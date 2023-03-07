مريم حسين بحمالة صدر في مؤتمر للمرأة في دبي! (فيديو)

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وطن– شاركت الفنانة المغربية مريم حسين، في عرض أزياء في دبي على هامش مؤتمر تمكين المرأة في أوبرا وفندق دبي، بإطلالة جريئة.

نجمة دبي بلينغ

وارتدت مريم حسين توب أبيض نصف بطن، أقرب إلى حمالة صدر، مع بنطلون رسمي بنفس اللون. وجاكيت سواريه أزرق.

واعتمدت الفنانة المغربية تسريحة ذيل الحصان في المؤتمر المخصص للمرأة في يومها العالمي.

كما نشرت مريم حسين صورتها مع نجمة “دبي بلينغ“، لجين عضاضة التي تألقت بفستان زهري لافت.

حقنة هوليوود

ويبدو أن هذه المناسبة التي جعلت مريم حسين تحصل على حقنة هوليوود التجميلية في وجهها، بحجة ترهله بعد خسارة الوزن.

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ووثقت مريم الأمر بعدة مقاطع عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على “انستجرام”.

وشرحت الفنانة في البداية، أن خسارتها للوزن أثّر في شكل وجهها، وبدأت خطوط الابتسامة تظهر بوضوح.

وأشارت مريم حسين في حديثها، إلى أنّ هذه الحقنة لجأ إليها جميع نجوم هوليوود الذين لا يريدون عمليات جراحية، أو حقن بوتوكس وفيلر.

وأوضحت أن هذه الإبرة تحفّز فقط عمل الكولاجين في الوجه.

ثم وثّقت مريم حسين حديث الطبيب حول الإبرة التي قال إنها تسمى أيضاً إبرة النظارة، وشرح طريقة عملها قبل أن يحقن بها وجه الفنانة.

مؤامرة ضد سعد لمجرد!

وكانت مريم حسين من أوائل الفنانات اللواتي دعمن سعد لمجرد بعد صدور حكم بسجنه 6 سنوات.

وظهرت مريم حسين في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون نقولها في أي مصيبة تصيب أي إنسان، سواء كانت مصيبة من الله سبحانه وتعالى أو كانت مؤامرة من الناس”.

وادعت مريم أنّ ما تعرّض له مواطنها سعد لمجرد هو “مؤامرة”، بحسب تعبيرها.

ووصفت مريم حسين، الحكم على سعد لمجرد بـ”الغلط”، داعيةً الله أن يفرّج عنه، موضحة أن سعد لمجرد “حبيبنا وأخونا”، هو الوحيد الذي استطاع إيصال الأغنية المغربية للعالمية.

وزعمت مريم حسين من خلال التلميح، بأنّ الحكم الصادر ضد سعد لمجرد ربما تمّ بعد تقديم رشاوى للقضاة الفرنسيين، لافتة إلى أنها سبق وأن جرّبت هذا الأمر.