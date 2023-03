لحظة وفاة كوستا تيتش على المسرح.. الجمهور اعتقد سقوطه جزءا من العرض (فيديو)

- Advertisement -

وطن- قضى مغني الراب الشهير “كوستا تيتش” نحبه عن عمر ناهز الـ 28 عاما، مصابا بطريقة مفاجأة خلال تأديته لأحد الحفلات بموطنه مدينة “جوهانسوبرغ” في جنوب أفريقيا، في لقطات مروعة شهدها جمهوره الذي كان أمامه في الحفلة.

أكدت عائلة كوستا تيتش، واسمه الحقيقي “كونستانتينوس تسوبانوغلو” اليوم، الأحد، وفاته في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام، وهو أيضا ماوثقته مقاطع فيديو من الحفلة حيث كان يؤدي آخر أغانية على الإطلاق.

وبينما لم توضح عائلة كوستا تيتش السبب وراء وفاته، إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت أن سبب وفاته هو إصابته بجلطة دماغية استوجبت نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى لكن الموت كان أسرع.

وفيما يلي نص البيان الذي شاركته عائلته تيتش: “لقد طرق الموت بابنا بشكل مأساوي. سلبنا ابننا الحبيب، شقيقنا، وحفيدنا، كونستانتينوس تسوبانوغلو (28 عامًا)، الذي أصبحت جنوب إفريقيا تحبه وتعبد تحت اسمه المسرحي “كوستا تيتش”. بألم عميق نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف بوفاته في هذا الوقت”.

وتابع البيان: “نشكر خدمات الطوارئ وجميع الحاضرين في ساعاته الأخيرة على هذه الأرض. كعائلة، نواجه وقتًا عصيبًا حيث نحاول فهم ما حدث لنا ونطلب أن نوفر الوقت والمساحة لتجمع أنفسنا”.

واستطرد البيان: “عائلة تسوبانوغلو تشكركم جميعا على الحب والدعم الذي قدمتوه لابننا، ويمكنكم الاستمرار في تذكره حتى رغم وفاته. أرجوكم لا تنسونا بدعائكم ولترتفع روحه إلى الرفيق الأعلى”.

سقط تيتش فجأة وأغمي عليه أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ، وأظهرت لقطات مصورة الرابور الأفريقي وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

🇿🇦 Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ

