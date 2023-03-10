الجمعة, مارس 10, 2023
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أفضل وأسهل طريقة لتنظيف المقالي المحروقة..تعرف عليها

ووفقًا لعشاق السيدة هينش، كانت الطريقة الأكثر شيوعًا لتنظيفها هي استعمال الخل الأبيض

كتب ايمان الباجي
أفضل وأسهل طريقة لتنظيف المقالي المحروقة..تعرف عليها watanserb.com
المقالي المحروقة
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وطن- تستخدم الكثير من الأمهات المقالي المصنوعة من الحديد بصفة كبيرة لطهي أي شي تقريبََا. ولكن بمرور الوقت، يمكن لبقايا الطعام والشحوم والزيوت أن تتراكم عليها ويصبح بالتالي من الصعب إزالتها.

لحسن الحظ، شارك عشاق التنظيف السيدة هينش طريقة فعالة لتنظيف المقالي المحروقة.

ووفقا لصحيفة “إكسبرس“البريطانية، فإن خبيرة التنظيف السيدة هينش، المعروفة أيضًا باسم السيدة هينشليف، مشهورة بعد أن بدأت في مشاركة نصائحها وتوصيات التنظيف الذكية عبر الإنترنت.

في هذا السياق، طلبت إحدى النساء على صفحة السيدة هينش لنصائح التنظيف على فيس بوك نصيحة لإزالة البقع من المقالي، قائلة:“مرحبًا، هل لدى أي شخص أي نصائح حول كيفيه تنظيف أو إزالة آثار الحروق عن المقالي المصنوعة من الحديد؟.”

تستخدم الكثير من الأمهات المقالي بصفة كبيرة لطهي أي شي تقريبََا

اجتذب المنشور على الفور تعليقات من عشاق التنظيف المتحمسين الذين شاركوا أهم نصائحهم.

الخل الأبيض

ووفقًا لعشاق السيدة هينش، كانت الطريقة الأكثر شيوعًا لتنظيفها هي استعمال الخل الأبيض.

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وكتبت كارولين غوتش: “اصنعي عجينة بالخل الأبيض وعصير الليمون وصودا الخبز وافركي المقلاة بهذا الخليط واتركيه طوال الليل.”

وعلقت سو ليستر قائلة: “إن استخدام منتجات طبيعية هو أفضل طريقة لتنظيفها.”

مضيفة ليستر:”أوصي بخلط الخل الأبيض وصودا الخبز مع الليمون لاستهداف علامات الأوساخ وآثار الحروق.”

الليمون مليء بحمض الستريك، مما يجعله فعالاََ بشكل خاص لتنظيف أي نوع من الأواني وكذلك صواني الفرن والأطباق.

تحتوي صودا الخبز من ناحية اخرى على خصائص كاشطة خفيفة تجعلها مثالية لتنظيف المقالي، دون التسبب في تلف السطح.

وقالت كاترينا كوبلاند:”بيكربونات الصودا والخل الأبيض والليمون. اخلطيهم معًا لعمل معجون ثم افركي القدر واتركيه حتى يرتاح قليلاََ.”

علاوة على ذلك، أوصى آخرون بإضافة قطرة من سائل الغسيل في الماء للمساعدة في إزالة البقع الموجوة في المقلاة.

إن استخدام منتجات طبيعية هو أفضل طريقة لتنظيف المقالي

الملح

حتى أن البعض أوصى باستخدام الملح، والذي ادعى الكثيرون أنه أسهل وأرخص طريقة لتنظيف المقلاة.

تضمنت الاقتراحات الأخرى استخدام مسحوق الغسيل الذي يعمل مع جميع الأواني والمقالي، ويجعلها تبدو جديدة تمامًا.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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