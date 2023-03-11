السبت, مارس 11, 2023
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كيت ميدلتون بالحجاب وموقف محرج لها بعد رفض مدير المركز الإسلامي مصافحتها! (شاهد)

كيت ميدلتون وزوجها الامير ويلز زارا المركز الإسلامي للإشادة بجمع التبرعات الكبير لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

كتب سالم حنفي
كيت ميدلتون بالحجاب watanserb.com
كيت ميدلتون بالحجاب رفقة زوجها الأمير ويليام في المركز الاسلامي في لندن
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محرج لأميرة ويلز، كيت ميدلتون خلال زيارتها للمركز الإسلامي غرب لندن برفقة زوجها الأمير ويليام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد مدت كيت ميدلتون يدها لمصافحة مدير المركز الإسلامي سفيان إقبال، إلا انه رفض مصافحتها لأسباب دينية ترفض مصافحة المرأة الأجنبية، مما وضعها في موقف محرج.
وعلى الفور، سحبت كيت ميدلتون يدها وقدمت تحيتها له بإيماءة برأسها.

سبب الزيارة

ووفقا لصحيفة “الإسبانيول” فقد حضر الأمير ويليام (40 عامًا) وزوجته كيت ميدلتون (41 عامًا) يوم الخميس إلى المركز الإسلامي الواقع في مدينة هايز ، غرب لندن ، للإشادة بجمع التبرعات الكبير الذي حققته المجتمعات للأشخاص الذين تركوا بلا مأوى بعد الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

كيت ميدلتون ترتدي الحجاب أثناء جمع التبرعات لضحايا الزلزال المدمر‎
كيت ميدلتون ترتدي الحجاب أثناء جمع التبرعات لضحايا الزلزال المدمر‎

خلع النعال وارتداء الحجاب

وكدليل على الاحترام ، خلع أميرا ويلز أحذيتهم ، وغطت كيت ، من جانبها ، رأسها بحجاب أسود وأبيض من ماركة إيلان الباكستانية، بلمسة عربية، وهو جزء من مجموعة ارتدتها زوجة ملك إنجلترا المستقبلي بالفعل في رحلة عام 2019.

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وعند وصولها إلى المركز المذكور أعلاه ، كان على كيت ميدلتون أن تمر بلحظة غير مريحة جعلتها بطلة الأخبار اللاإرادية، حيث أنه في اللحظة التي كانوا على وشك استقبال المسؤولين الذين رحبوا بهم ، وبعد أن فعل الامير ويليام ذلك دون وقوع حوادث ، كان هناك واحد ، وهو الإمام سفيان إقبال ، الذي رد يد أميرة ويلز.

كيت ميدلتون بالحجاب رفقة زوجها الأمير ويليام
كيت ميدلتون بالحجاب رفقة زوجها الأمير ويليام

وقال خبير استجوبته الصحيفة، أنه بالنسبة للمسلمين الأكثر تحفظًا ، فإن الاتصال الجسدي بين الأشخاص من جنس مختلف محظور تمامًا ما لم يكونوا متزوجين أو أقارب مباشرة ، أي من الدرجة الأولى.

وقالت الصحيفة إن هذه “الإيماءة البغيضة” من الإمام إقبال تجاه أميرة ويلز جاءت بعد 24 ساعة فقط من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامنة صباحًا ، وهو يوم ذكرى كان يُعرف سابقًا باسم يوم المرأة العاملة والذي يتم فيه الإشادة بنضال النساء في مشاركتهن في المجتمع و تنميتها في جميع المجالات ، سعيا لتحقيق المساواة مع الرجل.

المصدرتويتر ، الإسبانيول ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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