تشكيلة يوفنتوس أمام فرايبورغ والموعد في بطولة الدوري الأوروبي

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وطن- يلتقي فريق يوفنتوس أمام منافسه فرايبورغ، الخميس، في منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على ملعب (استاد يوفنتوس).

وستقام مباراة يوفنتوس وفرايبورغ، في منافسات دور ال16 من الدوري الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

موعد مباراة يوفنتوس وفرايبورغ في الدوري الأوروبي

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

تشكيلة يوفنتوس ضد فرايبورغ

وسيلعب المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام نظيره الألماني فرايبورغ، في منافسات دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني.

دفاع السيدة العجوز: دانيلو، غليسون بريمر، أليكس ساندرو، ليوناردو بونوتشي.

التركيز على مباراة فرايبورج 👀 pic.twitter.com/7ZvHL1dohk — JuventusFC (@Juventusfcar) March 7, 2023

مركز الوسط: رابيو، لوكاتيلي، بول بوغبا فاجيولي (كوستيتش).

خط الهجوم: مويس كين (كييزا)، دي ماريا.

معلق مباراة يوفنتوس وفرايبورغ في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، في ذهاب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستنقل مجريات اللقاء على قناة (beIN Sport HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

Und die Stimmung passt auch 😉 pic.twitter.com/B3cQQsgv3H — SC Freiburg (@scfreiburg) March 8, 2023

وكان فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية، أمام روما (الذئاب)، في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، بهدف نظيف دون مقابل.

Die Jungs sind heiß 🔥 pic.twitter.com/iFgxjWfN36 — SC Freiburg (@scfreiburg) March 8, 2023

ويحتل فريق يوفنتوس في المركز السابع من ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 35 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 65 نقطة للموسم الجاري.