4 خيارات على طاولة ريال مدريد للتعاقد مع بديل كريم بنزيما

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وطن- ذكرت تقارير صحفية بأن إدارة ريال مدريد الإسباني تفكر بشكل جديّ في تعويض رحيل أسطورة الفريق الملكي كريم بنزيما، بصفقة قوية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة (Deportes) الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد سيفكر في تعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، بصفقة مع أحد اللاعبين، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول. والصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، أو مواطنه الفرنسي راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

4 خيارات أمام ريال مدريد للتعاقد مع بديل كريم بنزيما

كما وذكر الصحفي التركي أكرم كونور، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، بشأن التعاقد مع بديل الفرنسي كريم بنزيما، ” ريال مدريد ينضم إلى الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز. لاعب إنتر ميلان صاحب ال25 عاماً”.

🚨ا Deportes | تلقى كريم بنزيما عرضاً من فريق سعودي. – لديه عقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو من هذا العام ، لذا فإن مستقبل بنزيما مع ريال مدريد غير معروف، حيث يبدو أن كل شيء يشير إلى أن العرض الذي تلقاه لا يقاوم. pic.twitter.com/vxlChupJe6 — بيت ملك أوروبا (@elbagdadi7) March 8, 2023

وكانت تقارير صحفية أخرى، قد تحدثت في وقت سابق عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصي فريقه من دوري أبطال أوروبا من دور ال16، بعد الخسارة أمام تشيلسي.

كما ويعد الفرنسي كريم بنزيما ثاني الهدافين التاريخيين للفريق الملكي الأبيض، خلف صاورخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو. لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

🚨 Deportes | ريال مدريد سيفكر في تعويض رحيل كريم بنزيما المتوقع هذا الصيف. وهذه هي الخيارات : – روبرتو فيرمينو

– كولو مواني

– دوشان فلاهوفيتش pic.twitter.com/887STNRTQf — ABBAS (@AbbasMadridst) March 7, 2023

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مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

وفي سياق أخر، يلتقي فريق ريال مدريد (الملكي)، السبت. أمام منافسه إسبانيول، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

كما ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 53 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 63 نقطة لهذا الموسم.

يذكر بأن عقد كريم بنزيما سينتهي مع نادي ريال مدريد الإسباني، في شهر يونيو/ حزيران القادم (الصيف القادم).