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حياتنا

بمناسبة اليوم العالمي للكلى..إليك كيف تحافظ على صحتها

إذا أصيب شخص ما بمرض السكر، فهناك احتمال كبير أنه في غضون 10 إلى 15 عامًا، قد يعاني من الفشل الكلوي

كتب ايمان الباجي
بمناسبة اليوم العالمي للكلى..إليك كيف تحافظ على صحتها watanserb.com
صحة الكلى
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وطن- الكليتان هما عضوان على شكل حبة الفاصوليا يقعان على جانبَي العمود الفقري أسفل القفص الصدري مباشرة.

وظائف الكلى في الجسم

تؤدي الكليتان العديد من الوظائف المهمة في الجسم. فإلى جانب تصفية المياه الزائدة والشوائب في الدم، تنظم الكلى مستوى الأس الهيدروجيني في الجسم، والملح والبوتاسيوم، حسب ما أوردته صحيفة “indiatoday“.

كما تنتج الهرمونات التي تتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، والتي تحمل الأكسجين إلى الجسم كله.

تساعد الكلى أيضًا في إنتاج فيتامين د الذي يمتص الكالسيوم المستخدم في بناء العظام وتنظيم وظائف العضلات. وإن الحفاظ على صحة الكلى يمكّن الجسم من طرد الفضلات بشكل صحيح.

بسبب تدهور عادات نمط الحياة، تتأثر الكلى، مما يؤدي الى تضاعف خطر الإصابة بالكلى الحادة (AKI)، والتي إذا تركت دون رادع يمكن أن تؤدي إلى مرض الكلى المزمن (CKD).

إن اتباع نظام غذائي قليل الملح مهم للكلى

الفشل الكلوي

أحد الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي هو مرض السكري، والذي يشكل 50 في المائة من الحالات. وتتعلق 20-25 في المائة من الحالات الأخرى بارتفاع ضغط الدم.

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وهناك حالات أخرى مثل حصى الكلى والتهابات المسالك البولية (UTI) والاضطرابات الالتهابية وهي أيضًا الأسباب الشائعة. وأهم شيء يمكنك القيام به للحفاظ على صحة الكلى هو إجراء فحص دوري.

وإذا أصيب شخص ما بمرض السكر، فهناك احتمال كبير أنه في غضون 10 إلى 15 عامًا، قد يعاني من الفشل الكلوي.

هذا ما عليك القيام به

إن اتباع نظام غذائي قليل الملح مهم للكلى. وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الملح سيحافظ على صحة كليتيك على المدى الطويل.

يعد الحفاظ على نمط حياة صحي ونشط أمرًا مهمًا لأنه يحافظ على وزنك تحت السيطرة أيضًا.

والسمنة هي أيضا أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى. لذا، تجنب تناول الوجبات السريعة لأنها يمكن أن تزيد من زيادة الوزن المفرط، مما يتسبب في اختلال وظائف الكلى.

الحفاظ على نشاطك يساعد الكلى على العمل بشكل صحيح

عليك تجنب التدخين كذلك لأنه يؤثر بشكل مباشر على الكلى. إذا كنت تعاني بالفعل من خلل وظيفي في الكلى، فإن التدخين يؤدي إلى تفاقم الحالة. 

هناك مشكلة جسدية مهمة أخرى يجب الاهتمام بها من أجل الحفاظ على صحة الكلى وهي التهاب المسالك البولية. لذا، ينصح الخبراء بتجنب استخدام المراحيض العامة لأنها قد تؤدي إلى التهاب المسالك البولية

علاوة على ذلك، إن الحفاظ على نشاطك وشرب الكثير من الماء كل يوم يساعد الكلى على العمل بشكل صحيح ومنع الضرر في المستقبل.

المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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