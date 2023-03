نجمة أفلام إباحية وأوقفت تجريم الدعارة.. وفاة أول برلمانية متحولة جنسيا

- Advertisement -

وطن- أعلن في نيوزيلندا عن وفاة النائبة “جورجينا باير”، أول عضو برلمان متحولة جنسياً في العالم والمدافعة القوية عن حقوق ما يعرف بمجتمع “الميم” عن عمر يناهز 65 عاما.

ونعى سياسيون وفاتها، الاثنين، وأشار نيكولا ويليس، نائب زعيم الحزب الوطني المحافظ، إلى أن باير كانت شجاعة وكريمة.

وقال: “لقد أتينا من جهات سياسية مختلفة ، لكن كانت لديها القوة لكسر الانقسام.”

وكتبت صديقتها “سكوتي كينيدي: “كانت جورجي محاطة بأقاربها وأعزائها على مدار الساعة طوال الأسبوع الماضي ، وقبلت ما كان يحدث، وكانت تطلق النكات، وكانت عينا عيناها تلمع بالأمل حتى اللحظة الأخيرة”.

وامتدحت “كينيدي” دورها في الدفاع عن المثليين جنسيا قائلة: “وداعًا جورجي، حبك وتعاطفك وكل ما قمت به من أجل المثليين والعديد من المجتمعات الأخرى ستعيش إلى الأبد.”

وصممت “باير” على الترشح للبرلمان عن حزب العمال، وحققت فوزًا مفاجئًا عندما تولت حكومة كلارك السلطة.

وقالت عنها رئيسة الوزراء السابقة، هيلين كلارك، إنها “أظهرت شجاعة هائلة” في دخول الحياة العامة، والجمهور قدر “أمانتها”.

Deeply saddened by news of death of Georgina Beyer, world’s 1st openly transgender MP. Georgina served as a @nzlabour MP for 7 years. Her wit was legendary & a great asset in parliamentary debate. My thoughts are with Georgina’s wider family & friends. RIPhttps://t.co/WtxVF8Ddfq

— Helen Clark (@HelenClarkNZ) March 6, 2023