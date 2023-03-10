شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. القصة الكاملة لانفصالهما مجدداً! (شاهد)

- Advertisement -

وطن- عاد اسم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إلى تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بإلغاء متابعة زوجها الفنان حسام حبيب على “إنستجرام”.

حذف صور وعدم متابعة

كما قامت شيرين عبدالوهاب بحذف جميع الصور التي تجمع بينها وبين حسام حبيب.

وبدأت الشكوك والأنباء حول انفصالهما للمرة الثانية بالانتشار، قبل أن يضع الزوجان حدا للأمر.

حيث أكد حسام حبيب أن أنباء انفصاله عن شيرين عارية عن الصحة.

زي الفل

وقال الفنان المصري في تصريح لبرنامج “إي تي” بالعربي: “كل ذلك غير حقيقي، ولا أعرف مصدر هذه الشائعات.. شيرين لم تتابعني مجددا على السوشيال ميديا منذ عودتنا سويا”.

وتابع: “كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.. إحنا زي الفل كويسين مفيش أي حاجة”.

- Advertisement -

وكشف حسام أنه بصدد عمل أغاني جديدة برفقة زوجته، قائلا: “أنا وشيرين شغالين على أغاني جديدة، وإن شاء الله لو حد فينا خلص حاجة خلال الأيام الجاية، وارد نطرحها في موسم احتفالات العيد”.

متفرغة

أما شيرين، فقد أكدت كلام زوجها ببيان صحفي صدر عن مكتبها الإعلامي.

وجاء في نص البيان: “تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها. وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، ودعت شركة روتانا إلى تسلمه”.

وأضافت: “تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بجمهورها أن لا يلتفت إلى من ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها. بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم”.

أخبار كاذبة

وتابعت: “تنتهز شيرين هذه الفرصة لتهنئة جمهورها بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير”.

واختتم البيان: “كلفت شيرين محاميها الدكتور حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة. ممن يستحلون نشر وإتاحة أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو. وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة”.

مدير أعمال جديد

وفي سياق آخر، كشفت شيرين تعاونها مع مدير أعمال جديد، خلفاً للمنتج السابق نبيل إدوارد.

وأعلنت شيرين عن اختيارها المنتج الفني إيهاب صالح مديراً جديداً لأعمالها.

وكان نبيل إدوارد خلفاً لمدير أعمال شيرين الأقدم، ميمي فؤاد.