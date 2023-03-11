ريال مدريد مستعدٌ للعودة من أجل التفاوض مع مبابي ولكن بهذا الشرط!

- Advertisement -

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن رؤية ريال مدريد الإسباني بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الهدّاف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات القادمة.

وقالت صحيفة (آس) الإسبانية، إن ريال مدريد مستعدّ للعودة من جديد للتفاوض مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، حيث إنه يفضّله على النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن لن يدفع لأجله المال.

مفاوضات ريال مدريد مع مبابي

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “ريال مدريد لن يدفع هذه المرة المال من أجل التعاقد مع كيليان مبابي، كما أن إدارة النادي الملكي سينتظر حتى عام 2024، لمحاولة الحصول على خدمات اللاعب بالمجان”.

من جهته، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن نادي ريال مدريد تلقّى مكالمة من وكلاء كيليان مبابي في وقت سابق، حيث إنهم عبّروا عن ندمهم على قرار تمديد عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.

🚨🚨🚨 MARCA | إذا أراد مبابي القدوم إلى ريال مدريد عليه فعل الكثير ، ويقلل توقعاته من قبل ريال مدريد. مبابي عليه أن يضغط على باريس سان جيرمان ويتفق مع معهم على سعر واضح للمغادرة هذا الصيف ، لأن ريال مدريد لن يتفاوض مع باريس سان جيرمان. العلاقة مع الخليفي مقطوعة. — RMC World (@RMC_AH7) March 10, 2023

كما أردفت: “يدرك اللاعب أنه سيتعين عليه خفض مطالبه، واتخاذ نهج مختلف تماماً من أجل التوقيع مع نادي ريال مدريد”.

مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

- Advertisement -

وأجاب هدّاف باريس سان جيرمان التاريخي مبابي، بشأن مستقبله مع النادي الباريسي، عقب إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا: “هل سيتأثر مستقبلك بالإقصاء الأوروبي؟!.. لا، أنا هادئ. الشيء الوحيد الذي يهمني هذا الموسم، هو الفوز بالدوري الفرنسي الآن. ثم سنرى بعد ذلك”.

وختم مبابي حديثه: “في الوقت الراهن، أنا أتحدث فقط عن الموسم، لا شيء آخر يهمني. كما أنني أشعر بخيبة آمل”.

صحيفة آس : ريال مدريد مستعد للعودة من أجل مبابي، إنه يفضله على هالاند .. لكن لن يدفع لأجله المال، وسوف ينتظر 2024 لمحاولة الحصول عليه مجاناً. pic.twitter.com/sffiSHzioJ — محمد عواد (@mohammedawaad) March 10, 2023

ويعتلي باريس سان جيرمان الذي يستعدّ لمواجهة بريست، السبت، صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، أن عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان، ينتهي في صيف عام 2025، بعد تجديد عقده مع نهاية الموسم الماضي.