثيرة كشفها موقع “traveloffpath“.

وفقًا لموقع Cheapair.com، فإن أفضل وقت لشراء تذكرة للحجز هو قبل عشرة أشهر من التاريخ المحدد.

الطيران

كندا

إذا كنت تخطط للتوجه إلى كندا هذا الصيف، ففكر في الحجز لشهر أغسطس أو حتى أوائل سبتمبر. أرخص شهور السفر هي فبراير ومارس للمسافرين الذين لا يمانعون في السفر في موسم آخر غير الصيف.

المكسيك

المكسيك وجهة مفضلة لكثير من المسافرين. إذا كنت ترغب في رؤية مدن مذهلة مثل غوادالاخارا أو مكسيكو سيتي، فمن المستحسن حجز رحلاتك قبل شهر ونصف.

منطقة البحر الكاريبي

منطقة البحر الكاريبي عبارة عن جزر شاسعة تضم ثقافات متنوعة. يمكن أن يختلف شراء الرحلات اعتمادًا على الجزيرة التي تخطط لزيارتها.

ستوفر بعض الأموال إذا اشتريت تذكرة السفر قبل شهرين على الأقل ويجب أن تحجز مغادرتك في وقت ما في منتصف الأسبوع، مثل يوم الثلاثاء.

وللتذكير، فإن موسم الأمطار في منطقة البحر الكاريبي يستمر من مايو إلى نوفمبر، وتكون التذاكر في تلك الفترة معقولة بشكل عام.

أمريكا الوسطى والجنوبية

كما هو الحال في منطقة البحر الكاريبي، يمكن أن تختلف أسعار التذاكر إلى أمريكا الوسطى والجنوبية حسب المكان الذي تتجه إليه.

يُنصح بالحجز قبل ثلاثة أشهر على الأقل وشهر مايو تكون فيها التذاكر أرخص.

بالنسبة لأولئك الذين لا يمانعون تغيير المواسم، بشكل عام، الربيع هو أفضل وقت للسفر إلى أمريكا الوسطى.

أوروبا

تمامًا مثل المكسيك، ارتفع الطلب على أوروبا بشكل كبير.

السفر دوليًا هذا الصيف ليس بالأمر الصعب إذا كنت تعرف كيف تختار الوقت المناسب

احجز رحلاتك مبكراً بحوالي شهر ونصف وحاول السفر يوم الثلاثاء.

أفريقيا

القارة الأخرى التي شهدت ارتفاعًا هائلاً في الاهتمام بالسفر هي إفريقيا.

كما هو الحال في أوروبا، ينصح دائما بزيارتها خلال فصل الصيف. أفضل فترة حجز تذاكر لأفريقيا هي قبل شهرين من الوقت المحدد. والثلاثاء، كالعادة، هو أفضل يوم للسفر.

آسيا

إذا كنت تخطط للسفر إلى جنوب المحيط الهادئ، ففكر في شراء تذكرة رحلتك قبل شهرين من إجازتك.

تختلف البلدان في آسيا، وينصح كالعادة بحجز التذكرة قبل أربعة أشهر على الأقل والسفر في الصيف. 

السفر دوليًا هذا الصيف ليس بالأمر الصعب إذا كنت تعرف كيف تختار الوقت المناسب. بشكل عام، إذا أردت أن تحصل على أرخص الأسعار عليك السفر إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
المصدرموقع traveloffpath، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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