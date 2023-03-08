الأربعاء, مارس 8, 2023
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براءة أشرف حكيمي من تهمة الاغتصاب.. منشورات رائجة وهذه حقيقتها

أشرف حكيمي متهم بقضية اغتصاب، ووضعت النيابة العامة في نانتير اللاعب المغربي تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بمتهمته

كتب خالد الأحمد
اللاعب المغربي أشرف حكيمي watanserb.com
اللاعب المغربي أشرف حكيمي
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وطن- فندت خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة في وكالة “فرانس برس” ما تم تداوله مؤخرا، بخصوص براءة اللاعب المغربي أشرف حكيمي الذي يمثل أمام القضاء بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

قضية حكيمي واتهام فتاة فرنسية له باغتصابها

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خبراً مفاده أنّ لاعب نادي باريس سان جرمان المغربي أشرف حكيمي، قد حصل على حكم براءة من تهمة الاغتصاب الموجّهة إليه. إلا أنّ أيّ حكمٍ قضائيّ لم يصدر حتّى نشر هذا التقرير.

وحظي المنشور بعشرات المشاركات منذ بدء انتشاره في الخامس من آذار/مارس الحاليّ، بعد أن وجّهت محكمة فرنسيّة قبلها بيومين تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي.

وقالت “فرانس برس” في خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة، إن النيابة العامة في نانتير وضعت حكيمي الذي خضع لتحقيق، تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بالشابة. ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية.

جاء ذلك بعدما تقدّمت شابة تبلغ من العمر 24 عاماً، ببلاغ رسمي للسلطات ضد اللاعب، الاثنين الماضي، بتهمة اغتصابها في منزله في بولوني-بيلانكور في الضاحية الغربية لباريس حينما كانت عائلته بإجازة.

وذهبت الشابة إلى مركز الشرطة نهاية هذا الأسبوع، وأبلغت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل نجم المنتخب المغربي.

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واعتبرت لاحقًا محامية اللاعب فاني كولان أن ما حصل هو “محاولة ابتزاز”.

قضية حكيمي واتهام فتاة فرنسية له باغتصابها
قضية حكيمي واتهام فتاة فرنسية له باغتصابها

وقالت في بيان تداولت صحف فرنسية: “لاحظت من جهتي أن المدعية رفضت تقديم شكوى، ورفضت الخضوع لأدنى فحص طبي أو نفسي ورفضت مواجهة أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريًا على تصريحاتها”.

وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك، يتبيّن من الوثائق التي بحوزة الشرطة القضائية أن السيد حكيمي كان في هذه الحالة موضوع محاولة ابتزاز”.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير، أُوكل إلى قاضي تحقيق، ولم يصدر حتّى إعداد هذا التقرير أي حكمٍ في هذه القضيّة على عكس ما ادّعت المنشورات المضلّلة.

وقالت محامية المدعية راشيل فلور باردو لفرانس برس: “لقد أخذنا علمًا بقرار الاتهام. موكلتي تحافظ على كل أقوالها. لقد اختارت التحدّث إلى العدالة حصريًا ولا ترغب في نشر القضية، خاصة حفاظًا على سلامتها”.

قضية حكيمي واتهام فتاة فرنسية له باغتصابها
قضية حكيمي واتهام فتاة فرنسية له باغتصابها

باريس سان جيرمان رفض التعليق

وكان النادي الباريسي رفض التعليق على تلك التطورات مباشرة، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي “سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم”.

يشار إلى أنه منذ نشر الخبر، لم يصدر عن اللاعب الدولي، أي تعليق رسمي بشأن المزاعم.

لكن موقع “en.as” الإسباني نقل عن برنامج فييستا التليفزيوني الإسباني قوله، إن حكيمي تحدث مع أصدقائه وقدم لهم روايته لما حدث مع الشابة التي وجهت الاتهامات ضده.

ووفقًا لـ Fiesta ، فقد أتيحت الفرصة لأحد أقرب أصدقاء المدافع المغربي للتحدث معه حول الحادث ، الذي ادعى فيه حكيمي أنه “تم خداعه”. وقال نفس الصديق أيضًا إن نجم كأس العالم قد أخبره أنه شعر كما لو أنه تعرض “للخداع” قبل انتشار الخبر علنًا.

وفيما لم يعلق حكيمي علنًا على الاتهامات قامت زوجته الممثلة الإسبانية “هبة عبوك” بحذف بعض الصور التي ظهرت فيها مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار تفاصيل الواقعة.

قضية حكيمي واتهام فتاة فرنسية له باغتصابها
قضية حكيمي واتهام فتاة فرنسية له باغتصابها
المصدرفرانس برس، موقع "en.as" الإسباني، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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