الخميس, مارس 9, 2023
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تقارير

التجسس على سكان قطر.. تحقيق استقصائي صادم.. ما علاقة الإمارات؟

شركات إسرائيلية تتجسس على المواطنين في قطر بأساليب حديثة ومعقدة، بتدخل من أطراف كثيرة

كتب فهمي الورغمي
إسرائيل تتجسس على قطر watanserb.com
إسرائيل تتجسس على قطر عبر روابط على انستغرام
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وطن– كشف تحقيق حديث لمنصة “إيكاد” المتخصصة في تحقيقات “استخبارات المصادر المفتوحة”، عن ضلوع شركات أمنية إسرائيلية في التجسس على سُكان قطر، عبر استخدام إعلانات موجهة وكثيفة على إنستغرام، تجمع من خلالها البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، في خطوة استخباراتية إسرائيلية خطيرة.

إسرائيل تتجسس على سكان قطر

واستهدفت تلك الإعلانات الوهمية، حسب الأبحاث التي حصل عليها فريق المنصة العربية الرائدة في التحقيقات الاستقصائية، التي ظهرت بشكل مكثّف لدى مستخدمي إنستغرام بقطر خلال الأسابيع الماضية، الفئة العمرية 25 سنة فما فوق.

وأشارت “إيكاد”، إلى لجوء الشركات الإسرائيلية لأساليب مبتكرة في تجسسها، حيث استخدمت صوراً لإعلاميين ومؤثرين من داخل قطر لإضفاء المصداقية وجذب المستخدمين على إعلاناتها.

كما أن روابط تلك الإعلانات الوهمية كانت تطلب بيانات المستخدم الشخصية، مثل: البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والاسم الكامل، وقد تستخدم هذه المعلومات في اختراق أجهزة صاحب البيانات وجمع مزيد من المعلومات عنه.

وأكدت التحقيقات أن تلك الإعلانات قد أُنشئت حديثًا بفترات متقاربة، وأنها تنشط من داخل إسرائيل، وأن بعضها كان يدعو إلى الاستثمار في “سالك”، وهو نظام إلكتروني للتعرفة المرورية تابع لهيئة النقل والمواصلات في دبي بالإمارات، ومن غير المعروف إن كانت الهيئة الإماراتية متورطة في هذه الإعلانات أم لا، حسب المنصة.

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فريق “إيكاد” قال إنه قام بتحليل بعض صفحات تلك الإعلانات المشبوهة، ولاحظ وجود صفحات متطابقة على منصة “فيسبوك” تعود لذات الجهات، وبعد تحليلها تأكد لديهم أن الإعلانات الكثيفة على صفحات انستغرام تُدار من “فيسبوك” لتصل وتستهدف سكان قطر.

يُدار أغلب تلك الصفحات من أمريكا، لكن أرقام التواصل المعلَنة فيها من الإمارات، ومن تلك الإعلانات، قام فريق “إيكاد” بتحليل أحدها كالذي نشرته صفحة تُدعى Boom Social.

وكانت المفاجأة، حيث وجد الفريق البحثي أن ذلك الإعلان يحتوي على برمجيات خبيثة، قد يتم زرعها في أجهزة المستخدم لتحصيل معلومات شخصية أو اختراق جهازه الإلكتروني.

مقرات في أمريكا وإسرائيل

اللافت، أنه عند تحليل صفحة Boom Social على فيسبوك تفطنت إيكاد لارتباطها بصفحة أخرى باسم NovoShield، وهي شركة أمن سيبراني إسرائيلية محترفة.

وقد أظهرت برامج التحليل المتطورة التي استعملها المشرفون على التحقيق، ارتباطَ الصفحتين، وأن كليهما أُنشئ في 2022، وأن صفحة Boom Social تُدار من أمريكا، حيث يوجد مقر لشركة NovoShield الإسرائيلية.

كما أنه بالبحث وراء سبب وجود مقر أمريكي للشركة الإسرائيلية، وجدت إيكاد أن شركة NovoShield تعمل مع شركة أمريكية تُدعى LEGALINC، وهي شركة متخصصة بإنشاء أسماء تجارية وهمية متعددة لأغراض تسويقية.

وهو ما تقوم به NovoShield، حيث تُنشئ الشركة الإسرائيلية عددًا كبيرًا من الصفحات بأسماء تجارية وإعلامية مختلفة؛ لتُخفي هويتها الأصلية ويصعب تعقّبها ومعرفة مَن يقف وراءها.

بمزيد من البحث عن الشركة الإسرائيلية على منصة LinkedIn، وجدت “إيكاد” أن الشركة يُشرف عليها 4 أشخاص إسرائيليون، هم Lior Keshet وOfer Barsadeh وBat El Azerad وYinon Avraham.

شركة NovoShield الإسرائيلية دُشّنت في يناير 2022، ولديها سجلان في كل من أمريكا وإسرائيل، وعلى الرغم من أن مقرّها المُعلن في تل أبيب، فإن السجلات الرسمية للشركة تُظهر أن مقرها في مدينة يوكنعام عيليت جنوب شرق حيفا.

سجلات الشركة الإسرائيلية كشفت أنها تتبع في الحقيقة شركة Wintago Systems Ltd الإسرائيلية، التي تقع في ذات العنوان قرب حيفا.

المصدرإيكاد - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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