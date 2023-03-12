ما سرقه اللصوص من فيلا محمد صلاح وطريقة دخولهم لا تُصدق

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وطن- تعرضت فيلا لاعب كرة القدم المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، المقيم حاليا في إنجلترا، اليوم الأحد، للسرقة، وذكرت الشرطة أن اللصوص تمكنوا من اقتحامها عبر نافذة مفتوحة وسرقوا بعض الأجهزة الالكترونية.

سرقة فيلا محمد صلاح

محمد صلاح لم يكن متواجدا في الفيلا الخاصة به في منطقة “التجمع الأول” شرقي العاصمة القاهرة، وقد نجح اللصوص في سرقة “2 رسيفر من الفيلا” حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة “الأهرام” المصرية أن الشرطة تواصل جهودها لكشف ملابسات حادث سرقة فيلا صلاح، مشيرة إلى أن تفاصيل الحادثة بدأت بتلقي”الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، بلاغًا من أحد أقارب اللاعب محمد صلاح، مُفاده تعرض فيلا نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي للسرقة”.

وفور تلقي البلاغ، تُواصل الصحيفة “انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادثة، وبسؤال المُبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا بمنطقة التجمع الأول، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء”.

وحسب إفادة مصادر أمنية مطلعة على الحادثة في حديثها مع “الأهرام” فإنه “جارٍ تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب أفراد الأمن المُكلفين بتأمين المكان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

موسم متذبذب لصلاح مع ليفربول

يلعب محمد صلاح كمهاجم لنادي ليفربول الإنجليزي، وقد انضم النجم المصري إلى صفوف الريدز منذ عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، وقد أثبت نفسه كلاعب مهاري وفعال للغاية في الفريق.

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خلال فترة وجوده مع ليفربول، ساهم صلاح في تحقيق العديد من الألقاب الهامة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد حصل صلاح على العديد من الجوائز الفردية، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا.

لكن الموسم الحالي 2022/2023، ليس على ما يبدو الأفضل في مسيرة صلاح مع “الريدز” أو حتى في مشوراه الاحترافي في أوروبا، وهو في الواقع ليس تخمينا فقط أكثر مما هو عصارة الحديث الدائر في أروقة النادي الانجليزي، على قول نجم ليفربول الأسبق جون ألدريدج.

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هل يُغادر محمد صلاح ليفربول؟

عبر ألدريج عن رأيه في أداء الدولي المصري محمد صلاح خلال خسارة ليفربول من بورنموث بهدف نظيف، واعتبر أن صلاح قد أصبح لاعبا “فاقدًا للشغف” ولم يستطع أن يؤدي دور القائد خلال المباراة.

وأوضح ألدريدج موقفه في مقابلة مع صحيفة “صنداي وورلد” أمس، السبت، عقب الخسارة قائلا: “تابعت لغة جسد صلاح أمام بورنموث، هناك شيء ما لم يكن صحيحا، بعد هدفيه ضد يونايتد الأحد الماضي، كنت أتوقع أن يقود صلاح الفريق لبقية الموسم وأن يواصل ممارسة هواية تسجيل الأهداف في الدوري.”

وتابع نجم كرة القدم الإيرلندي السابق “نعلم جميعًا كم كان صلاح وما زال جيدًا، لكنه كان سيئًا جدًا أمام بورنموث ولا يحتاجني لإخباره بذلك، أخرج ركلة الجزاء الضائعة من المعادلة، لقد قدم عرضًا يفتقر إلى الشغف، وأنا أكره أن أكتب أشياء سلبية عن لاعب يعتبر من أفضل نجوم ليفربول على الإطلاق”.

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لكن اللافت وغير المتوقع في حديث ألدريدج، هو تطرقه إلى فرضية أن تقوم إدارة الريدز ببيع صلاح في الصيف القادم، وقال “قد يكون هناك جدل حول ما إذا كان بيع صلاح هذا الصيف واستخدام هذه الأموال لإعادة الاستثمار في الفريق أمرا جيدا، لكن هذه الفكرة يمكن أن تنتظر حتى نهاية الموسم. بين الحين والآخر، يتعين على صلاح قيادة ليفربول كما اعتاد، وهو ببساطة لم يفعل ذلك في بورنموث”.

ويحظى صلاح بشعبية عارمة في أوساط مشجعي ليفربول الإنجليزي، فهو قبل كل شيء “الملك المصري” الذي أصبح الهداف التاريخي لناديهم في الدوري الإنجليزي بعدما سجل هدفين في شباك دي خيا قبل أيام، ليصل إلى هدفه رقم 129 هدفًا في المسابقة منذ موسم 2017-2018.