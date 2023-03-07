نجمة أفلام إباحية وأوقفت تجريم الدعارة.. وفاة أول برلمانية متحولة جنسيا

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وطن- أعلن في نيوزيلندا عن وفاة النائبة “جورجينا باير”، أول عضو برلمان متحولة جنسياً في العالم والمدافعة القوية عن حقوق ما يعرف بمجتمع “الميم” عن عمر يناهز 65 عاما.

وفاة جورجينا باير

ونعى سياسيون وفاتها، الاثنين، وأشار نيكولا ويليس، نائب زعيم الحزب الوطني المحافظ، إلى أن باير كانت شجاعة وكريمة.

وقال: “لقد أتينا من جهات سياسية مختلفة ، لكن كانت لديها القوة لكسر الانقسام.”

وكتبت صديقتها “سكوتي كينيدي: “كانت جورجي محاطة بأقاربها وأعزائها على مدار الساعة طوال الأسبوع الماضي ، وقبلت ما كان يحدث، وكانت تطلق النكات، وكانت عينا عيناها تلمع بالأمل حتى اللحظة الأخيرة”.

وامتدحت “كينيدي” دورها في الدفاع عن المثليين جنسيا قائلة: “وداعًا جورجي، حبك وتعاطفك وكل ما قمت به من أجل المثليين والعديد من المجتمعات الأخرى ستعيش إلى الأبد.”

وصممت “باير” على الترشح للبرلمان عن حزب العمال، وحققت فوزًا مفاجئًا عندما تولت حكومة كلارك السلطة.

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وقالت عنها رئيسة الوزراء السابقة، هيلين كلارك، إنها “أظهرت شجاعة هائلة” في دخول الحياة العامة، والجمهور قدر “أمانتها”.

Deeply saddened by news of death of Georgina Beyer, world’s 1st openly transgender MP. Georgina served as a @nzlabour MP for 7 years. Her wit was legendary & a great asset in parliamentary debate. My thoughts are with Georgina’s wider family & friends. RIPhttps://t.co/WtxVF8Ddfq — Helen Clark (@HelenClarkNZ) March 6, 2023

وأضافت: “انتخابها يتحدث عن الكثير من المهارات الشخصية لجورجينا وتفانيها في خدمة المجتمع واستعداد المقاطعة لقبولها على أساس مزاياها دون تمييز”.

وكشف النائب كيران ماكنولتي ، عضو البرلمان في وايرارابا أنه التقى بماير قبل أسبوعين للتحدث عن معركتها مع مرض الكلى ، وهو أمر تأثرت به عائلته أيضًا. مضيفاً أن صحتها كانت جيدة إلى حد كبير “.

انتقلت إلى أستراليا عندما كانت شابًة بالغًة

وبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية ولدت باير ، وهي ممثلة سابقة ، في ويلينجتون ولكنها انتقلت إلى أستراليا عندما كانت شابًة بالغًة.

وبعد عودتها إلى نيوزيلندا ، نما اهتمامها بالسياسة وفازت في عام 1995 بمنصب رئيس البلدية في كارترتون ، وهي بلدة تقع على بعد 80 كيلومترًا شمال شرق ويلينجتون كانت بمثابة مركز زراعي.

إلغاء تجريم الدعارة

وقال رئيس الوزراء السابق إن باير “أظهرت شجاعة هائلة” في الحياة العامة وقال إن “انتخابها كان بسبب الكثير من المهارات الشخصية لجورجينا وتفانيها في خدمة المجتمع واستعداد المقاطعة لقبولها على أساس مزاياها دون تمييز” في إشارة إلى ميولها الجنسية .

وخلال خدمتها في البرلمان، لعبت دورا أساسيا في إلغاء تجريم الدعارة، إذ استطاعت إقناع عدد من النواب بالتصويت لصالح المشروع الذي تم تمريره بصعوبة (60 مقابل 59).

واجتذب انتخابها كأول عمدة وعضو في البرلمان متحولين جنسياً في العالم اهتمامًا عالميًا وأجرت مقابلات مع مؤسسات إخبارية عالمية مثل CNN و BBC و Time Magazine.كما حكت قصة حياتها في كتاب A Change for the Better .

عملية زرع كلى

وحصلت على وسام الاستحقاق النيوزيلندي من قبل الملكة إليزابيث الثانية في عام 2020 للخدمات المقدمة لمجتمع الشواذ جنسيا ، وكانت معروفة بعملها في إضفاء الشرعية على الزيجات المدنية وزواج المثليين وكذلك إلغاء تجريم الدعارة.

جورجينا باير عملت في مجال الجنس

كما عانت باير كثيراً خلال حياتها ، زاعمة في تصريحات صحفية أنها تعرضت “للوحشية والاستغلال والاغتصاب” خلال فترة عملها عاملة الجنس في سيدني.

وقالت: “كان علي أن أتحمل هذا النوع من الأشياء”، مضيفة أن”ما لا يقتلك يجعلك أقوى”.

وحول ظروف وفاتها قالت وكالة “رويترز” إن باير قامت بعملية زرع كلى في عام 2017 بعد أربع سنوات من الفشل الكلوي في المرحلة النهائية التي تطلبت غسيل الكلى يوميًا. وتوفيت في رعاية المسنين يوم الاثنين.