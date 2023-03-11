هند القحطاني ملكة الإطلالات الفاضحة تحذر النساء من الملابس الواسعة.. لماذا؟ (فيديو)

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وطن- أثارت مشهورة مواقع التواصل السعودية هند القحطاني، حالة من الجدل بين متابعيها بسبب حديثها عن ستايل الملابس الواسعة والتحذير منها لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن، بحسب زعمها.

هند القحطاني تحذر من ارتداء الملابس الواسعة

هند القحطاني المشهورة بإطلالتها العارية والفاضحة التي عرضتها لانتقادات حادة من قبل السعوديين، ظهرت داخل شقة وهي ترتدي بلوزة زرقاء اللون عريضة “سويت شيرت”.

وقالت إن أبنائها علموها ارتداء الملابس الفضفاضة: “صايرة زي بناتي ألبس مخشبل -عريض باللهجة الخليجية”.

هذا اللبس آفة يجعلك “منتفشة منتفخة”

وتابعت القحطاني: هذا اللبس آفة يسمنكم من غير ما تدرون ومن تلبس هذا الزي على الدوام تجد نفسها “منتفشة منتفخة” -حسب وصفها – وتابعت مخاطبة معجباتها: “حذاري يا رعاكي الله”.

واعتادت “هند القحطاني” على الظهور بإطلالات جريئة تعرضها للهجوم وتحاول في بعضها استعراض مفاتنها.

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وكانت المشهورة السعودية المقيمة بأمريكا قد أثارت الجدل في يوليو 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو جريئا لها، ظهرت فيه وهي ترتدي “اللانجري” لتستعرضه على جسدها لمتابعيها.

ووصفت هند في الفيديو المتداول، خلال تقديمها إعلانها عن قميص نوم باللون البرتقالي؛ إذ قالت: “الأقمشة والفخامة..شي فاخر وشي روعة روعة”، ثم قامت لتقف أمام الكاميرا وتستعرض مفاتنها فيه وهي تقول: “شوفو كيف.. شي رائع”.

ولم تكتف باستعراض هذا القميص، بل قامت باستعراض قطع أخرى من الملابس الداخلية النسائية، وهو ما عدّه الجمهور تجاوزا للخطوط الحمراء، وأنها باتت لا تمانع في فعل أي شيءٍ لتكسب النقود وتكون مثار حديثٍ وجدل وتتصدر الترندات في مواقع التواصل الاجتماعي قاطبةً.

يذكر ان باحثين بريطانيين حذّروا في آذار 2016 من اللجوء إلى ارتداء الملابس الواسعة عند زيادة الوزن، مشيرين إلى أنّ “ارتداء ملابس أكبر مقاسًا تماشيا مع كل زيادة في الوزن يجعل الشخص ببساطة يشعر بحالة من الرضا عن وزنه، ومع الوقت يزيد الوزن ليصاب الشخص بالسمنة ويكتسب المزيد المزيد من الكيلوغرامات!”، وفقًا للباحثين.