آخر ما قاله الشهيد معتز الخواجا منفذ عملية تل أبيب وكلمات مؤثرة (فيديو)

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وطن – “سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمَرّ”.. كانت تلك الكلمات آخر ما نشره شهيد فلسطين “معتز الخواجا” عبر حسابه على فيسبوك قبل ساعات قليلة من تنفيذ عملية إطلاق النار في تل أبيب التي أسفرت عن إصابة 4 إسرائيلين بعضهم في حالة حرجة.

آخر كلمات الشهيد معتز الخواجا

نفذ البطل الفلسطيني “معتز الخواجا“، مساء الخميس، وحيدا، عملية إطلاق نار في قلب تل أبيب تحديدا بشارع “ديزنغوف”، ارتقى على إثرها شهيدا.

وتسبب في إصابات لـ 5 إسرائيليين، تراوحت بين الحرجة والخطيرة والمتوسطة، حسب ماذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

مشاهد من اللحظات الأولى لعملية تل أبيب التي نفذها الشهيد معتز صلاح الخواجة pic.twitter.com/vZqlXvdHfP — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) March 9, 2023

وجاءت العملية البطولية للشهيد معتز الخواجا، بعد ساعات من اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

الشهيد معتز الخواجة من بلدة نعلين غربي رام الله منفذ عملية الليلة في تل أبيب، أسير محرر أمضى 4 أعوام في سجون الاحتلال، ونجل القيادي في حماس صلاح الخواجة. pic.twitter.com/eAgSiulHOF — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) March 9, 2023

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عملية إطلاق النار التي قام بها الشهيد معتز الخواجا، قوبلت بالثناء والاستحسان الشديدين من قبل الشعب الفلسطيني ومختلف فصائله المُقاومة، معتبرين أنها تدل على بطولة وشجاعة منقطعة النظير.

شجاعة لم يُخفها الشهيد البطل منذ سنوات، ويبدو أنها رسمت مصيره منذ صغره.

وذلك حسب الذكريات التي شاركها أصدقائه وبعض معارفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته وبعد ما زفته كامل فلسطين شهيدا إلى الرفيق الأعلى.

اللحظات الأخيرة قبل وفاة الشهيد معتز الخواجا

قبل ساعات من الحادثة، ظهر الإصرار والعزيمة في تصرفات الشهيد معتز الخواجا، حيث شارك عبر حسابه على فيسبوك (الذي قامت الشركة بحظره بعد تنفيذه العملية مساء اليوم) أنشودة تقول “سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمَرّ”.

"سيهزم الجمع ويولون الدبر".. آخر ما نشره الشهيد معتز الخواجا على صفحته قبل تنفيذ عملية إطلاق النار في تل أبيب pic.twitter.com/TWZneXhEWn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 9, 2023

ذكرى أخرى شاركها كثيرون، أظهرت شجاعة الشهيد، حيث عبر عن تضامنه المطلق مع المقاومة في غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/آيار 2021.

وكتب عبر فيسبوك “لم يعد هناك ما يسمى توقيت غرينتش، اضبطوا ساعاتكم حسب توقيت أبو عبيدة”، تفاعلا مع إعلان كتائب القسام “رفعَ حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لساعتين، بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف” وتصريح للناطق العسكري باسم الكتائب “أبو عبيدة” أنه “بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردنا المزلزل”.