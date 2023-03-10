إمام مسجد الملك عبدالعزيز بالدمام عماد المبيض يكشف سبب هروبه من السعودية (شاهد)

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وطن– نشر الداعية السعودي وإمام وخطيب مسجد الملك عبدالعزيز بالدمام، عماد المبيض، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” روى فيه سبب هروبه من السعودية، وذلك بعد نشره مقطع فيديو وجه فيه نصائح للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وطالبهم من خلاله بأن يتقوا الله في المملكة.

وقال الشيخ “المبيض” في أول فيديو له بعد تمكنه منمغادرة السعودية إلى العاصمة البريطانية لندن، أنه غادر السعودية بسبب “إغلاق جميع الأبواب في وجهه، أمام بيان الحق وإنكار المنكر”.

عماد المبيض يستنكر المحاكمات الجائرة للعلماء والدعاة

وأضاف المبيض: “أوجب الله عز وجل على أهل العلم هذا الأمر، كنت أتمنى أن أتحدث وأنا على منبري بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة، والخطباء، من سجن وتنكيل، ومحاكمات جائرة”.

وتابع المبيض، أن الله “شرّع عبادة عظيمة، هي عبادة الهجرة”، مشيرا إلى أن اللجوء إليها يكون “عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل، أو تبليغ دين الله، أو خاف على نفسه من الأذى والضرر”.

بسم الله..

أروي لكم في هذا الفيديو لماذا خرجت من بلادي؟ pic.twitter.com/zl5zxab6oS — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 9, 2023

دعوة للملك سلمان وولي عهد بأن يتقوا الله

وكان المبيض قد ظهر في فيديو سابق؛ قال فيه إن على الملك سلمان ونجله ولي العهد والمستشار وتركي آل الشيخ أن “يتقوا الله في هذا البلد”.

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وأضاف: “إحقاقا للحق، وبيانا للحق، الذي أوجبه الله على أهل العلم، أبعث برسالتي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أقول لكم؛ إنني ناصح أمين”.

وتابع: “اتقوا الله في أمر هذه البلاد، وأصلحوا ما يحدث فيها من طمس لعقيدة الإسلام، وتبديلها بهويات أخرى مغايرة. إن هذه البلاد قامت على أساس العقيدة وإقامة دين الله عز وجل وتطبيقه، وإن ما يحدث اليوم هو مخالف لما قامت على أساسه البلاد”.

وتوجه إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز بالدمام سابقا بكلامه إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، المسؤولة عن تنظيم حفلات وسهرات مختلطة بحضور نجوم، قائلا: “اتق الله عز وجل في شبابنا وبناتنا وفي هذا الجيل”.

أنا المواطن عماد المبيّض.. أوجه نصيحتي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمستشار تركي آل الشيخ، وأسأل الله التوفيق. pic.twitter.com/ZeoV6fsaoU — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 1, 2023

الوصول إلى دولة آمنة

وعقب نشر الفيديو وتداول أنباء عن اعتقاله، فاجأ الداعية السعودي عماد المبيض، متابعيه، بإعلان خروجه من المملكة إلى دولة “آمنة“، بحسب وصفه.

وبعد يوم على إشاعة اعتقاله من قبل السلطات السعودية، فقد غرد المبيض قائلا: “بفضل من الله تمكنت من الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد”.

بفضل من الله تمكنت الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد. — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 7, 2023

وكان بيان صادر عن شرطة المنطقة الشرقية، الاثنين، حول اعتقال شخص نشر إشاعات، تم ربطه بالمبيض الذي يقطن في مدينة الجبيل بالشرقية.

إلا أن الصحفي عناد العتيبي، قال إن البيان الذي أفاد باعتقال مواطن خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يشير إلى شخص زعم وجود إطلاق نار، وإغلاق للطرق، ووثق ذلك ونشره.