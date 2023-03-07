طلب ممارسة الجنس معها وتوأمها معاً..فضيحة نيمار من لاعبة كرة طائرة شهيرة (شاهد)

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وطن – يبدو أن نادي باريس سان جيرمان يعيش أوضاعا غير مسبوقة بفعل الفضائح التي تطارد لاعبيه الأشهر على مستوى العالم.

وفي الوقت الذي يعاي فيه النادي من تفجر قضية قيام ظهيره الأيمن أشرف حكيمي، باغتصاب فتاة فرنسية، كشفت لاعبة كرة الطائرة الأكثر متابعة في العالم، البرازيلية كي ألفيس عن فضيحة مرتبطة بمهاجم الفريق نيمار.

وبحسب ما نشره موقع “okdiario” الإسباني، كشفت اللاعبة “كي ألفيس” والشهيرة أيضا على منصة “only fans” الإباحية بأن نيمار كتب لها بشكل خاص لإجراء لقاء جنسي معها ومع أختها التوأم ، وهو عرض ثلاثي لم يتم تنفيذه.

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جنس ثلاثي

وأكد الموقع الإسباني على أن “ألفيس” أبلغت أحد صحفييه بالامر، قائلة: “هل تعرف ما قاله؟ ماذا لو كان بإمكاني ممارسة الجنس مع كليكما”، موضحا أن لدى كي ألفيس أخت توأم تدعى “كيت”.

وأوضح أن نيمار سألها عما إذا كان كلاهما يريد أن يكون له علاقة ثلاثية معه، حيث أدركت كي الفيس نفسها في تلك المحادثة بأنه: “كان خاطئا..يعتقد إذا أرسل لي رسالة ، كنت سأكون هناك بالفعل في باريس. لقد كان مخطئا بشأننا”.

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الأشهر على مستوى العالم

يشار إلى أن اللاعبة كي ألفيس تحظى بأكبر عدد من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة كـ “انستغرام” ، بإجمالي 7.6 مليون متابع تسعدها من خلال التباهي بشخصيتها بوضعيات مثيرة داخل الملعب وخارجه.

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كي ألفيس مؤثرة على منصة only fans

وتعتبر البرازيلية كي ألفيس إحدى المؤثرات على موقع “onlyfans” الإباحي من خلال بيع المزيد من المحتوى الصريح دون رقابة لأشهر.

سبب لجوئها للمنصة

وعن أسباب لجوءها للمنصة، قالت:”بدأت الأمور خارج الملعب تنمو كثيرًا بالنسبة لي. لذلك بدأت في إيلاء المزيد من الاهتمام لمهنة جانبية. شئنا أم أبينا ، اليوم هو أكبر دخل لي. أكسب مع المنصات الرقمية حوالي 50 مرة أكثر من الكرة الطائرة”.

وأضافت: “أكسب الكثير على OnlyFans لأن الاشتراك ثابت طوال الشهر، موضحة “لكني أحب لعب الكرة الطائرة أكثر من التقاط الصور”.

تورط نيمار في قضية تحرش

وليست هذه المرة الاولى التي تطارد فيها الفضائح اللاعب البرازيلي “نيمار”، حيث تم الكشف في مايو/أيار 2021 أن شركة “نايكي” قررت الانفصال عن نيمار، بسبب تحرش الأخير “واعتدائه جنسياً” على إحدى موظفات الشركة.

وفي التفاصيل، أخبرت تلك الموظفة أصدقاءها وزملاءها على ما يبدو عام 2016 بمحاولة نيمار التحرش بها في غرفته بالفندق أثناء وجودها في مدينة نيويورك حيث كانت تساعد في تنسيق الخدمات اللوجستية له والوفد المرافق.

ولاحقاً، قدمت الموظفة شكوى للشركة في 2018 وأطلعت رئيس الموارد البشرية والمستشار القانوني للشركة على تفاصيل الحادث.

من جانبها، استعانت نايكي بمحامين في “كولي إل إل بي” لإجراء تحقيق بدءاً من عام 2019 وقررت التوقف عن عرض نيمار في إشهاراتها خلال التحقيق، وفقاً لأشخاص ووثائق كشفتها الشركة.