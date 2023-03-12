سارة محمد تفقد بصرها نهائيا.. ما موقف خطيبها الذي فدته وتخلى عنها؟

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وطن- فقدت صانعة المحتوى المصرية سارة محمد بصرها نهائيًا، بعد تعرضها رفقة خطيبها لاعتداء بلطجية بطلقات “خرطوش”، والغريب الذي فجر غضب النشطاء هو تخلي خطيبها عنها بعد الحادث رغم أنها فدته بنفسها وتلقت الطلقة مكانه.

البلوجر سارة محمد فقدت بصرها بشكل كامل

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حسابها الرسمي على إنستغرام، أنها فقدت آخر أمل كانت قد تمسكت به في إعادة بصرها مرة أخرى، وأن النتيجة النهائية هي فقدان البصر تماماً.

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وفي نفس السياق، قال البلوجر عمرو سنايبر عبر خاصية ستوري بتطبيق إنستجرام: آسف إني مطمنتش أول ما استلمنا الآشعة للأسف الموضوع مكنش مطمن نهائي، ولسه مش مطمن خالص بصراحة، الدكتور قرر إنه هيعملها العملية ولكن نسبة نجاحها أقل من 5%.

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وأضاف سنايبر: كل اللي علينا دلوقتي واللي نقدر عليه إنه ندعيلها ونكثف لها في الدعاء.. ادعوا يا جماعة ادعوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، “لا يرد القدر إلا الدعاء”.. المصائب إذا وقعت تكفر الذنوب، وترفع الدرجات، وعلى المسلم إذا وقع في مصيبة أن يصبر عليها ويحتسب الأجر من الله عز وجل، ولا يتضجر من القضاء والقدر.”

أصيبت بطلق ناري بدل خطيبها

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وكانت البلوجر “سارة محمد” رفقة خطيبها في 9 فبراير الماضي، يشتريان بعض الأغراض، وعند عودتهما في الطريق الصحراوي خرج عليهما مسلحون بهدف سرقة سيارتهما.

وفي لحظة قالت سارة محمد لخطيبها أن يهرب بسيارته ولا يقف لهم، وفي تلك اللحظة أطلق المسلحون الرصاص، وحاولت سارة افتداء خطيبها، لتصاب بالطلق الناري بدلاً منه، ما عرّضها لإصابات بالغة.

وتم نقلها إلى المستشفى الأميري بمحافظة الإسكندرية، ودخلت في غيبوبة كانت خلالها بين الموت والحياة، بعد أن فقدت إحدى عينيها، ولا أمل في شفائها، لأنها تعرضت لأذًى جسيم في القسم الأمامي من رأسها.

تفاصيل حالة البلوجر سارة محمد

وأفاد موقع “القاهرة 24” المحلي، نقلاً عن أطباء المشفى، بأن البلوجر سارة محمد أصيبت بنزيف في المخ، نتيجة الحادث، ومكثت في المستشفى 3 أيام تعاني من النزيف والقيء.

وحدد الأطباء إصابتها بنزيف في المخ، إلى جانب إصابة عينها اليسرى بثلاث رصاصات «خرطوش» واليمنى برصاصة واحدة، الأمر الذي أدى إلى رفض الأطباء خضوعها للتدخل الجراحي.

ويعد نزيف المخ من أكثر الحالات خطورة، والذي قد يؤدي إلى قتل الدماغ ومنع تدفق الدم.

وأضاف المصدر أنّ الأطباء رفضوا دخولها العمليات، نظراً لخطورة حالتها، ووقّع والدها إقراراً بموافقته على دخولها العمليات.

تهتّك في الشبكية

وتابع المصدر أنّ عينَي سارة أصيبتا أيضاً بتهتّك في الشبكية والقرنية، وفقدت بصرها نتيجة الحادث، فيما أشار الأطباء إلى أن هناك أملاً في علاج عين واحدة فقط.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن سارة محمد بأنه تم استخراج الزجاج من عينيها، لكن لم يستطع الأطباء استخراج الخرطوش، حيث قالت البلوجر المصرية: “عيني اليسرى بها ثلاث طلقات خرطوش واليمنى بها طلقة واحدة، استخرجوا الزجاج من عيني (..) لكنهم لم يتمكنوا من جعلي أرى حتى الآن”.

وأضافت البلوجر المصرية سارة محمد، أن الأطباء أكدوا لها أن إحدى عينها لن تتعافى، أما العين الثانية فهناك أمل ضعيف في استعادة بصرها ولكنها تحتاج لتلقي العلاج خارج مصر.

وسارة محمد هي بلوجر أو صانعة محتوى من محافظة الإسكندرية، وكانت تقدم محتوى للفتيات يخص الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل ويتابعها عدد كبير من الجماهير عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.