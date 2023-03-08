براءة أشرف حكيمي من تهمة الاغتصاب.. منشورات رائجة وهذه حقيقتها

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وطن- فندت خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة في وكالة “فرانس برس” ما تم تداوله مؤخرا، بخصوص براءة اللاعب المغربي أشرف حكيمي الذي يمثل أمام القضاء بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

قضية حكيمي واتهام فتاة فرنسية له باغتصابها

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خبراً مفاده أنّ لاعب نادي باريس سان جرمان المغربي أشرف حكيمي، قد حصل على حكم براءة من تهمة الاغتصاب الموجّهة إليه. إلا أنّ أيّ حكمٍ قضائيّ لم يصدر حتّى نشر هذا التقرير.

وحظي المنشور بعشرات المشاركات منذ بدء انتشاره في الخامس من آذار/مارس الحاليّ، بعد أن وجّهت محكمة فرنسيّة قبلها بيومين تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي.

وقالت “فرانس برس” في خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة، إن النيابة العامة في نانتير وضعت حكيمي الذي خضع لتحقيق، تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بالشابة. ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية.

جاء ذلك بعدما تقدّمت شابة تبلغ من العمر 24 عاماً، ببلاغ رسمي للسلطات ضد اللاعب، الاثنين الماضي، بتهمة اغتصابها في منزله في بولوني-بيلانكور في الضاحية الغربية لباريس حينما كانت عائلته بإجازة.

وذهبت الشابة إلى مركز الشرطة نهاية هذا الأسبوع، وأبلغت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل نجم المنتخب المغربي.

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واعتبرت لاحقًا محامية اللاعب فاني كولان أن ما حصل هو “محاولة ابتزاز”.

وقالت في بيان تداولت صحف فرنسية: “لاحظت من جهتي أن المدعية رفضت تقديم شكوى، ورفضت الخضوع لأدنى فحص طبي أو نفسي ورفضت مواجهة أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريًا على تصريحاتها”.

وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك، يتبيّن من الوثائق التي بحوزة الشرطة القضائية أن السيد حكيمي كان في هذه الحالة موضوع محاولة ابتزاز”.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير، أُوكل إلى قاضي تحقيق، ولم يصدر حتّى إعداد هذا التقرير أي حكمٍ في هذه القضيّة على عكس ما ادّعت المنشورات المضلّلة.

وقالت محامية المدعية راشيل فلور باردو لفرانس برس: “لقد أخذنا علمًا بقرار الاتهام. موكلتي تحافظ على كل أقوالها. لقد اختارت التحدّث إلى العدالة حصريًا ولا ترغب في نشر القضية، خاصة حفاظًا على سلامتها”.

باريس سان جيرمان رفض التعليق

وكان النادي الباريسي رفض التعليق على تلك التطورات مباشرة، قبل أن يعلن في وقت لاحق أن حكيمي “سيعود إلى المسابقات الأسبوع القادم”.

يشار إلى أنه منذ نشر الخبر، لم يصدر عن اللاعب الدولي، أي تعليق رسمي بشأن المزاعم.

لكن موقع “en.as” الإسباني نقل عن برنامج فييستا التليفزيوني الإسباني قوله، إن حكيمي تحدث مع أصدقائه وقدم لهم روايته لما حدث مع الشابة التي وجهت الاتهامات ضده.

ووفقًا لـ Fiesta ، فقد أتيحت الفرصة لأحد أقرب أصدقاء المدافع المغربي للتحدث معه حول الحادث ، الذي ادعى فيه حكيمي أنه “تم خداعه”. وقال نفس الصديق أيضًا إن نجم كأس العالم قد أخبره أنه شعر كما لو أنه تعرض “للخداع” قبل انتشار الخبر علنًا.

وفيما لم يعلق حكيمي علنًا على الاتهامات قامت زوجته الممثلة الإسبانية “هبة عبوك” بحذف بعض الصور التي ظهرت فيها مع زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار تفاصيل الواقعة.