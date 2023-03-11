السبت, مارس 11, 2023
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رياضة

ريال مدريد مستعدٌ للعودة من أجل التفاوض مع مبابي ولكن بهذا الشرط!

ريال مدريد لن يدفع المال من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي في المستقبل

كتب فارس أبو شيحة
تفاوض ريال مدريد مع مبابي watanserb.com
تفاوض ريال مدريد مع مبابي
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن رؤية ريال مدريد الإسباني بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الهدّاف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات القادمة.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، إن ريال مدريد مستعدّ للعودة من جديد للتفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، حيث إنه يفضّله على النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن لن يدفع لأجله المال.

مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد لن يدفع هذه المرة المال من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، كما أن إدارة النادي الملكي سينتظر حتى عام 2024، لمحاولة الحصول على خدمات اللاعب بالمجان”.

من جهته، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن نادي ريال مدريد تلقّى مكالمة من وكلاء كيليان مبابي في وقت سابق، حيث إنهم عبّروا عن ندمهم على قرار تمديد عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.

كما أردفت: “يدرك اللاعب أنه سيتعين عليه خفض مطالبه، واتخاذ نهج مختلف تماماً من أجل التوقيع مع نادي ريال مدريد”.

مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان
مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

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وأجاب هدّاف باريس سان جيرمان التاريخي مبابي، بشأن مستقبله مع النادي الباريسي، عقب إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا: “هل سيتأثر مستقبلك بالإقصاء الأوروبي؟!.. لا، أنا هادئ. الشيء الوحيد الذي يهمني هذا الموسم، هو الفوز بالدوري الفرنسي الآن. ثم سنرى بعد ذلك”.

وختم مبابي حديثه: “في الوقت الراهن، أنا أتحدث فقط عن الموسم، لا شيء آخر يهمني. كما أنني أشعر بخيبة آمل”.

ويعتلي باريس سان جيرمان الذي يستعدّ لمواجهة بريست، السبت، صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة حتى الآن.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

ومن الجدير بالذكر، أن عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان، ينتهي في صيف عام 2025، بعد تجديد عقده مع نهاية الموسم الماضي.

المصدروطن + ماركا + آس + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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