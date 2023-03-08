سعره خيالي.. قديروف يفقد صوابه بعد سرقة حصانه النادر “زازو” ويُغري اللصوص

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وطن- تبحث الشرطة في جمهورية التشيك عن معلومات قد تدلها على مكان “حصان سباق” مسروق، يملكه الزعيم الشيشاني “رمضان قديروف”.

قديروف يوجه رسالة لسارقي حصانه “زازو”

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن الحصان الذي يُطلق عليه لقب “زازو”، وهو سلالة ناردة تبلغ قيمته نحو 17 ألف جنيه إسترليني، قد اختفى من إسطبل خارج العاصمة براغ مساء، الجمعة الماضية.

وقالت صحيفة “Jezdci” التشيكية المحلية، المتخصصة في رصد أخبار ركوب الخيل والسباقات، إن قديروف اشترى الحصان في دبي عام 2012، ونقله لاحقا إلى إسطبل في جمهورية التشيك.

تم تصنيف “زازو” سابقًا بين الأفضل في العالم وحصل على ما لا يقل عن مليون يورو (800000 جنيه إسترليني) من جملة أموال الجوائز التي حصل عليها خلال السباقات.

في عام 2014، مُنع الحصان من السباق وتم تجميد حسابات قديروف الخاصة به بعد أن خضع الزعيم الشيشاني للعقوبات الأوروبية على خلفية ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم.

الحصان زازو، يبدو أنه أحد أهم الممتلكات المفضلة لقديروف، حيث نقلت عنه وكالة “نوفوستي” الروسية قوله عبر حسابه على تلغرام: “كيف حصل الأمر؟ هل كانوا يحتفظون به في مزرعة نائية حتى تمكن السارقون من اصطحابه بهذه السهولة؟”

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وتابع معبرا عن غضبه:”أين الحراس؟ أين الشرطة الشجاعة، التي تملك أساليب تحري فعالة ومتقدمة؟”

وتابع رمضان قديروف “في الشيشان، يمكنك ترك السيارة مفتوحة ليلا، لكن في جمهورية التشيك، يمكن لأي شخص بسهولة إخراج حصان من الحظيرة”.

وأشار الزعيم الشيشاني إلى أن “الشرطة التشيكية لم تكتشف السرقة إلا بعد مرور عدة أيام”، على حد تعبيره.

حصان رمضان قديروف “زازو” ضحية العقوبات الغربية على روسيا

وقال رمضان قديروف إن “الحصان مدرج في قائمة العقوبات لعام 2014، وكان أول ضحية للقيود المفروضة على قديروف وعائلته وفريقه”.

ووجه “قديروف” فيما يشبه رسالة إلى الخاطفين، من أجل الاعتناء بالحصان، قال خلالها “قيمة زازو لا تقل عن عشرة ملايين دولار”، مطالبا الخاطفين، بعدم التقليل من قيمته والاهتمام به ورعايته جيدا.

وأوضح أنه تعمد الإفصاح عن قيمة هذا الحصان حتى لا يسيء السارقون معاملته.

وكانت وسائل إعلام تشيكية قد نوهت في وقت سابق، أن هناك محاولة سابقة لسرقة “زازو” مع حصان آخر يملكه قديروف في يناير من العام الماضي، قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت التقارير إن رجلين يتحدثان الروسية وصلا إلى مزرعة الخيول زاعمين أنهما تلقتا تعليمات بأخذ الخيول إلى بولندا، وهو الطلب الذي رفضه صاحب المزرعة، حسب ما نقلت صحيفة “الغارديان“.

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2018، يمتلك قديروف ما لا يقل عن 128 حصان سباق، والتي فازت بأكثر من 1.5 مليون دولار من أموال الجوائز في السنوات الأربع الماضية.