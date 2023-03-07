لماذا تحاول العديد من الدول حظر تطبيق “تيك توك”؟

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وطن– أشار موقع “indianexpress“ إلى أن عدد الدول التي تفرض حظراََ على تطبيق “تيك توك” الصيني الشهير يتزايد.

في الأشهر الأخيرة، كثف المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا جهودهم لتقييد الوصول إلى تطبيق تيك توك، تطبيق الفيديو القصير ذو الشعبية الكبيرة والمملوك لشركة “بايت دانس” الصينية العملاقة، بداعي وجود تهديدات أمنية محتملة.

أمر البيت الأبيض، مؤخراََ، الوكالات الفيدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً “تيك توك”، الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي، على هواتفها وأجهزتها.



كما حظرت كندا والذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التطبيق مؤخرًا من الأجهزة الرسمية.

لماذا تحظر الحكومات استخدام تطبيق تيك توك؟

أعرب المشرعون والمنظمون في الغرب عن قلقهم المتزايد من أن تطبيق تيك المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية العملاقة، قد يضع بيانات المستخدم الحساسة، في أيدي الحكومة الصينية.

كما يشعر هؤلاء بالقلق إزاء أن الصينيين لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات التطبيق، ما يسمح لهم بالتلاعب بالمحتوى، وإذا أرادوا ذلك، يمكنهم استخدامه في عمليات التأثير.



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ولطالما أنكرت شركة TikTok مثل هذه المزاعم. كما أنها كانت تبحث عن طرق تنأى بنفسها عن ملكيتها الصينية.



هل حظرت أي دول التطبيق؟

حظرت الهند المنصة في منتصف عام 2020، مدعية أنها كانت تسرق وتنقل خلسة بيانات المستخدمين في خوادم غير مصرح بها خارج الهند.



هل تحظر الولايات المتحدة التطبيق؟

منذ شهر نوفمبر، حظرت أكثر من عشرين ولاية التطبيق على الأجهزة التي تصدرها الحكومة.

وحظرت العديد من الكليات – مثل جامعة تكساس في أوستن وجامعة أوبورن وجامعة ولاية بويز – استخدام التطبيق في الحرم الجامعي.

تم حظر التطبيق بالفعل لمدة ثلاث سنوات على الأجهزة الحكومية الأمريكية التي يستخدمها الجيش ومشاة البحرية والقوات الجوية وخفر السواحل.

لكن الحظر لا يمتد عادةً إلى الأجهزة الشخصية وغالبًا ما يتحول الطلاب إلى البيانات الخلوية لاستخدام التطبيق.

هذا الأسبوع، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، على منح الرئيس جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك.

وفي شهر يناير، قدّم السناتور السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري جوش هاولي، مشروع قانون لحظر TikTok عن جميع الأمريكيين.



كما سعى مشروع قانون منفصل من الحزبين، تم تقديمه في ديسمبر، إلى حظر تيك توك واستهداف أي شركات وسائل التواصل الاجتماعي المماثلة من دول مثل روسيا وإيران.

هل يمكن للحكومة الأمريكية حظر التطبيق؟

تم تنفيذ معظم حظر تطبيق تيك توك الحالي في الحكومات والجامعات التي لديها القدرة على إبعاد التطبيق عن أجهزتها أو شبكاتها.

من جهتها، قالت كايتلين تشين، الزميلة الباحثة في قطاع التقنية بمركز الاستراتيجيات والدراسات الدولية بواشنطن، إن الحظر الأوسع الذي تفرضه الحكومة والذي يمنع الأمريكيين من استخدام تطبيق يسمح لهم بمشاركة آرائهم وفنونهم قد يواجه تحديات قانونية على أسس التعديل الأول.

ماذا قالت شركة تيك توك؟

أشارت الشركة إلى أن الحظر على أنه “مسرح سياسي” وانتقدت المشرعين لمحاولتهم فرض الرقابة على الأمريكيين.

وقالت في بيان:”إن الطريقة الأسرع والأكثر شمولا لمعالجة مخاوف الأمن القومي أن تتبنى CFIUS الاتفاقية المقترحة التي عملنا معها لمدة عامين تقريبا.”

ماذا يمكنني أن أفعل لحماية بياناتي إذا كنت أستخدم TikTok؟

لحماية خصوصيتك على تيك توك، لا تمنح التطبيق إذنًا للوصول إلى موقعك أو جهات الاتصال الخاصة بك. يمكنك على سبيل المثال مشاهدة مقاطع فيديو TikTok دون فتح حساب.