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نجمة أفلام إباحية وأوقفت تجريم الدعارة.. وفاة أول برلمانية متحولة جنسيا

توفيت النائبة جورجينا باير، أول برلمانية متحولة جنسياً بالعالم في نيوزيلندا عن عمر ناهز 65 عاما

كتب خالد الأحمد
وفاة النائبة جورجينا باير watanserb.com
وفاة النائبة جورجينا باير
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وطن- أعلن في نيوزيلندا عن وفاة النائبة “جورجينا باير”، أول عضو برلمان متحولة جنسياً في العالم والمدافعة القوية عن حقوق ما يعرف بمجتمع “الميم” عن عمر يناهز 65 عاما.

وفاة جورجينا باير

ونعى سياسيون وفاتها، الاثنين، وأشار نيكولا ويليس، نائب زعيم الحزب الوطني المحافظ، إلى أن باير كانت شجاعة وكريمة.

وقال: “لقد أتينا من جهات سياسية مختلفة ، لكن كانت لديها القوة لكسر الانقسام.”

وكتبت صديقتها “سكوتي كينيدي: “كانت جورجي محاطة بأقاربها وأعزائها على مدار الساعة طوال الأسبوع الماضي ، وقبلت ما كان يحدث، وكانت تطلق النكات، وكانت عينا عيناها تلمع بالأمل حتى اللحظة الأخيرة”.

وامتدحت “كينيدي” دورها في الدفاع عن المثليين جنسيا قائلة: “وداعًا جورجي، حبك وتعاطفك وكل ما قمت به من أجل المثليين والعديد من المجتمعات الأخرى ستعيش إلى الأبد.”

وصممت “باير” على الترشح للبرلمان عن حزب العمال، وحققت فوزًا مفاجئًا عندما تولت حكومة كلارك السلطة.

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وقالت عنها رئيسة الوزراء السابقة، هيلين كلارك، إنها “أظهرت شجاعة هائلة” في دخول الحياة العامة، والجمهور قدر “أمانتها”.

وأضافت: “انتخابها يتحدث عن الكثير من المهارات الشخصية لجورجينا وتفانيها في خدمة المجتمع واستعداد المقاطعة لقبولها على أساس مزاياها دون تمييز”.

وكشف النائب كيران ماكنولتي ، عضو البرلمان في وايرارابا أنه التقى بماير قبل أسبوعين للتحدث عن معركتها مع مرض الكلى ، وهو أمر تأثرت به عائلته أيضًا. مضيفاً أن صحتها كانت جيدة إلى حد كبير “.

وفاة جورجينا باير
وفاة جورجينا باير

انتقلت إلى أستراليا عندما كانت شابًة بالغًة

وبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية ولدت باير ، وهي ممثلة سابقة ، في ويلينجتون ولكنها انتقلت إلى أستراليا عندما كانت شابًة بالغًة.

وبعد عودتها إلى نيوزيلندا ، نما اهتمامها بالسياسة وفازت في عام 1995 بمنصب رئيس البلدية في كارترتون ، وهي بلدة تقع على بعد 80 كيلومترًا شمال شرق ويلينجتون كانت بمثابة مركز زراعي.

إلغاء تجريم الدعارة

وقال رئيس الوزراء السابق إن باير “أظهرت شجاعة هائلة” في الحياة العامة وقال إن “انتخابها كان بسبب الكثير من المهارات الشخصية لجورجينا وتفانيها في خدمة المجتمع واستعداد المقاطعة لقبولها على أساس مزاياها دون تمييز” في إشارة إلى ميولها الجنسية .

وخلال خدمتها في البرلمان، لعبت دورا أساسيا في إلغاء تجريم الدعارة، إذ استطاعت إقناع عدد من النواب بالتصويت لصالح المشروع الذي تم تمريره بصعوبة (60 مقابل 59).

واجتذب انتخابها كأول عمدة وعضو في البرلمان متحولين جنسياً في العالم اهتمامًا عالميًا وأجرت مقابلات مع مؤسسات إخبارية عالمية مثل CNN و BBC و Time Magazine.كما حكت قصة حياتها في كتاب A Change for the Better .

عملية زرع كلى

وحصلت على وسام الاستحقاق النيوزيلندي من قبل الملكة إليزابيث الثانية في عام 2020 للخدمات المقدمة لمجتمع الشواذ جنسيا ، وكانت معروفة بعملها في إضفاء الشرعية على الزيجات المدنية وزواج المثليين وكذلك إلغاء تجريم الدعارة.

جورجينا باير عملت في مجال الجنس

كما عانت باير كثيراً خلال حياتها ، زاعمة في تصريحات صحفية أنها تعرضت “للوحشية والاستغلال والاغتصاب” خلال فترة عملها عاملة الجنس في سيدني.

وقالت: “كان علي أن أتحمل هذا النوع من الأشياء”، مضيفة أن”ما لا يقتلك يجعلك أقوى”.

وحول ظروف وفاتها قالت وكالة “رويترز” إن باير قامت بعملية زرع كلى في عام 2017 بعد أربع سنوات من الفشل الكلوي في المرحلة النهائية التي تطلبت غسيل الكلى يوميًا. وتوفيت في رعاية المسنين يوم الاثنين.

المصدرفيسبوك، تويتر، صحيفة "الغارديان" البريطانية، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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