الأربعاء, مارس 8, 2023
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رياضة

تشكيلة يوفنتوس أمام فرايبورغ والموعد في بطولة الدوري الأوروبي

منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة يوفنتوس ضد فرايبورغ watanserb.com
تشكيلة يوفنتوس ضد فرايبورغ
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وطن- يلتقي فريق يوفنتوس أمام منافسه فرايبورغ، الخميس، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ملعب (استاد يوفنتوس).

وستقام مباراة يوفنتوس وفرايبورغ، في منافسات دور ال16 من الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

موعد مباراة يوفنتوس وفرايبورغ في الدوري الأوروبي

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة يوفنتوس ضد فرايبورغ

وسيلعب المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره الألماني فرايبورغ، في منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني.

دفاع السيدة العجوز: دانيلو، غليسون بريمر، أليكس ساندرو، ليوناردو بونوتشي.

مركز الوسط: رابيو، لوكاتيلي، بول بوغبا فاجيولي (كوستيتش).

خط الهجوم:  مويس كين (كييزا)، دي ماريا.

نجوم يوفنتوس
نجوم يوفنتوس

معلق مباراة يوفنتوس وفرايبورغ في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، في ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستنقل مجريات اللقاء على قناة (beIN Sport HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وكان فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية، أمام روما (الذئاب)، في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، بهدف نظيف دون مقابل.

ويحتل فريق يوفنتوس في المركز السابع من ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 35 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 65 نقطة للموسم الجاري.

تدريبات فرايبورغ
تدريبات فرايبورغ
المصدروطن + نادي يوفنتوس + نادي فرايبورغ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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