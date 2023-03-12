لحظة وفاة كوستا تيتش على المسرح.. الجمهور اعتقد سقوطه جزءا من العرض (فيديو)

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وطن- قضى مغني الراب الشهير “كوستا تيتش” نحبه عن عمر ناهز الـ 28 عاما، مصابا بطريقة مفاجأة خلال تأديته لأحد الحفلات بموطنه مدينة “جوهانسوبرغ” في جنوب أفريقيا، في لقطات مروعة شهدها جمهوره الذي كان أمامه في الحفلة.

وفاة مغني الراب كوستا تيتش

أكدت عائلة كوستا تيتش، واسمه الحقيقي “كونستانتينوس تسوبانوغلو” اليوم، الأحد، وفاته في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام، وهو أيضا ماوثقته مقاطع فيديو من الحفلة حيث كان يؤدي آخر أغانية على الإطلاق.

View this post on Instagram A post shared by COSTA TITCH | 🇿🇦 | (@costatitch)

وبينما لم توضح عائلة كوستا تيتش السبب وراء وفاته، إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت أن سبب وفاته هو إصابته بجلطة دماغية استوجبت نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى لكن الموت كان أسرع.

وفيما يلي نص البيان الذي شاركته عائلته تيتش: “لقد طرق الموت بابنا بشكل مأساوي. سلبنا ابننا الحبيب، شقيقنا، وحفيدنا، كونستانتينوس تسوبانوغلو (28 عامًا)، الذي أصبحت جنوب إفريقيا تحبه وتعبد تحت اسمه المسرحي “كوستا تيتش”. بألم عميق نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف بوفاته في هذا الوقت”.

وتابع البيان: “نشكر خدمات الطوارئ وجميع الحاضرين في ساعاته الأخيرة على هذه الأرض. كعائلة، نواجه وقتًا عصيبًا حيث نحاول فهم ما حدث لنا ونطلب أن نوفر الوقت والمساحة لتجمع أنفسنا”.

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واستطرد البيان: “عائلة تسوبانوغلو تشكركم جميعا على الحب والدعم الذي قدمتوه لابننا، ويمكنكم الاستمرار في تذكره حتى رغم وفاته. أرجوكم لا تنسونا بدعائكم ولترتفع روحه إلى الرفيق الأعلى”.

سقط تيتش فجأة وأغمي عليه أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ، وأظهرت لقطات مصورة الرابور الأفريقي وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

🇿🇦 Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ — Truthseeker (@Xx17965797N) March 12, 2023

من هو كوستا تيتش؟

لكن رغم ذلك واصل تيتش الغناء، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان “ألترا ميوزك” في جنوب إفريقيا، وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.

كوستا تيتش هو مغني راب وكاتب أغاني جنوب إفريقي. وُلد في 1995 وبدأ مسيرته الموسيقية في عام 2017. يشتهر كوستا تيتش بأسلوبه الفريد الذي يجمع بين الراب والقوقعة الجنوب إفريقية المعروفة باسم “غوم”.

وقد اشتهر بأغانيه “Nkalakatha” و “Ithemba” و “Always” و “Phezulu” و “Durban Poison”. يعد كوستا تيتش واحدًا من أهم المغنيين الصاعدين في جنوب إفريقيا في فن الراب والموسيقى الحضرية.

ويحظى كوستا تيتش بشهرة كبيرة في جنوب إفريقيا وحول العالم، ويتابعه الملايين على منصات التواصل الاجتماعي ويحظى بدعم واسع من قبل معجبيه.

وقد عمل كوستا تيتش مع العديد من المغنيين والمنتجين المشهورين في جنوب إفريقيا مثل AKA و Riky Rick و DJ Maphorisa و Scoop Makhathini وغيرهم.

يتميز كوستا تيتش بأسلوبه الفريد وقدرته على مزج الأنماط الموسيقية المختلفة معًا بطريقة مبتكرة ومنعشة. كما أنه يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الذين يرغبون في الاستماع إلى موسيقى حديثة ومبتكرة.