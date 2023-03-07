الثلاثاء, مارس 7, 2023
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مصمم “فيديو الفهد” الذي أثار الجدل بسلطنة عمان يخرج عن صمته

صحيفة "تايمز أوف عمان" تواصلت مع مصمم المحتوى العماني عبدالعزيز العبري الذي كشف التفاصيل وحقيقة فيديو الفهد على كورنيش مسقط

كتب باسل النجار
مصمم فيديو الفهد في سلطنة عمان watanserb.com
مصمم فيديو الفهد في سلطنة عمان
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وطن- بعد الضجة التي أثارها مقطع فيديو متداول في سلطنة عمان لفهد يجوب شوارع مسقط بسرعة كبيرة، كشفت صحيفة “timesofoman” حقيقة هذت الفيديو، مؤكدة أنه غير حقيقي وأنه عمل دعائي مصور.

حقيقة فيديو الفهد الذي أثار الجدل بسلطنة عمان

ومنذ أمس، الاثنين، تضج السلطنة بفيديو مثير للجدل لاقى رواجا كبيرا، ويظهر أشخاص يصورون من داخل سيارتهم فهد يثير بسرعة كبيرة في شوارع مسقط، ما أثار حيرة العمانيين وتساؤلاتهم بشأن حقيقة هذا الفيديو.

وقالت “تايمز أوف عمان” في تقرير عن فيديو الفهد ترجمته (وطن) إن مشهدًا مخيفًا على أقل تقدير، انتشر بشكل فيروسي أمس، الاثنين، لفهد طليق على طرقات العاصمة العمانية مسقط.

وقالت إن هذا الفيديو المحير، دعا الناس إلى الاتصال بمكتب الصحيفة “لتنبيهنا أن فهدًا يسير على طريق كورنيش مطرح. اتصل البعض ليقولوا إنهم شاهدوا مقطعًا به القطة الكبيرة ذات الأرجل الأربعة أمام دار الأوبرا الملكية بمسقط.”

وقالت الصحيفة إنه بالبحث والتحري اتضح أنه لا يوجد اي فهد حقيقي في الواقع كان يسير بشوارع مسقط،بل كانت حملة إعلانية.

شاهد فهد يجوب شوارع مسقط بسرعة جنونية.. ما حقيقة الفيديو الذي أثار الجدل في عُمان؟
شاهد فهد يجوب شوارع مسقط بسرعة جنونية.. ما حقيقة الفيديو الذي أثار الجدل في عُمان؟

مصمم المحتوى عبدالعزيز العبري يكشف التفاصيل

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وتحدثت “تايمز أوف عمان” إلى مصمم المحتوى عبد العزيز العبري، المسؤول عن تصميم هذا المقطع لحملة إعلانية.

وقال “العبري” موضحا: “كان هذا مقطعًا مصممًا لحملة ترويجية لشركة في سلطنة عمان للترويج لخدمة إلكترونية جديدة، ترمز إلى السرعة.”

وتابع مصمم المحتوى العماني: “كان دور الفهد هو التأكيد على السرعة العالية للخدمة التي تقدم للعميل”.

وأضاف عبدالعزيز العبري، مصمم فيديو الفهد: “استغرق المشروع قرابة شهر ونصف حتى يكتمل بالتصوير والتأثيرات السينمائية، ودمج دور الفهد في الفيديو”.

وكانت صفحات عمانية شهيرة بتويتر، قد تداولت هذا المقطع أمس، وعلقت عليه بالقول: “مقطع متداول يظهر فهد يركض بسرعة كبيرة في عدد من شوارع مسقط”.

وأمس، نقلت صفحة “أخبار عمان“، قول مسؤول في وزارة البيئة بعمان: “إن العمل جارٍ للتأكد من صحة الخبر وكيفية تجوّل الفهد طليقاً بتلك الطريقة”.

ومنذ انتشار فيديو الفهد في شوارع مسقط، توالت ردود الأفعال حوله، بين من اعتبره خدعة بصرية مركبة بتقنيات التصوير الحديثة، وبين من دعا إلى اتخاذ الحيطة اللازمة حتى تتأكد السلطات بشكل رسمي من الحادثة.

المصدرتويتر، تايمز أوف عمان، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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