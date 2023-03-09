دنيا بطمة برسائل غامضة وفيديو من المسجد النبوي! (شاهد)

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وطن– احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، باليوم العالمي للمرأة، برسائل حب وتقدير لأهمّ النساء في حياتها.

ونشرت دنيا بطمة عدة فيديوهات عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام“، لوالدتها وجدتها وشقيقتها ابتسام.

“اجعل كيدهم في نحورهم”

لكنّ دنيا بطمة دسّت بعض الرسائل الغامضة بين المعايدات. فكتبت لوالدتها: “أمي كل عام وانتي السند. كل عام ونحن تحت ظل جناحك الذي يحمينا من شر البشر ورضاكي يغطينا”.

وتابعت: “كل عام وانتي بألف خير وصحة وسلامة. ومن يريد بك شراً اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأرني فيهم عجائب قدرتك يالله”.

أما شقيقتها ابتسام، فقد كتبت دنيا لها: “أختي المرأة الحديدية ظلموها عمدا. ولم تشتكي يوماً. أختي كتفي حين أنهار. وسندي حين أتعب”.

“أنا مش فاضيلكو”

وزادت: “كل عام وانتي بألف خير ومن أراد بك شراً، سيحفر حفرة يقع فيها”.

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وعلى أنغام أغنية “أنا مش فاضلكو” لأحمد شيبة، كتبت دنيا: “وأخيراً.. كل يرى الناس بعين طبعه أعتقد مفهومة”.

كما استعرضت الفنانة المغربية فيديواً وصلها من زوج شقيقتها فؤاد قبيبو، وهو يدعو لها من قلب الحرم النبوي في المدينة المنورة.

وعلّقت بطمة: “آمين سي مهدي”.

“نفسي ثم نفسي”

ويعتقد أن تلك الرسائل جاءت ردّاً على محمد الترك الذي كان قد أثار الجدل بتدوينة رجّح الناشطون أنها موجّهة لطليقته الفنانة دنيا بطمة.

وكتب محمد الترك عبر “سناب شات“: “عندي أفكار لو أطبقها إبليس يصفق لي بس مو فاضي لكم”.

وتابع المنتج البحريني: “المهم نفسي ثم نفسي وطز في كل شي من بعد نفسي”.

هدايا باهظة

وكانت دنيا قد أثارت شكوكاً حول ارتباطها، بعد نشرها فيديوهات جديدة تستعرض خلالها هدايا رومانسية وصلتها.

ووثّقت دنيا بفيديوهات نشرتها عبر خاصية الستوري، لحظة فتحها هدية كان بها ورد أحمر، وأكياس من متجر غوتشي.

وبفيديو آخر تبيّن أن إحدى الهدايا كانت حقيبة غوتشي التي تتراوح أسعارها ما بين 1000 و4 آلاف دولار أمريكي.

ومن اللافت أن الفنانة المغربية وضعت أغنية أجنبية رومانسية، في خلفية الفيديوهات في أثناء استعراض الهدايا.

ولم تُشِرْ دنيا إلى صاحب أو صاحبة الهدية.

ما زاد الشك، أن الفنانة المغربية استعرضت هدية عبارة عن باقة ورد ملوّن.

لكن بطمة أشارت إلى صاحبتها، ووجّهت لها الشكر بتعليق: “شكرا حبيبتي”.