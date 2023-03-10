غياب بنزيما.. تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد غياب قائد الفريق الملكي الأبيض، الفرنسي كريم بنزيما، عن المواجهة المرتقبة أمام إسبانيول، السبت، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، سيغيب عن المواجهة القادمة للفريق الملكي أمام إسبانيول، لكنه سيكون جاهزاً لمواجهتي ليفربول ثم برشلونة المقبلتين.

غياب بنزيما عن تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أمام الفريق المنافس إسبانيول، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الفريق الملكي: إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، كامافينغا، داني كارفاخال.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، توني كروس، لوكا مودريتش.

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مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو (ماركو أسينسيو)، فالفيردي.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

وستنطلق مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول القوية والمثيرة، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة الثالثة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ولكن بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة الثانية بعد الظهر.

معلق مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وإسبانيول، في منافسات الدوري الإسباني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي.

وكان الفريق الملكي قد تعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة الماضية، أمام ريال بيتيس.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 62 نقطة.

بينما جاء الفريق المنافس إسبانيول في المركز ال13 من جدول الترتيب برصيد 27 نقطة حتى يومنا هذا.