الأحد, مارس 12, 2023
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رضوى الشربيني خائفة بعد سجود عروسة حسن شاكوش! (فيديو)

تعرضت ريم طارق إلى هجوم وسخرية من الناشطين بسبب تصرفها خاصة وأن فستان زفافها كشف كثيراً من صدرها

كتب رفيف عبدالله
رضوى الشربيني خائفة بعد سجود عروسة حسن شاكوش! (فيديو) watanserb.com
رضوى الشربيني
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وطن– انتقدت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، تصرف ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش، حين سجدت أثناء زفافهما شكراً لله.

مبالغ به

وقالت رضوى الشربيني في برنامج “هي وبس” الذي تقدمه على فضائية cbc“إن تصرف زوجة حسن شاكوش مبالغ به.

وأكدت رضوى أنها تتحدث عن الأمر استجابة للجماهير الذين طالبوها بالتعليق، مردفة: “هقول إيه؟ ست فرحانة بتعبر عن فرحتها.. يمكن هي شايفة حسن شاكوش الراجل اللي تعمله الحركة دي في الفرح قدام الناس”.

وأشارت رضوى الشربيني إلى أن سجدة الفرحة كانت تراها في مباريات كرة القدم، حين يسدد اللاعب هدفاً في مرمى الخصم. وليس في حفلات الزفاف.

هل يتحول إلى ترند؟

وتابعت: “آخر حاجة شوفناها إن العرايس لما تبقى فرحانة أوي وسعيدة تبوس إيد جوزها أو كتفه أو تحضنه. ولكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين، ماشفتش الكلام ده قبل كده. ولكن كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه”.

لحظة سجود زوجة حسن شاكوش
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وأكدت رضوى أنها لا تشجع الفتيات على هذا التصرف، وقالت: “تعليقي أنا علي الواقعة بعيد عن ريم طارق أنه إزاي أنا واحدة ست هانم انزل على ركبي. ومنها على الأرض قدام الناس بفستان الفرح ميصحش. وأنا كأنثى بأقول لا”.

وأعربت الشربيني عن مخاوفها من تحول تصرف ريم طارق إلى تريند، وعقبت: ” المشكلة والخوف لو تحول الأمر إلى ترند. وكل واحدة نلاقي ليها صورة وهي ساجدة في الأرض بفستان الفرح بتحمد ربنا على عريسها”.

سحبة مايكل

ووجهت الشربيني نصيحة للفتيات: “ياريت يا بنات متعملوش كده أبدًا. لما أجي أحمد ربنا، ربنا موجود، فإحنا نقدر نحمده طول الوقت. مش لازم أعمل سحبة مايكل دي، وأفرد دراعي وأحمده قدام الناس بالشكل ده”.

وكانت زوجة حسن شاكوش قد أثارت الجدل، بسجودها لحظة دخولها قاعة الزفاف في أحد فنادق القاهرة الكبرى، شكراً لله على زواجها من مطرب المهرجانات.

كما ظهرت زوجة شاكوش في لقطة أخرى، وهي تبكي من الفرحة، بينما تحاول عائلتها تهدئتها.

وتعرضت ريم طارق إلى هجوم وسخرية من الناشطين بسبب تصرفها، خاصة وأن فستان زفافها كشف كثيراً من صدرها.

ورأى الناشطون أن التعري مع السجود، أمران متناقضان لا يمكن أن يلتقيا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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