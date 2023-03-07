سلمى حايك تكشف سراً ورثته عن جدتها حافظ على جمالها في سن الـ56 دون عمليات تجميل! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– تعطي سلمى حايك، أولوية لبشرتها، وتشارك نجمة هوليوود البالغة من العمر 56 عامًا مع المعجبين الجزء الأكثر أهمية من الاهتمام الذاتي بها.

قناع الذهب

واعترفت سلمى حايك بأن روتين العناية بالبشرة الخاص بها هو المفتاح عندما تبدأ يومها، لكن الوجبة اللذيذة تأتي بالتأكيد أولاً.

صورت الممثلة نفسها وهي تستمتع بحساء الدجاج بينما تبدأ روتين جمالها في نفس الوقت.

تقول سلمى في المقطع: “حسنًا ، حساء الدجاج ، في نفس الوقت وضعت هذا القناع الذهبي علي”.

وتابعت “هذه هي المرة الأولى التي أرتدي فيها قناعًا ذهبيًا. وأيضًا المرة الأولى التي أرتدي فيها القناع الذهبي أثناء وجود خدمة الغرف لأنني جائعة جدًا.”

يمكن رؤية سلمى وهي تسترخي في غرفتها بالفندق مرتدية بيجامة وردية ، وتسكب الحساء بينما يغطي وجهها قناع الوجه الذهبي.

ميموزا تينويفلورا

- Advertisement -

تهتم سلمى دائمًا ببشرتها ، وقد كشفت سابقًا سر جمالها خلال مقابلة مع Elle.

وقالت النجمة المكسيكية “أستخدم عنصرًا يسمى ميموزا تينويفلورا يُستخدم في المكسيك لضحايا الحروق لأنه يجدد البشرة تمامًا. ولا يوجد أحد في الولايات المتحدة يستخدم هذا المكون باستثناءنا.”

وتابعت: “بعض المكونات ، عندما أخذتها إلى المعامل الأمريكية ، قالوا” يا إلهي! كيف لا يستخدم هذا أحد؟ “.

وأوضحت سلمى حايك في اللقاء عام 2015: “هذا هو السبب في عدم وجود مادة البوتوكس ، ولا التقشير ، ولا الحشوات”.

لا تغسلي وجهك

وسبق أن قرأت مذيعة سؤالاً ورد أثناء استضافتها سلمى حايك، وكان كالتالي: “ما هو روتينها للعناية بالبشرة، إنها في الخمسينات من عمرها وما زالت تبدو مذهلة”.

وأجابت سلمى مازحة: “ماذا ! أنا في 41 !.. لا أنا فقط أمزح”.

ثم كشفت سلمى سراً احتفظت به من جدتها منذ سنوات طويلة وجعل بشرتها بهذه النضارة على الرغم من مرور السنوات.

وقالت: “جدتي أخبرتني أن لا أغسل بشرتي في الصباح.. هذا ليس أمراً مقرفا يا رفاق”.

وشرحت سلمى تقنية هذه الخطوة قائلة إن البشرة في الليل تنتج الزيوت التي تحتاجها لتتجدد وتحافظ على شبابها.

طبيبة جلدية تؤكد

ووجهت سلمى حايك نصيحتها للفتيات: “لذلك اغسلوا بشرتكم جيدا في الليل ولكن لا تغسلوها في الصباح بنفس الطريقة”.

وهو ما أشادت به طبيبة أمراض جلدية، وعلقت على فيديو سلمى حايك.

وقالت الطبيبة: “هذه الطريقة كلمتكم عنها من قبل، لأنه لا يوجد داعي لغسل البشرة في الصباح بنفس طريقة الليل. ويكتفي بالماء فقط”.

وختمت: “هذه الطريقة سوف تساعد في الحفاظ على حاجز البشرة. وتجعل البشرة تستفيد من الزيوت الطبيعية التي تفرزها ليلا”.