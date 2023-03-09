الخميس, مارس 9, 2023
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تصريح الزيارة الإلكتروني.. بريطانيا تخشى خطرا محتملا من الخليج وتشديد أمني

كشفت الخارجية البريطانية عن خطط لبرنامج للمسافرين إلى المملكة المتحدة لتعزيز الحدود، ويبدأ تطبيقه على الزائرين القطريين في أكتوبر 2023

كتب باسل النجار
تصريح الزيارة الإلكتروني لبريطانيا watanserb.com
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وطن – كشفت الخارجية البريطانية عن خطط لبرنامج للمسافرين إلى المملكة المتحدة لتعزيز الحدود. وينطلق البرنامج الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني ليبدأ تطبيقه على الزائرين القطريين في أكتوبر 2023.

طلب تصريح زيارة إلكتروني قبل السفر

وبحسب بيان منشور على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، يعزز البرنامج أمن الحدود ويحسن تجربة السفر للمملكة المتحدة، حيث تصريح الزيارة الإلكتروني عبارة عن تصريح إلكتروني بالسفر إلى المملكة المتحدة، وسيُعمَّم استخدامه على المسافرين من أنحاء العالم خلال 2024.

ووفق البيان الذي ذكر أن القرار الجديد هدفه “تعزيز الحدود”، يبدو أن السبب الرئيسي والغير المعلن من وراء هذا القرار هو رغبة بريطانيا في التدقيق الأمني على كل مواطن يرغب بالسفر إلى بريطانيا أو زيارتها، بينما السبب المعلن هو تسهيل زيارة هؤلاء الأفراد وجعل تجربة السفر أكثر راحة.

وبحسب البيان سيكون الزائرون من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، أوائل المستفيدين من البرنامج البريطاني الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني، قبل التوسع في تطبيقه عالميًا خلال 2024.

فيما سيكون الزائرون القطريون أوائل القادرين على تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني في أكتوبر 2023.

وتوضح بريطانيا أن الزائرون سيستفيدون بموجب هذه التصاريح، من تجربة سفر تتسم بالسهولة والكفاءة من طريق تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني قبل السفر.

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كما ستكون عملية تقديم الطلبات سريعة ومريحة ورقمية بالكامل، حيث يقدم معظم الزائرين طلبهم عبر تطبيق على الهاتف المحمول ويحصلون على رد سريع بشأن طلبهم.

ستكون تكلفة تصريح الزيارة الإلكتروني متوافقة مع تكاليف برامج دولية أخرى مماثلة، وباستطاعة المسافرين القيام بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة على مدار فترة سريان التصريح التي تستمر عامين.

بيانات بيومترية ومجموعة من الأسئلة ضمن الشروط

وكجزء من عملية تقديم الطلب، يحتاج المسافرون إلى تقديم بيانات بيومترية والرد على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بمدى أهليتهم للحصول على هذا التصريح.

ويوضح البيان سبب ذلك: “فذلك يضمن أن تكون لدينا معلومات بشأن الذين يسعون للمجيء إلى المملكة المتحدة، ويساعد في منع الأفراد الذين يشكلون خطرا، مثل المجرمين، من دخول بريطانيا.”

وقال وزير شؤون الهجرة بوزارة الداخلية روبرت جنريك: “يظل تعزيز حدودنا واحدا من أهم أولويات الحكومة البريطانية. وتصريح الزيارة الإلكتروني يعزز أمن حدودنا من خلال زيادة المعلومات التي نعرفها عن الذين يسعون للقدوم إلى المملكة المتحدة، ومنع دخول من يشكلون تهديدا لنا”.

تصريح الزيارة الإلكتروني لحماية أمن بريطانيا

أضاف: “كذلك، فإن برنامج تصريح الزيارة الإلكتروني يحسّن تجربة الزائرين الشرعيين إلى المملكة المتحدة، وسوف يكون الزائرون من دول مجلس التعاون الخليجي أول المستفيدين منه”.

وبعد تطبيق هذا البرنامج مبدئيا على رعايا قطر، سيستطيع الزائرون من باقي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تقديم طلب للحصول على تصريح زيارة إلكتروني اعتبارا من فبراير 2024.

سيحل البرنامج الجديد تماما محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة المعمول به حاليا، الذي يتطلب من زائري المملكة المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي دفع رسوم أعلى لزيارة واحدة.

من جانبه قال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اللورد (طارق) أحمد: “يسرّني أن يكون شركاؤنا في الشرق الأوسط أوائل المستفيدين من برنامج المملكة المتحدة الجديد. فجعل تجربة السفر أكثر سهولة وكفاءة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن سوف يعزز الروابط التجارية والسياحية بين المملكة المتحدة والمنطقة”.

وبحلول نهاية 2024، يصبح تصريح الزيارة الإلكتروني متطلبا عالميا للزائرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للزيارات القصيرة، ويشمل ذلك الزائرين من أوروبا.

حيث حاليا لا يحتاج الزائرون من أوروبا ودول أخرى، مثل أمريكا وأستراليا، لتقديم أي شكل من أشكال الطلبات لزيارة المملكة المتحدة، إلا أن هذا سيتغير مع استحداث تصريح الزيارة الإلكتروني.

لن يحتاج المواطنون البريطانيون والإيرلنديون تصريح زيارة إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة. لكن كما هو الوضع حاليا، سيظل الأفراد القادمون إلى المملكة المتحدة عبر إيرلندا خاضعين لمتطلبات الهجرة البريطانية، بما في ذلك حاجتهم إلى تصريح زيارة إلكتروني. بينما لن يحتاج المقيمون القانونيون في إيرلندا إلى تصريح زيارة إلكتروني عند السفر إلى المملكة المتحدة من داخل منطقة السفر المشتركة.

السعودية وعُمان والبحرين والكويت والإمارات وقطر والأردن

وبحسب بيان الحكومة البريطانية في هذا الشأن، يحتاج الزائرون القطريون إلى تصريح زيارة إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة اعتبارا من 15 نوفمبر 2023، إلا أنهم يستطيعون تقديم الطلب مسبقا بدءا من 25 أكتوبر 2023.

لكن قبل 15 نوفمبر 2023، سيظل الرعايا القطريون بحاجة إلى تقديم طلب بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة للسفر إلى بريطانيا.

سيحتاج الزائرون من السعودية وعُمان والبحرين والكويت والإمارات إلى تصريح زيارة إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة اعتبارا من 22 فبراير 2024، إلا أنهم يستطيعون تقديم الطلب مسبقا بدءا من 1 فبراير 2024.

لكن قبل22 فبراير 2024، سيظل رعايا هذه الدول بحاجة إلى تقديم طلب بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة.

سيحتاج الزائرون من الأردن إلى تصريح زيارة إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة اعتبارا من 22 فبراير 2024، إلا أنهم يستطيعون تقديم الطلب مسبقا بدءا من 1 فبراير 2024. لكن قبل 22 فبراير 2024، سيظل الرعايا الأردنيون بحاجة إلى تأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة.

واختتم البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي: “سنوفر تفاصيل أخرى بشأن توقيت تطبيق برنامج تصريح الزيارة الإلكتروني على باقي الجنسيات في وقت لاحق، ذلك لضمان توفير متَّسع من الوقت للدول المعنية للاستعداد له.”

التصريح لا يمنح الإذن بدخول بريطانيا

تصريح الزيارة الإلكتروني لا يمنح الإذن بدخول المملكة المتحدة – بل هو تصريح بالسفر إلى المملكة المتحدة. ولدى الوصول إليها، يحتاج المسافر للحصول على إذن بالدخول، وفق الإجراءات المتبعة حاليا، بالتوجه إلى مسؤول قوة الحدود أو باستخدام البوابة الإلكترونية eGate إن كان مؤهلا لذلك.

يتماشى برنامج تصريح الزيارة الإلكتروني مع النهج الذي تبنَّاه بالفعل العديد من شركاء المملكة المتحدة الدوليين بشأن أمن الحدود، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

المصدرموقع الحكومة البريطانية - ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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