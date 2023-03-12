الأحد, مارس 12, 2023
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سارة محمد تفقد بصرها نهائيا.. ما موقف خطيبها الذي فدته وتخلى عنها؟

البلوجر المصرية سارة محمد فقدت آخر أمل كانت قد تمسكت به في إعادة بصرها مرة أخرى، بعد تعرضها لحادث إطلاق نار من بلطجية رفقة خطيبها الذي حمته وتلقت الطلقة بدلا منه

كتب خالد الأحمد
سارة محمد تفقد بصرها watanserb.com
سارة محمد تفقد بصرها
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وطن- فقدت صانعة المحتوى المصرية سارة محمد بصرها نهائيًا، بعد تعرضها رفقة خطيبها لاعتداء بلطجية بطلقات “خرطوش”، والغريب الذي فجر غضب النشطاء هو تخلي خطيبها عنها بعد الحادث رغم أنها فدته بنفسها وتلقت الطلقة مكانه.

البلوجر سارة محمد فقدت بصرها بشكل كامل

ونقلت وسائل إعلام محلية عن حسابها الرسمي على إنستغرام، أنها فقدت آخر أمل كانت قد تمسكت به في إعادة بصرها مرة أخرى، وأن النتيجة النهائية هي فقدان البصر تماماً.

 

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وفي نفس السياق، قال البلوجر عمرو سنايبر عبر خاصية ستوري بتطبيق إنستجرام: آسف إني مطمنتش أول ما استلمنا الآشعة للأسف الموضوع مكنش مطمن نهائي، ولسه مش مطمن خالص بصراحة، الدكتور قرر إنه هيعملها العملية ولكن نسبة نجاحها أقل من 5%.

 

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وأضاف سنايبر: كل اللي علينا دلوقتي واللي نقدر عليه إنه ندعيلها ونكثف لها في الدعاء.. ادعوا يا جماعة ادعوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، “لا يرد القدر إلا الدعاء”.. المصائب إذا وقعت تكفر الذنوب، وترفع الدرجات، وعلى المسلم إذا وقع في مصيبة أن يصبر عليها ويحتسب الأجر من الله عز وجل، ولا يتضجر من القضاء والقدر.”

أصيبت بطلق ناري بدل خطيبها

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وكانت البلوجر “سارة محمد” رفقة خطيبها في 9 فبراير الماضي، يشتريان بعض الأغراض، وعند عودتهما في الطريق الصحراوي خرج عليهما مسلحون بهدف سرقة سيارتهما.

وفي لحظة قالت سارة محمد لخطيبها أن يهرب بسيارته ولا يقف لهم، وفي تلك اللحظة أطلق المسلحون الرصاص، وحاولت سارة افتداء خطيبها، لتصاب بالطلق الناري بدلاً منه، ما عرّضها لإصابات بالغة.

وتم نقلها إلى المستشفى الأميري بمحافظة الإسكندرية، ودخلت في غيبوبة كانت خلالها بين الموت والحياة، بعد أن فقدت إحدى عينيها، ولا أمل في شفائها، لأنها تعرضت لأذًى جسيم في القسم الأمامي من رأسها.

تفاصيل حالة البلوجر سارة محمد

وأفاد موقع “القاهرة 24” المحلي، نقلاً عن أطباء المشفى، بأن البلوجر سارة محمد أصيبت بنزيف في المخ، نتيجة الحادث، ومكثت في المستشفى 3 أيام تعاني من النزيف والقيء.

وحدد الأطباء إصابتها بنزيف في المخ، إلى جانب إصابة عينها اليسرى بثلاث رصاصات «خرطوش» واليمنى برصاصة واحدة، الأمر الذي أدى إلى رفض الأطباء خضوعها للتدخل الجراحي.

ويعد نزيف المخ من أكثر الحالات خطورة، والذي قد يؤدي إلى قتل الدماغ ومنع تدفق الدم.

وأضاف المصدر أنّ الأطباء رفضوا دخولها العمليات، نظراً لخطورة حالتها، ووقّع والدها إقراراً بموافقته على دخولها العمليات.

تهتّك في الشبكية

وتابع المصدر أنّ عينَي سارة أصيبتا أيضاً بتهتّك في الشبكية والقرنية، وفقدت بصرها نتيجة الحادث، فيما أشار الأطباء إلى أن هناك أملاً في علاج عين واحدة فقط.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن سارة محمد بأنه تم استخراج الزجاج من عينيها، لكن لم يستطع الأطباء استخراج الخرطوش، حيث قالت البلوجر المصرية: “عيني اليسرى بها ثلاث طلقات خرطوش واليمنى بها طلقة واحدة، استخرجوا الزجاج من عيني (..) لكنهم لم يتمكنوا من جعلي أرى حتى الآن”.

وأضافت البلوجر المصرية سارة محمد، أن الأطباء أكدوا لها أن إحدى عينها لن تتعافى، أما العين الثانية فهناك أمل ضعيف في استعادة بصرها ولكنها تحتاج لتلقي العلاج خارج مصر.

وسارة محمد هي بلوجر أو صانعة محتوى من محافظة الإسكندرية، وكانت تقدم محتوى للفتيات يخص الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل ويتابعها عدد كبير من الجماهير عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدرانستجرام، صحيفة "المصري اليوم، موقع “القاهرة 24” المحلي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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