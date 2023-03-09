بحجم برج بيزا..”كويكب مدمر” قد يصطدم بالأرض في عيد الحب وناسا تحذر

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وطن – أعلنت وكالة ناسا ، الثلاثاء ، أنها رصدت كويكبًا قد يضرب الأرض في 14 فبراير 2046، الذي يصادف مناسبة عيد الحب بعد أقل من عقدين من الزمن.

وقالت وسائل إعلام غربية نقلاً عن وكالة الفضاء العالمية، إن كويكبًا مدمرًا بحجم برج بيزا المائل يمكن أن يصطدم بالأرض في ذلك اليوم.

وأضافت أن الكويكب الذي تم تأكيده في 28 فبراير ، لديه فرصة واحدة من بين 560 للتأثير في 14 فبراير في الساعة 4:44 مساءً بالتوقيت الشرقي عام 2046 لكن المكان الذي سيقع فيه غير معروف بعد.

وتمتد مناطق التأثير المتوقعة من المحيط الهندي إلى المحيط الهادئ ومن الغرب إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة – مع احتمالات لوس أنجلوس وهاواي وواشنطن العاصمة.

عيد الحب 2046

ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية “ناسا” ، فإن أقرب وقت يمكن أن يصطدم فيه الكويكب بالأرض لا يتعدى العقدين، من المتوقع أن يؤثر الكويكب على الأرض في يوم عيد الحب 2046.

كما أنه من المحتمل أن يؤثر على أيام عيد الحب بعد ذلك من 2047 إلى 2051 ، وفقًا لقائمة المخاطر.

حدث Tunguska في سيبيريا

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وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية سيكون اصطدام الكويكب الذي يبلغ ارتفاعه 165 قدمًا مع كوكبنا مشابهًا لحدث Tunguska الذي ضرب سيبيريا قبل 114 عامًا بقوة 12 ميغا طن.

وتسبب هذا الكويكب في انفجار نووي كان من شأنه أن يدمر منطقة حضرية كبيرة لكنه سقط في غابة، مما أدى إلى إتلاف أكثر من 80 مليون شجرة.

وأعلنت وكالة ناسا عن اكتشاف الكويكب الذي أطلق عليه اسم “DW 2023” أول أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الأمر “قد يستغرق عدة أسابيع من البيانات لتقليل حالات عدم اليقين والتنبؤ بشكل مناسب بمداراتها لسنوات في المستقبل”.

وتغيرت احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض خلال الأسبوع الماضي.

ففي الأول من مارس الجاري أظهر عالم فلك إيطالي مشاركة وكالة ناسا فرصة واحدة من كل 12000 فرصة ، لكن الاحتمالات زادت في اليوم التالي إلى واحدة من كل 710 – والآن هناك واحد من كل 560.

واعتبارًا من 7 مارس 2023 ، كان تحليل مداره عبارة عن 62 ملاحظة فقط امتدت إلى 6.8487 يومًا حتى 4 مارس 2023.

فرصة الاصطدام غير مرجحة للغاية

وتظهر الحسابات الحالية أن فرصة الاصطدام غير مرجحة للغاية مما لا يدعو للقلق من المحتمل جدًا أن تؤدي الملاحظات التلسكوبية الجديدة إلى إعادة التخصيص إلى المستوى صفر.

وكتبت ناسا على تويتر بحسب الصحيفة ذاتها : “سيستمر محللو أوربت في مراقبة الكويكب 2023 DW وتحديث التوقعات مع ورود المزيد من البيانات”.

وتقع مثل هذه الأحداث في المتوسط مرة واحدة لكل 100.000 سنة ، أو أقل من ذلك” ومع ذلك ، تشير وكالة ناسا إلى أنها ستنبه الجمهور إذا وصل 2023 DW إلى 3 درجات على المقياس.

وكان آخر تأثير كبير في 15 فبراير 2013 ، المعروف باسم تشيليابينسك. حيث ضرب نيزك يبلغ عرضه 60 قدمًا الغلاف الجوي للأرض بطاقة تقدر بما يعادل 500000 طن من مادة تي إن تي.

مما أرسل موجة اهتزاز مرتين حول العالم. وتسبب في أضرار واسعة النطاق وجرح أكثر من 1600 شخص ويعد تأثير 2023 DW المحتمل أكبر من ضعف هذا الحجم.