جمهور الاتحاد يستفز رونالدو بالهتاف لميسي ورد فعل لافت من الدون (شاهد)

وطن – لم تقتصر حالة الغضب التي انتابت البرتغالي كريستيانو رونالدو على هزيمة ناديه النصر أمام نادي الاتحاد في الدوري السعودي، لكن الأسطورة ليونيل ميسي كان حاضرا أيضا.

فقد هتفت جماهير نادي الاتحاد باسم لأرجنتيني، ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وذلك لحظة إعلان اسم رونالدو، ووجوده ضمن تشكيلة النصر، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت ضمن الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وعقب نطق المذيع الداخلي في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” اسم رونالدو، أخذت جماهير الاتحاد تُردد في صوت واحد: “ميسي.. ميسي.. ميسي”؛ من أجل استفزاز محترف النصر، ومحاولة التأثير فيه قبل انطلاق المباراة الهامة.

وأظهرت لقطات أخرى، جمهور الاتحاد وهو يهتف أيضا باسم ميسي بعد إجراء القرعة التي تسبق المباراة، فيما شوهد رونالدو وقد استفزه الجمهور، ملوحا بإشارة “أنا هنا”، وأنه سيرد في الملعب، لكنّه خسر المباراة في نهاية المطاف.

وفاز الاتحاد على حساب النصر بهدف دون رد سجله اللاعب رومارينيو في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة بمهارة من خارج منطقة الجزاء ثم التوغل والتسديد بشكل رائع بالمرمى.

وخسارة النصر أفقدته صدارة الترتيب لصالح الفائز “الاتحاد” الذي ارتفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول، في حين أصبح النصر ثانيا برصيد 46 نقطة، وذلك بعد خوضهما 20 مباراة.

وثار كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة أمام نظيره الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجوهرة المُشعة.

وبعد انطلاق صافرة نهاية المباراة كان رونالدو غاضبًا للغاية وعند خروجه قام بضرب زجاجات المياه بقدمه.

كما علق رونالدو على الخسارة قائلا عبر حسابه على “تويتر“: “محبطون من النتيجة ، لكننا لا نزال نركز على موسمنا والمباريات المقبلة.. شكراً لجمهور النصر على دعمكم ، نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم”.

Disappointed with the result, but we stay focused on our season and the games ahead.💪🏼

Thank you Al Nassr fans for your support, we know we can count on you!🙌🏼💛💙 pic.twitter.com/9L61mC2Jfn

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 9, 2023