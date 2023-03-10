الجمعة, مارس 10, 2023
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حياتنا

شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يخفض ضغط الدم..دراسة حديثة تكشف

وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا شهدوا انخفاضا في ضغط الدم مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق

كتب ايمان الباجي
شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يخفض ضغط الدم..دراسة حديثة تكشف watanserb.com
القهوة
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وطن- تعرف القهوة بأنها المشروب الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث يُستهلك حوالي ملياري كوب يوميا.

القهوة تعزز صحة القلب

في الماضي كان ينظر إلى القهوة عموما على أنها ضارة بصحة القلب. ومع ذلك، فقد كشفت دراسة حديثة، تحدث عنها موقع “wellandgood“، أن القهوة تساعد على انخفاض ضغط الدم وتعزز صحة القلب.

ونُشرت الدراسة في مجلة “نيوتريشنز“، واعتمدت على عينة من 720 رجلاً و783 امرأة ضمن دراسة سكانية أوسع في إيطاليا عن القلب.

وفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا شهدوا انخفاضا في ضغط الدم، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق. كما أن الأشخاص الذين يشربون كوبين فقط في اليوم شهدوا أيضًا انخفاضا في ضغط الدم.

تأثير الكافيين على ضغط الدم

بمجرد أن نفكر في القهوة يفكر معظمنا بشكل طبيعي في الكافيين.

القهوة

وفقًا لموقع مايو كلينك، قد يتسبب الكافيين في زيادة ضغط الدم لفترة قصيرة، ولكن بصورة حادة، حتى لو لم تكن مصابًا بضغط الدم المرتفع.

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يؤثر الكافيين بشكل مختلف على الناس. فكثرة تناول القهوة يلعب دورًا في تأثيره على ضغط الدم. بالنسبة لأولئك الذين لا يتناولون القهوة المحتوية على الكافيين بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم.

مركبات القهوة الأخرى

إلى جانب الكافيين، تحتوي القهوة في الواقع على أكثر من 1000 مركب كيميائي، بما في ذلك العديد من المركبات التي تدعم صحة القلب.

وفي هذا السياق، تقول هيذر شينكمان، طبيبة أمراض القلب:”قد يكون سبب انخفاض ضغط الدم في الدراسة الإيطالية مرتبطًا بالمكونات النشطة الأيضية للقهوة، بما في ذلك المركبات الفينولية، والقلويدات، والديتيربين، من بين أمور أخرى.”

مضيفة:”قد ترفع بعض هذه المركبات من ضغط الدم، لكن البعض الآخر يمكن أن يخفضه.”

ما الذي يجب أن يفعله محبي القهوة؟

إذا كنت قلقًا بشأن ضغط الدم، فهل يجب أن تشرب المزيد من القهوة، بناءً على هذه الدراسة؟

أشارت هذه الدراسة الإيطالية إلى وجود علاقة بين زيادة تناول القهوة وانخفاض ضغط الدم. ومع ذلك، لم تثبت أن القهوة كانت السبب.

إلى جانب الكافيين، تحتوي القهوة في الواقع على أكثر من 1000 مركب كيميائي

وإذا كنت تستمتع بشرب القهوة، فلا بأس بشربها بكميات صغيرة أو معتدلة (ما يصل إلى أربعة أو خمسة أكواب في اليوم).

يمكن أن يكون لها القهوة آثار سلبية على القلب لدى بعض الأشخاص، مثل زيادة احتمالية عدم انتظام ضربات القلب. لذا، من المهم التحدث إلى طبيبك حول كمية القهوة التي يجب أن تشربها إذا كنت تعاني من حالة مرضية معروفة.

المصدرموقع "wellandgood"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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