“حسام دقدوق” مدافع الترجي يفشل في اختبار المنشطات… هل يفسخ الفريق التونسي تعاقده معه؟

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وطن– أثار إعلان الترجي الرياضي التونسي فشل لاعبه “حسام دقدوق” في اختبار المنشطات، بعد المباراة التي خضاها الفريق ضد المريخ السوداني في مباراة الجولة الأولى من دوري ابطال إفريقيا في 11 فبراير شباط الماضي، ردود فعل واسعة حول مصير الترجي فيما تبقى من جولات البطولة القارية.

الترجي يعلن تعاطي مدافعه للمنشطات

و أعلن نادي الترجي التونسي، أمس الخميس، عن فشل حسام دقدوق (24 عاما) في اختبار المنشطات ضد المريخ السوداني والتي انتهت بفوزه بهدف دون مقابل.

وقال شيخ الأندية التونسية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن “إدارته تلقت اليوم مكتوبا رسميا من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مفاده أن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجراؤه على اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدوري المجموعات لرابطة الأبطال الأفريقية ضد المريخ السوداني كان إيجابيا”.

هل تؤثر عقوبة حسام دقدوق على الترجي؟

تفاعل واسع أثاره البيان في أوساط مشجعي و أنصار الفريق التونسي ولدى جماهير كرة القدم في تونس وإفريقيا، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم مما تتعرض المدافع التونسي حسام دقدوق، وسط شكوك اعترت البعض حول قدرة الترجي على متابعة ماتبقى من مباريات الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا السياق من ردود الأفعال وعدم الوضوح لدى الكثيرين من متابعي قضية دقدوق ومن وراءه الترجي، قال “أنيس بن ميم” الخبير التونسي في القانون الرياضي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “العقوبة المتوقعة ستكون فردية ولا دخل للنادي فيها” وهو ما يؤكد أن نتيجة مباراة الترجي أمام المريخ لن تتغير، على حد قوله

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وأكَّد “بن ميم” أن اللاعب يواجه عقوبة الإيقاف لفترة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى سنتين، حسب نوعية المادة المحظورة التي تناولها.

وأضاف: “جميع السيناريوهات تؤكد أن موسم – حسام دقدوق- مع الترجي انتهى رسمياً بصدور القرار في انتظار تلقي مدة العقوبة.

من جانبه، أكد الاستاذ “رياض التويتي” رئيس الهيئة القانونية للترجي الرياضي التونسي إنه “ليس هناك تداعيات على النادي” على حد قوله.

رياض التويتي: ليس هناك تداعيات على الترجي الرياضي التونسي

في تصريح أدلى به الأمس، أكّد الاستاذ رياض التويتي رئيس الهيئة القانونية للترجي الرياضي التونسي أنّ للإدارة تلقّت إشعار رسمي من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم مفاده أنّ التحاليل التي أُجريت على اللاعب حسام دقْدوقْ pic.twitter.com/PQa3iACJ2x — الترجي الرياضي التونسي 🟡🔴 (@EsperanceSTunis) March 10, 2023

وأضاف في تصريح له أمس الخميس لإذاعة IFm التونسية، “أنّ للإدارة تلقّت إشعار رسمي من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم مفاده أنّ التحاليل التي أُجريت على اللاعب حسام دقْدوقْ عقِب مباراة الجولة الأولى ضدّ المريخ السوداني (و التي لم يشارك فيها) أظهرت وجود مكوّن منشّط محضور رياضيا”.

وصرّح التويتي أنّه في صورة ثبوت تعاطي اللاعب مادّة منشّطة فإنّ العقوبات القانونية ستُسلّط عليه دون أن يكون هناك تداعيات و لا عقوبات على الترجي الرياضي التونسي، مؤكدًا في نفس السياق أنّه سيقع إيقاف دقْدوقْ عن النشاط الرياضي في إنتظار إستكمال التحقيق و الوقوف على المادة التي تناولها اللاعب و التي قد تكون من خلال دواء أخذه دون قصد و عن جهله لتواجد المادة المحضورة.