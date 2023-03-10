الجمعة, مارس 10, 2023
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رياضة

غياب بنزيما.. تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول
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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد غياب قائد الفريق الملكي الأبيض، الفرنسي كريم بنزيما، عن المواجهة المرتقبة أمام إسبانيول، السبت، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، سيغيب عن المواجهة القادمة للفريق الملكي أمام إسبانيول، لكنه سيكون جاهزاً لمواجهتي ليفربول ثم برشلونة المقبلتين.

غياب بنزيما عن تشكيلة ريال مدريد ضد إسبانيول

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أمام الفريق المنافس إسبانيول، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الفريق الملكي: إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، كامافينغا، داني كارفاخال.

خط الوسط:  أوريلين تشواميني، توني كروس، لوكا مودريتش.

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مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو (ماركو أسينسيو)، فالفيردي.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

وستنطلق مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول القوية والمثيرة، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة الثالثة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ولكن بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة الثانية بعد الظهر.

معلق مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وإسبانيول، في منافسات الدوري الإسباني، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي أو الجزائري حفيظ دراجي.

وكان الفريق الملكي قد تعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف في المواجهة الماضية، أمام ريال بيتيس.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 62 نقطة.

تدريبات إسبانيول
تدريبات إسبانيول

بينما جاء الفريق المنافس إسبانيول في المركز ال13 من جدول الترتيب برصيد 27 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + نادي ريال مدريد + نادي إسبانيول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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