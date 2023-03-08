الأربعاء, مارس 8, 2023
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حياتنا

بلقيس تستفز جمهورها في عرض “فالنتينو”.. حركات خارجة ورجل يحتضنها! (فيديو)

على الرغم من أن أزياء بلقيس محتشمة هذه المرة إلا أنها لم تسلم من الانتقادات بسبب الوضعيات والحركات التي أدتها لأجل التصوير

كتب رفيف عبدالله
بلقيس تستفز جمهورها في عرض
بلقيس
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وطن– شاركت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، في عرض الأزياء الخاص بدار Valentino النسائيّة والرجاليّة التي تمّ تقديمها ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

تصميم غريب

وأثارت بلقيس فتحي الجدل بارتدائها جمبسوت بنقشة النمر، بتصميم غريب، حيث كان واسعاً من الأسفل، وضيقاً من أعلى.

وزادت الفنانة يمنية الأصل، الجدل، باحتضانها مصمم الأزياء الإيطالي بيير باولو بيتشولي، وهو ما يتنافى مع عادات وتقاليد بلادها.

وعلى الرغم من أن أزياء بلقيس محتشمة هذه المرة، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات بسبب الوضعيات والحركات التي أدتها لأجل التصوير.

هل تغيظ طليقها؟

وجاء في التعليقات: “مصيبه اذا المقصد تغيظ زوجها السابق ترى عندك ولد بكره لمن يكبر بيشوف هذه المقاطع”.

وقال ناشط: “حركت حركات إباحية”.

ارتدت الفنانة من دار Valentino
أثارت بلقيس فتحي الجدل بارتدائها جمبسوت بنقشة النمر بتصميم غريب
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وكتب آخر: “اخس كيف صارت وين الحياء والدين الله يهديها هذي ما تمثل اليمن ولا تشرفهم”.

وفسر ناشط شعور بلقيس بالنقص بعد طلاقها وكتب: “كل اللي يطلق يخبل اعذروها حاسة بالنقص”.

لم تسلم الفنانة من الانتقادات بسبب الوضعيات والحركات التي أدتها لأجل التصوير

ووجه آخر نصيحة مُحب إلى الفنانة الإماراتية، وقال: “بلقيس خليكي زى ماكنتي. العالم اللي انتي بتروحيله ده مش كويس ومش بتاعك علشان. لو استمريتى فيه هاتخسرى نفسك وجمهورك الواحد حبك علشان حاسس انك شبهنا. فبلاش الجرى ورا حاجه مش هتفيدك بالعكس هاتخسرك”.

وقال آخر: “واصله معك لدرجة قدك تحضني راجل غريب؟”.

بلقيس فالنتينو
كتبت متابعة عن هذه الوضعية “الصورة هذه كأنها في حمام أفرنجي”

وكتبت متابعة عن إحدى جلسات بلقيس: “الصورة هذه كأنها في حمام أفرنجي “.

وربط آخرون ارتداء بلقيس لنقشة “التايجر” برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

بلقيس فالنتينو
ربط آخرون ارتداء بلقيس لنقشة “التايجر” برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة
بلقيس فالنتينو
سبق أن أثارت بلقيس الغضب باستمرار إحياء حفلها الغنائي في القرية العالمية بدبي

تبرع كبير

وسبق أن أثارت بلقيس الغضب باستمرار إحياء حفلها الغنائي في القرية العالمية بدبي، على الرغم من الكارثة التي حلت في سوريا وتركيا.

واستمرت بلقيس فتحي في حفلها، لكنها امتصت غضب المنتقدين بالتبرع بإيراد حفلها لإغاثة المتضررين في سوريا.

وارتدت بلقيس بالحفل “جمبسوت” أسود ضيقاً بلا أكمام، ورفعت شعرها على شكل ذيل حصان.

وأدت بلقيس حركات راقصة على بعض أغانيها، وشاركت أداء ديو مع مُعجب صعد إلى المسرح، وغنيا ورقصا معاً.

وفي ختام الحفل، أعلنت بلقيس أنها تواصلت مع إدارة الحفل في القرية العالمية، للتبرع كاملاً بأجرها من الحفل لإنقاذ المتضررين من “النكبة” الإنسانية.

وشكرت بلقيس الجمهور الذي وصفته بـ”المتعاون”، قائلة: “أعتقد إنسانياً كل واحد فينا لازم يساهم ولو بالقليل”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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