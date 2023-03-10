الجمعة, مارس 10, 2023
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حياتنا

جمهور الاتحاد يستفز رونالدو بالهتاف لميسي ورد فعل لافت من الدون (شاهد)

قمة سعودية في بطولة الدوري حسمها الاتحاد على حساب النصر

كتب فهمي الورغمي
خسارة النصر أمام الاتحاد watanserb.com
غضب كريستيانو رونالدو بعد خسارة النصر أمام الاتحاد في الدوري السعودي
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وطن – لم تقتصر حالة الغضب التي انتابت البرتغالي كريستيانو رونالدو على هزيمة ناديه النصر أمام نادي الاتحاد في الدوري السعودي، لكن الأسطورة ليونيل ميسي كان حاضرا أيضا.

فقد هتفت جماهير نادي الاتحاد باسم لأرجنتيني، ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وذلك لحظة إعلان اسم رونالدو، ووجوده ضمن تشكيلة النصر، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت ضمن الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وعقب نطق المذيع الداخلي في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” اسم رونالدو، أخذت جماهير الاتحاد تُردد في صوت واحد: “ميسي.. ميسي.. ميسي”؛ من أجل استفزاز محترف النصر، ومحاولة التأثير فيه قبل انطلاق المباراة الهامة.

وأظهرت لقطات أخرى، جمهور الاتحاد وهو يهتف أيضا باسم ميسي بعد إجراء القرعة التي تسبق المباراة، فيما شوهد رونالدو وقد استفزه الجمهور، ملوحا بإشارة “أنا هنا”، وأنه سيرد في الملعب، لكنّه خسر المباراة في نهاية المطاف.

فوز الاتحاد على النصر

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وفاز الاتحاد على حساب النصر بهدف دون رد سجله اللاعب رومارينيو في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة بمهارة من خارج منطقة الجزاء ثم التوغل والتسديد بشكل رائع بالمرمى.

ترتيب النصر والاتحاد في الدوري السعودي

وخسارة النصر أفقدته صدارة الترتيب لصالح الفائز “الاتحاد” الذي ارتفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول، في حين أصبح النصر ثانيا برصيد 46 نقطة، وذلك بعد خوضهما 20 مباراة.

غضب رونالدو بعد خسارة النصر

وثار كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة أمام نظيره الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجوهرة المُشعة.

وبعد انطلاق صافرة نهاية المباراة كان رونالدو غاضبًا للغاية وعند خروجه قام بضرب زجاجات المياه بقدمه.

تعليق رونالدو على الخسارة من الاتحاد

كما علق رونالدو على الخسارة قائلا عبر حسابه على “تويتر“: “محبطون من النتيجة ، لكننا لا نزال نركز على موسمنا والمباريات المقبلة.. شكراً لجمهور النصر على دعمكم ، نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم”.

تعليق مدرب النصر على الخسارة من الاتحاد

فيما أبدى الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لفريق النصر، أسفه لخسارة فريقه أمام الاتحاد، وقال بعد المباراة: “نحن محبطون لأننا لا نستحق الخسارة.. الاتحاد سجل الهدف بالطريقة التي يرغب فيها من خلال الهجمة المرتدة. الدوري لازال طويلا،و نحن الآن خلف الاتحاد بنقطة”.

وأضاف: “أنا سعيد بالفريق، لعبنا في ملعب صعب أمام جمهور كبير، ورغم ذلك فإننا أظهرنا شخصية رائعة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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