على حساب فلسطين.. هذا ما طلبه محمد بن سلمان مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

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وطن – طلبت المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية والمساعدة في تطوير برنامجها النووي المدني في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن التوسط في العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل.

وأصبح التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية أولوية بالنسبة للرئيس بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط مواجهة تلوح في الأفق مع إيران بشأن برنامجها النووي والمساعدات العسكرية لروسيا خلال حرب أوكرانيا .

وقالت مصادر مطلعة إن إدارة بايدن منخرطة بعمق في المفاوضات المعقدة، وذكرت أن أي اتفاق سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتعد المطالب السعودية بضمانات أمنية ومساعدات نووية من بين العقبات الهائلة أمام التوصل إلى اتفاق، حيث من المرجح أن يعارض بعض المشرعين في واشنطن هذه الإجراءات.

حذر في الرياض من الصفقة المحتملة

ولا يزال هناك حذر في الرياض بشأن إبرام صفقة من شأنها أن تتعرض لانتقادات في العالم العربي وتؤدي إلى تفاقم التوترات مع إيران.

وتراجع التأييد في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم العربي لاحتضان إسرائيل علنًا في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد العنف في الضفة الغربية إلى مستويات لم تشهدها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ، ومضي نتنياهو قدمًا في إجراء تغييرات في القانون القضائي أثارت احتجاجات حاشدة.

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ووصف دانيال شابيرو ، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل والذي يركز الآن على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي بصفته زميلًا في المجلس الأطلسي ، الصفقة المحتملة بأنها “عقدة صعبة للغاية يجب قطعها”.

وقال: “التطبيع بين إسرائيل والسعودية ، بتيسير من الولايات المتحدة ، يصب في مصلحة الأطراف الثلاثة لكن هذا لا يعني أنه من السهل الترتيب”.

نتنياهو يتطلع لتوسيع العلاقات مع العرب

ومع ذلك ، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وسعوديون إن الصفقة ممكنة، حيث يتطلع نتنياهو إلى البناء على العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي التي توسعت في عام 2020 مع ما يسمى باتفاقات إبراهيم ، عندما التزمت أربع دول إسلامية بعلاقات طبيعية مع إسرائيل.

وكثفت المملكة العربية السعودية العلاقات الأمنية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة بهدف مواجهة إيران وترى إمكانات متزايدة لصفقات تجارية مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وسيكون الاتفاق بمثابة انتصار دبلوماسي لبايدن ، الذي خاض اشتباكات متكررة مع المملكة العربية السعودية بشأن حقوق الإنسان وأسعار النفط والحرب في اليمن ودعم أوكرانيا.

وإذا أقامت المملكة العربية السعودية – موطن أقدس موقعين في الإسلام – علاقات رسمية مع إسرائيل، فيمكن أن ترسل إشارة إلى القادة العرب والمسلمين الآخرين بأنهم سيكونون أحرارًا في اعتناق إسرائيل مع تسريع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنشاء تحالف عسكري إقليمي لمواجهة إيران.

القضاء على أمل دولة فلسطينية مستقلة

ويمكن لصفقة سعودية إسرائيلية أن تقضي أيضًا على الآمال الفلسطينية المتعثرة في إقامة دولة مستقلة، رغم أنه على مدى عقود قال السعوديون علنًا إن الدولة الفلسطينية شرط أساسي للاعتراف بإسرائيل.

وتواجه المملكة العربية السعودية ضغوطاً فريدة من نوعها للوقوف بحزم مع الفلسطينيين ، الذين يتردد صدى محنتهم مع ملايين العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

لكن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إن المملكة العربية السعودية لم تسعى للحصول على تنازلات كبيرة بشأن القضية الفلسطينية كجزء من المحادثات.

وعاد وفدان مؤيدان لإسرائيل من المؤسسات الفكرية الأمريكية من رحلات إلى الرياض أواخر العام الماضي ، معتقدين أن السعوديين لا يرون القضية الفلسطينية ذات أهمية قصوى.

وقال جون هانا ، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق ديك تشيني والزميل في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي: “كانت مناقشة الفلسطينيين رافضة للغاية” .

ويقول مسؤولو إدارة بايدن وبعض المسؤولين السعوديين إن على إسرائيل أن تفعل شيئًا لمعالجة تطلعات الفلسطينيين إلى الاستقلال، ويقول المشاركون في المحادثات إنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا وافقت إسرائيل على اتخاذ خطوة متواضعة – مثل إجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين ، والتي تم تجميدها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وتمثل المطالب السعودية لواشنطن عقبة أخرى، وقال حنا إن المسؤولين في الرياض يريدون دعم الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم وتطوير نظام إنتاج الوقود الخاص بها.

ويشعر المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون بالقلق من أن القيام بذلك سيسمح للسعودية بتطوير سلاح نووي وتسريع سباق التسلح مع إيران ، التي لديها برنامج نووي يخضع لمجموعة من العقوبات الأمريكية. وتقول إيران إن برنامجها سلمي.

وقال يوئيل جوزانسكي ، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب والمتخصص في العلاقات السعودية الإسرائيلية: “تريد المملكة العربية السعودية أيضًا ضمانات قوية بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة عند الحاجة. لكن الجهود السابقة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتأمين مثل هذه التأكيدات الأمريكية قوبلت بالرفض من قبل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين في الآونة الأخيرة”.

وأحد الخيارات قيد المناقشة، هو تسمية المملكة العربية السعودية حليفًا رئيسيًا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي ، وهو وضع خاص يُمنح لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة، وستجعل هذه الخطوة المملكة العربية السعودية رسميًا حليفًا للولايات المتحدة وستجعلها أسهل في الوصول إلى الأسلحة الأمريكية.

وقد يواجه منح الرياض هذا المكانة الرفيعة انتكاسة في الكونغرس، حيث يرى المشرعون المؤثرون من كلا الحزبين أن المملكة غير موثوقة.

وأخرج بايدن نفسه مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية عن مسارها عندما تولى منصبه في عام 2021 ، وضغط الكونغرس لوقف صفقات الأسلحة مع الرياض.

وقال مارك دوبويتز ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ، الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية عدة مرات في الأشهر الأخيرة لمناقشة هذه القضايا مع القادة الرئيسيين: “المملكة ملتزمة بالتطبيع مع إسرائيل.. متطلباتها من واشنطن، حتى لو بدت مفرطة بالنسبة للبعض ، هي تعبير عن مخاوف أمنية سعودية وليست وسيلة لقول لا لإسرائيل”.

وتواجه المملكة العربية السعودية مخاطر في الداخل إذا أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، حيث أظهرت استطلاعات الرأي آراء متباينة.

وتراجعت معارضة المواطنين السعوديين لإقامة علاقات مع إسرائيل إلى 38٪ في عام 2022 من 91٪ في عام 2014 ، وفقًا لاستطلاع حديث أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

لكن نفس الاستطلاع وجد أنه عندما سُئل السعوديون عما إذا كانوا يدعمون علانية التطبيع مع إسرائيل ، قال 5٪ فقط نعم في عام 2022 ، مقارنة بـ 12٪ في عام 2016.

ووجد استطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دعمًا متزايدًا في المملكة العربية السعودية للعلاقات التجارية والرياضية مع إسرائيل، لكنه يتلاشى التأييد لاتفاقات إبراهيم.

وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي للسعودية ، إلى أنه يريد أن يرى دعمًا كبيرًا بين المواطنين السعوديين قبل موافقته على أي صفقة ، وفقًا لأشخاص التقوا معه لمناقشة هذه المسألة.

وحتى بدون علاقات رسمية ، قامت إسرائيل والمملكة العربية السعودية بتعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.

وفي عام 2021 ، نقل البنتاغون القضايا الأمنية الإسرائيلية تحت مظلة القيادة المركزية ، التي تضم دولًا مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت التي ليس لها علاقات رسمية مع إسرائيل. وقد مهد ذلك الطريق لمزيد من التعاون العسكري بين إسرائيل والخصوم القدامى.

ويحصل المزيد من الإسرائيليين على تأشيرات خاصة تسمح بالسفر المفتوح إلى المملكة العربية السعودية لأول مرة، وفي أكتوبر ، تحدث كبار رجال الأعمال الإسرائيليين في مؤتمر الاستثمار الأول في المملكة العربية السعودية.