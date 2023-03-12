آية السيسي تمضع العلكة وتتصرف بغرابة في حفل زفاف الأميرة إيمان

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وطن- تحول حديث البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال متابعتهم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، ابنة العاهل الأردني مساء اليوم، الأحد، إلى الحضور اللافت والنادر لابنة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، آية السيسي، التي ظهرت رفقة والدتها السيدة انتصار السيسي وهي تتصرف بطريقة غريبة أثارت سخرية واسعة بين النشطاء.

آية السيسي في زفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن

عقدت الأميرة إيمان، كريمة الملك عبد الله الثاني قبل ساعات قرانها مع جميل ألكسندر ترميوتس، بحضور أفراد العائلة المالكة وعائلة العريس.

من الحضور أيضا وفود وممثلون عن بعض الدول العربية، شأن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وانتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نجل ولي عهد مملكة البحرين، والشيختان امثال الأحمد الصباح، وعالية الجابر الصباح.

حضرت انتصار السيسي حفل الزفاف رفقة ابنتها “آية السيسي”، وقدمتا تحياتهما ومباركتهما إلى الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله حسب ما أوردت مقاطع فيديو.

التقطت عدسات بعض المصورين خلال حفل الزفاف ابنة السيسي وهي تتصرف بطريقة غريبة وغير رسمية، بعيدة عن البروتوكالات الخاصة ونظم الإتيكيت التي يجب اتباعها.

السيده انتصار السيسى وبنتها ايه السيسى فى حفل زفاف ايمان بنت الملك عبدالله ملك الاردن ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/FFJjc90vfS — ياسمين محمد 🇪🇬🇪🇬 (@yasmyn66242993) March 12, 2023

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نشطاء لآية السيسي: “فضحتونا”

ظهرت آية السيسي وهي تمضغ العلكة بطريقة أثارت سخرية واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من طالبها ببعض الاحترام للمناسبة الخاصة التي حضرتها، وبين من دعاها لمتابعة دروس مختصة في التعامل مع حفلات الزفاف الملكية.

وجاء في التعليقات: “انا ما عنديش اعتراض غير على اللبان .. مفكرة حالها بفرح ابن العمدة .. ماحدا حكالها شو الاتيكيت في المناسبات الرسمية”.

انا ما عنديش اعتراض غير على اللبان .. مفكرة حالها بفرح ابن العمدة .. ماحدا حكالها شو الاتيكيت في المناسبات الرسمية — Excellency (@ExcellencyHouse) March 12, 2023

وقال آخر “المفروض في تدريس للاتيكيت والبروتوكول ..إنما شغل الغجر ده مينفعش مع اعتذاري للغجر طبعاً.. فضحتونا ربنا يفضحكم ويكشف ستركم يا عبد الفتاح أنت ومراتك وعيالك”.

المفروض في تدريس للاتيكيت والبروتوكول

إنما شغل الغجر ده مينفعش مع اعتذاري للغجر طبعاً

فضحتونا ربنا يفضحكم ويكشف ستركم

يا عبد الفتاح أنت ومراتك وعيالك — القعقاع (@hazimm7777) March 12, 2023

وأضاف مغرد: “يعني كل الفلوس اللي سرقتوها دي مش عارفين تلبسو حاجه تشرف صحيح الفلوس الحرم تعمل اكتر من كده ربنا يفضحكم”.

يعني كل الفلوس الاسرقتوها دي مش عارفين تلبسو حاجه تشرف صحيح الفلوس الحرم تعمل اكتر من كده ربنا يفضحكم — حنان غنايم (@GhnaymHnan) March 12, 2023

وعلى غرار مشهد “مضغ العلكة” الذي رأى فيه كثيرون إساءة لمصر ونساء مصر خاصة أن المقام يتعلق بمناسبة رسمية لحفل زفاف ملكي، شارك آخرون صورا للأميرة فوزية (1921-2013) بنت الملك فؤاد الأول، أخت الملك فاروق، مستذكرين الأناقة التي تمتعت بها والمكانة المرموقة التي حظيت بها لدى العائلات المالكة حول العالم وفي المنطقة العربية.

اه يازمن!😪

ده احنا كنا في يوم. pic.twitter.com/NyzHWcOzdw — Hypatiaالاسكندرانيه (@TheLastSocrates) March 12, 2023

من هي آية السيسي ابنة الرئيس المصري؟

آية السيسي هي الابنة الوحيدة لعبد الفتاح السيسي من جملة أربع أبناء، وهي خريجة الأكاديمية البحرية ومتزوجة من اللواء خالد فودة منذ سنوات.

يعتبر ظهور آية السيسي أمرا نادر الحدوث في الإعلام المصري، عكس ما كانت عليه عائلات باقي القادة العسكريين الذين حكموا مصر منذ منتصف خمسينات القرن الماضي.