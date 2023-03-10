شاكيرا تغيظ حماتها السابقة بهذا الإجراء قبل سفرها إلى ميامي.. شاهد ما فعلته!

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وطن– من بين التفاصيل العديدة التي تم تحليلها حول حياة شاكيرا ما بعد جيرارد بيكيه ، لفتت شاكيرا الانتباه إلى أمرغير متوقع وغامضًا وغريبًا، حيث أصبحت الساحرة التي ظهرت منذ عيد الهالوين الماضي على شرفة منزل العائلة الذي كان سعيدًا في يوم من الأيام رمزًا للحرب الباردة بينها وبين أصهارها السابقين التي لا تزال جارتهم حتى الآن.

هذه الساحرة بالإضافة إلى عبارات مبدعة بالطبع مثل “لقد تركتني كجار لحماتك ” أصبحت رمزا لهذا الشد والجذب بين المغنية وأصهارها السابقين،وهو شعور عام بالضيق الذي من الواضح أنه كان سيتصاعد بعد معرفة قرار شاكيرا بتقديم انتقالها إلى ميامي ، بحسب موقع “فانيتاتيس” الإسباني.

اختفاء مجسم الساحرة

ووفقا للموقع، فإنه مع مناخ التوتر هذا ، بدا أن الأمور قد تحسنت عندما اختفت الزخرفة البشعة من شرفة المرأة الكولومبية في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وهو ما فُسِّر على أنه انخفاض في الأعمال العدائية، حيث أن الساحرة اختفت “ويمكن أن تكون قد سقطت في فناء عائلة شاكيرا” .

عودة المجسم مع مظهر أكثر خوفا

ووفقا للموقع، فإنه لا شيء أبعد عن الحقيقة لأنه ، بينما غادرت شاكيرا منزلها لبضعة أيام متوجهة إلى نيويورك ، ظهر العنصر الزخرفي للخلاف مرة أخرى في موقعه الأصلي وأيضًا مع بعض التعديلات في مظهره الذي يعطيه أكثر خوفًا.

وبينما تبدو الدمية كرمز للتحدي مرة أخرى ، فإن المغنية موجودة بالفعل على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي ، برفقة أطفالها ، حيث ستكون ليلة الجمعة (صباح السبت في إسبانيا) ضيفًا على جيمي فالون الشهير في وقت متأخر من الليل. سيكون في “ The Tonight Show ” حيث سيغني لأول مرة على الهواء مباشرة مع Bizarrap أغنيتهما المشتركة التي كان لديهم ما يكفي من تحطيم الأرقام القياسية والمليئة بالتلميحات الموسيقية عن زوجته السابقة وشريكته الجديدة ، كلارا شيا .

1 أبريل الموعد النهائي لشاكيرا في إسبانبا

وتساءل الموقع إن كانت شاكيرا ستأخذ الساحرة إلى ميامي معها عندما تنتقل أخيرًا، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي ، ما نعرفه هو أن1 أبريل هو التاريخ المحدد باللون الأحمر في التقويم لترك حياتها وراءها في إسبانيا، كما تمكن فانيتاتيس من تأكيد ذلك.

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وقال الموقع أن السبب الرئيسي لهذا التقدم في خططها المقرر تنفيذها في الصيف ، هو الحالة الصحية الدقيقة لوالدها دون ويليام مبارك ، وثقته في الأطباء في الولايات المتحدة لعلاجه.