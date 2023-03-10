الجمعة, مارس 10, 2023
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إمام مسجد الملك عبدالعزيز بالدمام عماد المبيض يكشف سبب هروبه من السعودية (شاهد)

عماد المبيض كان قد ظهر في فيديو وجه فيه انتقادات لاذة للملك سلمان وولي عهده وطالبهم بأن يتقوا الله فيما يحدث في بلد إقيمت على أساس العقيدة

كتب خالد الأحمد
عماد المبيض وهروبه من السعودية watanserb.com
عماد المبيّض
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وطن– نشر الداعية السعودي وإمام وخطيب مسجد الملك عبدالعزيز بالدمام، عماد المبيض، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” روى فيه سبب هروبه من السعودية، وذلك بعد نشره مقطع فيديو وجه فيه نصائح للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، وطالبهم من خلاله بأن يتقوا الله في المملكة.

وقال الشيخ “المبيض” في أول فيديو له بعد تمكنه منمغادرة السعودية إلى العاصمة البريطانية لندن، أنه غادر السعودية بسبب “إغلاق جميع الأبواب في وجهه، أمام بيان الحق وإنكار المنكر”.

عماد المبيض يستنكر المحاكمات الجائرة للعلماء والدعاة

وأضاف المبيض: “أوجب الله عز وجل على أهل العلم هذا الأمر، كنت أتمنى أن أتحدث وأنا على منبري بين الناس، ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة، والخطباء، من سجن وتنكيل، ومحاكمات جائرة”.

وتابع المبيض، أن الله “شرّع عبادة عظيمة، هي عبادة الهجرة”، مشيرا إلى أن اللجوء إليها يكون “عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل، أو تبليغ دين الله، أو خاف على نفسه من الأذى والضرر”.

دعوة للملك سلمان وولي عهد بأن يتقوا الله

وكان المبيض قد ظهر في فيديو سابق؛ قال فيه إن على الملك سلمان ونجله ولي العهد والمستشار وتركي آل الشيخ أن “يتقوا الله في هذا البلد”.

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وأضاف: “إحقاقا للحق، وبيانا للحق، الذي أوجبه الله على أهل العلم، أبعث برسالتي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أقول لكم؛ إنني ناصح أمين”.

وتابع: “اتقوا الله في أمر هذه البلاد، وأصلحوا ما يحدث فيها من طمس لعقيدة الإسلام، وتبديلها بهويات أخرى مغايرة. إن هذه البلاد قامت على أساس العقيدة وإقامة دين الله عز وجل وتطبيقه، وإن ما يحدث اليوم هو مخالف لما قامت على أساسه البلاد”.

وتوجه إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز بالدمام سابقا بكلامه إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، المسؤولة عن تنظيم حفلات وسهرات مختلطة بحضور نجوم، قائلا: “اتق الله عز وجل في شبابنا وبناتنا وفي هذا الجيل”.

الوصول إلى دولة آمنة

وعقب نشر الفيديو وتداول أنباء عن اعتقاله، فاجأ الداعية السعودي عماد المبيض، متابعيه، بإعلان خروجه من المملكة إلى دولة “آمنة“، بحسب وصفه.

وبعد يوم على إشاعة اعتقاله من قبل السلطات السعودية، فقد غرد المبيض قائلا: “بفضل من الله تمكنت من الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد”.

وكان بيان صادر عن شرطة المنطقة الشرقية، الاثنين، حول اعتقال شخص نشر إشاعات، تم ربطه بالمبيض الذي يقطن في مدينة الجبيل بالشرقية.

إلا أن الصحفي عناد العتيبي، قال إن البيان الذي أفاد باعتقال مواطن خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يشير إلى شخص زعم وجود إطلاق نار، وإغلاق للطرق، ووثق ذلك ونشره.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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