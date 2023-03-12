الأحد, مارس 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدلحظة وفاة كوستا تيتش على المسرح.. الجمهور اعتقد سقوطه جزءا من العرض...
الهدهد

لحظة وفاة كوستا تيتش على المسرح.. الجمهور اعتقد سقوطه جزءا من العرض (فيديو)

مغني الراب كوستا تيتش (28 عاما) توفي فجأة بجلطة دماغية خلال تأديته أحد أغانيه أمام الجمهور في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا

كتب فهمي الورغمي
وفاة كوستا تيتش watanserb.com
وفاة كوستا تيتش
- Advertisement -

وطن- قضى مغني الراب الشهير “كوستا تيتش” نحبه عن عمر ناهز الـ 28 عاما، مصابا بطريقة مفاجأة خلال تأديته لأحد الحفلات بموطنه مدينة “جوهانسوبرغ” في جنوب أفريقيا، في لقطات مروعة شهدها جمهوره الذي كان أمامه في الحفلة.

وفاة مغني الراب كوستا تيتش

أكدت عائلة كوستا تيتش، واسمه الحقيقي “كونستانتينوس تسوبانوغلو” اليوم، الأحد، وفاته في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام، وهو أيضا ماوثقته مقاطع فيديو من الحفلة حيث كان يؤدي آخر أغانية على الإطلاق.

وبينما لم توضح عائلة كوستا تيتش السبب وراء وفاته، إلا أن وسائل إعلام محلية أكدت أن سبب وفاته هو إصابته بجلطة دماغية استوجبت نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى لكن الموت كان أسرع.

وفيما يلي نص البيان الذي شاركته عائلته تيتش: “لقد طرق الموت بابنا بشكل مأساوي. سلبنا ابننا الحبيب، شقيقنا، وحفيدنا، كونستانتينوس تسوبانوغلو (28 عامًا)، الذي أصبحت جنوب إفريقيا تحبه وتعبد تحت اسمه المسرحي “كوستا تيتش”. بألم عميق نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف بوفاته في هذا الوقت”.

وتابع البيان: “نشكر خدمات الطوارئ وجميع الحاضرين في ساعاته الأخيرة على هذه الأرض. كعائلة، نواجه وقتًا عصيبًا حيث نحاول فهم ما حدث لنا ونطلب أن نوفر الوقت والمساحة لتجمع أنفسنا”.

- Advertisement -

واستطرد البيان: “عائلة تسوبانوغلو تشكركم جميعا على الحب والدعم الذي قدمتوه لابننا، ويمكنكم الاستمرار في تذكره حتى رغم وفاته. أرجوكم لا تنسونا بدعائكم ولترتفع روحه إلى الرفيق الأعلى”.

سقط تيتش فجأة وأغمي عليه أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ، وأظهرت لقطات مصورة الرابور الأفريقي وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح أمام جماهيره
وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح أمام جماهيره

من هو كوستا تيتش؟

لكن رغم ذلك واصل تيتش الغناء، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان “ألترا ميوزك” في جنوب إفريقيا، وبعد نقله إلى المستشفى أعلنت وفاته، من دون الكشف عن سببها حتى الآن.

كوستا تيتش هو مغني راب وكاتب أغاني جنوب إفريقي. وُلد في 1995 وبدأ مسيرته الموسيقية في عام 2017. يشتهر كوستا تيتش بأسلوبه الفريد الذي يجمع بين الراب والقوقعة الجنوب إفريقية المعروفة باسم “غوم”.

وقد اشتهر بأغانيه “Nkalakatha” و “Ithemba” و “Always” و “Phezulu” و “Durban Poison”. يعد كوستا تيتش واحدًا من أهم المغنيين الصاعدين في جنوب إفريقيا في فن الراب والموسيقى الحضرية.

ويحظى كوستا تيتش بشهرة كبيرة في جنوب إفريقيا وحول العالم، ويتابعه الملايين على منصات التواصل الاجتماعي ويحظى بدعم واسع من قبل معجبيه.

وقد عمل كوستا تيتش مع العديد من المغنيين والمنتجين المشهورين في جنوب إفريقيا مثل AKA و Riky Rick و DJ Maphorisa و Scoop Makhathini وغيرهم.

يتميز كوستا تيتش بأسلوبه الفريد وقدرته على مزج الأنماط الموسيقية المختلفة معًا بطريقة مبتكرة ومنعشة. كما أنه يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب الذين يرغبون في الاستماع إلى موسيقى حديثة ومبتكرة.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

موقف شديد الإحراج.. رئيس بنين ينفض كتفه بسبب لمسة ماكرون (فيديو)

تقارير

ما الذي يبحث عنه أردوغان في إفريقيا؟!

تقارير

ما سر اهتمام تركيا بإفريقيا .. وهل تصبح لاعبًا يغير قواعد اللعبة فيها!

تقارير

الغزو ​​الاقتصادي.. كيف تسعى الصين إلى بسط نفوذها في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة؟

الهدهد

صور الأقمار الصناعية كشفت المستور.. هذا ما يسعى له محمد بن زايد في إفريقيا مستترا وراء “موانئ دبي”

الهدهد

إسرائيل تحتل مصر عام 2020.. خريطة للقارة الإفريقية تتسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بتونس

الهدهد

دعا لعدم استقبال مهاجريها.. “ترامب” يصف دولاً افريقية بأنها “أوكار قذرة” والأمم المتحدة: “تصريح عنصري ومعيب”

حياتنا

«شاهد» ماتت أمّه وهي تلده بسبب نزيفٍ حادّ وهذه المرأة البريطانيّة تريده ابناً لها .. اليكم القصة

الهدهد

“فيديو” إخوان الجزائر يعلنون برنامجهم ويتعهدون بجعل البلاد من الدول الصناعية العشرين

الهدهد

محلل سعودي:”حكم العسكر في مصر سينتهي.. وتركيا ستكون لاعبا أساسيا بالمنطقة “

فيديو

فيديو| إعلامي جزائري يثير غضب الجزائريين ويقر بتفوق المغرب: في بلادنا يصلحون الاقتصاد بالنفخ

فيديو

حقائق مدهشة عن بلد زراعة الحشيش “المغرب” ومليكها “أمير المؤمنين” محمد السادس “شاهد”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لحظة إصابة ياسين بونو الخطيرة التي استدعت نقله للمستشفى (فيديو)

الملكة رانيا متأثرة وكادت تبكي في وداع الأميرة إيمان بحفل زفافها (شاهد)

ديفيد هيرست: قيس سعيد “دكتاتور رديء” وهذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ تونس

محمد بن زايد يفتح صفحة جديدة مع أمير قطر بقرار مفاجئ من الإمارات

مقطع فيديو لشخص يغني فوق قبر يثير حفيظة السودانيين (شاهد)

آية السيسي تمضع العلكة وتتصرف بغرابة في حفل زفاف الأميرة إيمان

مخدرات وعلاقة جنسية مُحرمة.. تفاصيل جديدة بقضية البلوجر آية إيهاب ومفاجأة

كواليس حفل زفاف الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر اعتنق الإسلام (شاهد)

بتوجيه من محمد السادس.. الصحراء الشرقية جبهة صراع مغربية جديدة مع الجزائر

“كابوس ترامب”.. نجمة أفلام إباحية قد تحرمه من سباق الرئاسة في 2024

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC