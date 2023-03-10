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“حسام دقدوق” مدافع الترجي يفشل في اختبار المنشطات… هل يفسخ الفريق التونسي تعاقده معه؟

مدافع الترجي الرياضي التونسي "حسام دقدوق" ثَبت تعاطيه المنشطات في مباراة الجولة الأولى من دوري ابطال إفريقيا يوم 11 فبراير شباط الماضي، أمام المريخ السوداني

كتب فهمي الورغمي
حسام دقدوق واختبار المنشطات watanserb.com
حسام دقدوق
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وطن– أثار إعلان الترجي الرياضي التونسي فشل لاعبه “حسام دقدوق” في اختبار المنشطات، بعد المباراة التي خضاها الفريق ضد المريخ السوداني في مباراة الجولة الأولى من دوري ابطال إفريقيا في 11 فبراير شباط الماضي، ردود فعل واسعة حول مصير الترجي فيما تبقى من جولات البطولة القارية.

الترجي يعلن تعاطي مدافعه للمنشطات

و أعلن نادي الترجي التونسي، أمس الخميس، عن فشل حسام دقدوق (24 عاما) في اختبار المنشطات ضد المريخ السوداني والتي انتهت بفوزه بهدف دون مقابل.

وقال شيخ الأندية التونسية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن “إدارته تلقت اليوم مكتوبا رسميا من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مفاده أن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجراؤه على اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدوري المجموعات لرابطة الأبطال الأفريقية ضد المريخ السوداني كان إيجابيا”.

هل تؤثر عقوبة حسام دقدوق على الترجي؟

تفاعل واسع أثاره البيان في أوساط مشجعي و أنصار الفريق التونسي ولدى جماهير كرة القدم في تونس وإفريقيا، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم مما تتعرض المدافع التونسي حسام دقدوق، وسط شكوك اعترت البعض حول قدرة الترجي على متابعة ماتبقى من مباريات الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا السياق من ردود الأفعال وعدم الوضوح لدى الكثيرين من متابعي قضية دقدوق ومن وراءه الترجي، قال “أنيس بن ميم” الخبير التونسي في القانون الرياضي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “العقوبة المتوقعة ستكون فردية ولا دخل للنادي فيها” وهو ما يؤكد أن نتيجة مباراة الترجي أمام المريخ لن تتغير، على حد قوله

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وأكَّد “بن ميم” أن اللاعب يواجه عقوبة الإيقاف لفترة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى سنتين، حسب نوعية المادة المحظورة التي تناولها.

وأضاف: “جميع السيناريوهات تؤكد أن موسم – حسام دقدوق- مع الترجي انتهى رسمياً بصدور القرار في انتظار تلقي مدة العقوبة.

من جانبه، أكد الاستاذ “رياض التويتي” رئيس الهيئة القانونية للترجي الرياضي التونسي إنه “ليس هناك تداعيات على النادي” على حد قوله.

وأضاف في تصريح له أمس الخميس لإذاعة IFm التونسية، “أنّ للإدارة تلقّت إشعار رسمي من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم مفاده أنّ التحاليل التي أُجريت على اللاعب حسام دقْدوقْ عقِب مباراة الجولة الأولى ضدّ المريخ السوداني (و التي لم يشارك فيها) أظهرت وجود مكوّن منشّط محضور رياضيا”.

وصرّح التويتي أنّه في صورة ثبوت تعاطي اللاعب مادّة منشّطة فإنّ العقوبات القانونية ستُسلّط عليه دون أن يكون هناك تداعيات و لا عقوبات على الترجي الرياضي التونسي، مؤكدًا في نفس السياق أنّه سيقع إيقاف دقْدوقْ عن النشاط الرياضي في إنتظار إستكمال التحقيق و الوقوف على المادة التي تناولها اللاعب و التي قد تكون من خلال دواء أخذه دون قصد و عن جهله لتواجد المادة المحضورة.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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