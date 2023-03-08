الأربعاء, مارس 8, 2023
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ابنة بيل غيتس ترث ثروته .. كم هو المبلغ الذي ستحصل عليه؟!

سيذهب جزء من ثروة بيل غيتس إلى جينيفر، ابنة رجل الأعمال من زواجه من ميليندا، التي سترث جزءًا صغيرًا من هذا الرقم المذهل.

كتب أنس السالم
ابنة بيل غيتس ترث ثروته watanserb.com
ابنة بيل غيتس
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وطن – يمتلك الملياردير الأميركي بيل غيتس ثروة تزيد عن 100 مليار دولار من أعماله التجارية المتعددة، وكثير منها مستمد من مشاركته في تأسيس شركة Microsoft.

سيذهب جزء من ثروة بيل غيتس إلى جينيفر، ابنة رجل الأعمال من زواجه من ميليندا، التي سترث جزءًا صغيرًا من هذا الرقم المذهل.وفق “ماركا” الإسبانية

يمتلك الملياردير الأميركي بيل غيتس ثروة تزيد عن 100 مليار دولار
بيل غيتس وابنته

جينيفر غيتس تبلغ من العمر 26 عامًا، وعلى الرغم من صغر سنها ، فهي متزوجة بالفعل وتدرس الطب حاليًا، ومن المتوقع أن تنهي دراستها في عام 2023.

على عكس والدها، الذي كان يقدم نصائح طبية “مشبوهة” على مر السنين بينما كان يستفيد منها مالياً بشكل مباشر، تبدو ابنته في طريقها لتصبح خبيرة طبية فعلية.

أقيم حفل زفافها في أكتوبر 2021 على نائل نصار، الفارس المعروف من أصل مصري الذي تشاركه شغف الفروسية.

جينيفر غيتس وزوجها المصري نائل نصار watanserb.com
جينيفر غيتس وزوجها المصري نائل نصار

وينتمي نصار وغيتس إلى فريق Paris Panthers المتخصص في قفز الحواجز والذي أسسته ابنة بيل جيتس. كان أحد أهم معالمها الأخيرة هو احتلالها المركز التاسع في دوري أبطال العالم 2019.

ابنة بيل غيتس تشتري شقة جديد بـ51 مليون دولار 

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اشترت ابنة بيل غيتس مؤخرًا شقة بنتهاوس في حي تريبيكا بمدينة نيويورك مقابل 51 مليون دولار.

منزل ابنة بيل غيتس الجديد
منزل ابنة بيل غيتس الجديد

ومن المثير للاهتمام وفق ترجمة وطن أن المالك السابق للعقار لم يكن سوى لويس هاميلتون، بطل سباقات الفورمولا 1 سبع مرات وسائق مرسيدس الحالي.

تبلغ مساحتها 800 متر مربع، وتحتوي على ست غرف نوم، وستة حمامات، وحمام سباحة، ومدفأة تعمل بالغاز ، وموقفين للسيارات.

قبل التركيز على الطب، تخرجت جينيفر غيتس في عام 2018 بدرجة في علم الأحياء البشرية من جامعة ستانفورد.

في عام 2021، عبر إنستغرام، بحسب ما ترجمت وطن، اعترفت بأن والديها بيل وميليندا غيتس قد أثارا اهتمامها بالمجال الطبي.

في الوقت نفسه، تشاركها شغفها بالخيول، التي كانت تركبها منذ أن كانت في السادسة من عمرها.

ابنة بيل غيتس لديها شغف حب الخيول
ابنة بيل غيتس لديها شغف حب الخيول

بالنظر إلى أن والدها ذكر في مناسبات عديدة أنه ينوي التبرع بمعظم ثروته خلال حياته – وهي خطوة يقوم بها عادةً المليارديرات تحت ستار العمل الخيري لتجنب الضرائب – سترث جنيفر جزءًا صغيرًا من 106 مليار دولار حصل عليها بيل غيتس في حساباته.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن + مواقع الكترونيّة
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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