الأربعاء, مارس 8, 2023
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هبة عبوك وأشرف حكيمي.. هل عادت الأمور إلى مجاريها بعد هذه الحركة المفاجئة؟

تخطّط هبة عبوك لإصدار بيان صحفي دقيق للإبلاغ رسميًا عن انفصالها عن لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك وأشرف حكيمي.. هل عادت الأمور إلى مجاريها بعد هذه الحركة المفاجئة؟ watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– لا تزال الفنانة الإسبانية هبة عبوك تلتزم الصمت إزاء الفضيحة التي أدت إلى اتهام شابة باريسية لزوجها أشرف حكيمي بالاغتصاب.

خاصية الأرشيف

وبعد أن قامت هبة عبوك، بحذف مجموعة من صورها مع زوجها اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي من حسابها على “إنستغرام”، فاجأت الممثلة ذات الأصول العربية، متابعيها بخطوة جديدة.

فقد قامت هبة عبوك بإعادة صورها مع أشرف حكيمي، في خطوة أثارت التساؤلات والشكوك حول عودة المياه إلى مجاريها بينهما.

ويبدو أن عبوك استخدمت خاصية الأرشيف عبر “انستجرام“، والتي يلجأ إليها المستخدمون لإخفاء الصور وإعادتها وقت ما يشاؤون.

 

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عادت إلى مدريد

هذا وقد عادت هبة عبوك إلى منزل العائلة للمرة الأولى منذ انتشار خبر اتهام حكيمي بالاغتصاب.

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بعد إجازتها في الإمارات ، ومجلات مثل Hello! و Lecturas ، عادت الممثلة الإسبانية من أصل تونسي إلى أوروبا ، ولكن ليس إلى باريس ، حيث عاشت حتى الآن مع زوجها ، ولكن إلى مدريد ، المدينة التي لا تزال تعيش فيها.

في عاصمة إسبانيا ، تم التقاط الصور الأولى لهبة بعد ظهور الفضيحة. هذا هو المكان الذي لجأت إليه مع طفليها أمين (3 سنوات) ونعيم (سنة).

أزمة عميقة

ووفقاً لمكتبها، تخطّط هبة عبوك لإصدار بيان صحفي دقيق للإبلاغ رسميًا عن انفصالها عن لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، فإن قرار فسخ الزواج ليس من الآن، لأنه في بداية العام ترددت شائعات بأن الزوجين كانا يمران بأزمة عميقة بسبب طرق الحياة المختلفة.

 

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حيث أبلغت هبة مقربين منها بأنها اتبعت روتينًا هادئًا وعائليًا معه ومع الأطفال. بينما هو انتهز كل فرصة للاحتفال مع زملائه في الفريق، بحسب موقع “سبورتس فيندينغ” الإسباني.

رسائل غامضة

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن أنه قبل ذهاب الفتاة إلى منزل أشرف حكيمي مباشرة. تبادلت سلسلة من الرسائل بدت “أكثر غموضاً للمحققين”، مع الصديق الذي جاء ليأخذها بعد ذلك مباشرة أمام منزل حكيمي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشابة التقت بـ أشرف حكيمي على إنستغرام قبل بضعة أسابيع، بعد أن أرسل لها لاعب كرة القدم الرمز التعبيري (كأسي خمر) عبر الرسائل الخاصة.

وبحسب ما أوردت “ليكيب” في تقرير لها. فإن الفتاة رفضت في السابق اقتراح أشرف حكيمي بالاجتماع معاً في مطعم أو مؤسسة ليلية في باريس، مما يثير الشكوك بأن الأمر مدبّر.

ولفتت الصحيفة إلى أن أشرف حكيمي أخذ لقطات شاشة لجميع حواراته مع الفتاة. مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام في نانتير تولى القضية حتى قبل سماع شهادة المتهم.

وأكدت الصحيفة أن الفتاة لا تزال مصرّة على رفضها تقديم شكوى. والمواجهة مع أشرف حكيمي، أو الخضوع للفحوصات الطبية وأمراض النساء.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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