الأربعاء, مارس 8, 2023
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رياضة

4 خيارات على طاولة ريال مدريد للتعاقد مع بديل كريم بنزيما

ريال مدريد يفكر بشكل جدي للتعاقد مع بديل بنزيما في الميركاتو القادم

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما watanserb.com
كريم بنزيما
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وطن- ذكرت تقارير صحفية بأن إدارة ريال مدريد الإسباني تفكر بشكل جديّ في تعويض رحيل أسطورة الفريق الملكي كريم بنزيما، بصفقة قوية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة (Deportes) الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد سيفكر في تعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، بصفقة مع أحد اللاعبين، وهم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول. والصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، أو مواطنه الفرنسي راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

4 خيارات أمام ريال مدريد للتعاقد مع بديل كريم بنزيما

كما وذكر الصحفي التركي أكرم كونور، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، بشأن التعاقد مع بديل الفرنسي كريم بنزيما، ” ريال مدريد ينضم إلى الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز. لاعب إنتر ميلان صاحب ال25 عاماً”.

وكانت تقارير صحفية أخرى، قد تحدثت في وقت سابق عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقصي فريقه من دوري أبطال أوروبا من دور ال16، بعد الخسارة أمام تشيلسي.

بنزيما
بنزيما

كما ويعد الفرنسي كريم بنزيما ثاني الهدافين التاريخيين للفريق الملكي الأبيض، خلف صاورخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو. لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

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مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

وفي سياق أخر، يلتقي فريق ريال مدريد (الملكي)، السبت. أمام منافسه إسبانيول، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، على ملعب (سانتياغو برنابيو).

بديل كريم بنزيما
بديل كريم بنزيما

كما ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 53 نقطة، خلف المتصدر برشلونة برصيد 63 نقطة لهذا الموسم.

يذكر بأن عقد كريم بنزيما سينتهي مع نادي ريال مدريد الإسباني، في شهر يونيو/ حزيران القادم (الصيف القادم).

المصدروطن + Deportes + أكرم كونور تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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