بيان هام من الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد بعد اتهام زوجها بالاعتداء الجنسي على فتاة أوكرانية!

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وطن– بعد صمت طويل، خرجت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، للكشف عن براءة زوجها الضابط عامر السردي من تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة أوكرانية، في مركز أمن “تلاع العلي” بالعاصمة عمان.

وكان الضابط الأردني عامر السردي قد اتُّهم بالاعتداء الجنسي على فتاة أوكرانية في مركز أمن “تلاع العلي” بالعاصمة عمان، قبل أن تخرج زوجته الجمعة، معلنةً حصوله على البراءة في تلك القضية أمام القضاء الأردني.

الردّ على شائعات الانفصال

وخلال الفترة الماضية، لحقت بنجاح المساعيد وزوجها العديد من الشائعات التي تفيد بانفصالهما بسبب تلك القضية، وهو ما نفته الأخيرة على طريقتها الخاصة.

وعبر حسابها على انستغرام، نشرت الشاعرة نجاح المساعيد صورة تجمعها بزوجها عامر السردي، وعلّقت عليها بالقول: “إشاعات تم تداولها وإتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، وإدعاءات كان الهدف منها إبتزاز مادي تعرضت له وبقوة ،أمور كادت أن تكسرني ولكن الإيمان الكبير بعدالة الجهاز الأمني الأردني وبقضاءه، والثقة بالله قبل كل شىء والثقة بنزاهة زوجي وخُلقه”.

View this post on Instagram A post shared by الشاعرة نجاح المساعيد (@najah_almasaeed)

واعتبرت “المساعيد”، أن ما ذكرته هو “أمور منحتني الأمل، ولكن ألم كبير أثقل نفسي التي أجبرتُها على الصمت، ذلك الصمت الموجع الذي كنتُ أمرُ فيه لا ضعفاً ولكن ثقةً بقرارٍ طال إنتظاره ورغبةً في أن أتكلم ومعي من المعززاتِ ما يُثبت براءة زوجي مما أُسند إليه”.

حب زوجها وإخلاصها له منعها وزادها قوة

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وأردفت: “صمتٌ جعلَ أهلُ الباطل يتداولون ما يرغبوا بتدواله وينشرون ما يُسيء إلى زوجي وزواجي، ولكن إذا صمت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل إنهم على حق، ما زادني ما نُشر من تكهنات وإدعاءات إلاّ حباً لزوجي وإخلاصاً له ووقوفاً معه في أصغر التفاصيل وفي أكبرها”.

وشددت “المساعيد” على أن زوجها “لطالما كان مسندي وسندي واتكائي ، عمقي وقوتي وكتفي وضلعي الثابت الذي لا يميل”.

واختتمت قائلة: “واليوم ومع إعلان براءته المطلقة فإني إذ أبارك له ولنفسي وأترك لله كل اللذين أساءوا إليه فهم خصمه وخصمي يوم القيامه، ومن يشكوك إلى الله، فلن ينتهي بك الحال حتى يصيبك ما ذاقه منك، ومن يستعين بالله لا يضيع”.